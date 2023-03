﻿Die LVZ-Leserschaft zum Nachtzug: Ich habe ihn immer geliebt

Der Nachtzug nach Zürich vor seiner Abfahrt am Leipziger Hauptbahnhof.

Leipzig. Die Zuschriften der LVZ-Leserinnen und -leser haben diese Woche unter anderem den neuen Nachtzug nach Zürich zum Thema, außerdem äußern sie sich zum Lehrermangel und zur Förderung zeitgenössischer Musik.

Zum Beitrag „Mit dem Nachtzug von Leipzig nach Zürich“ vom 25. Februar:

Begeisterung bei Facebook-Usern

Ich bin 2011 mit einem Nachtzug von Magdeburg nach Paris gefahren und nach einer Woche wieder zurück. War ein tolles Erlebnis. (Martina Opitz)

Ich hab’ den Nachtzug immer geliebt, bin viel mit ihm gefahren, ausgeruht in Zürich angekommen. Ich war echt traurig, als er dann eines Tages „eingestampft“ wurde. Immer wenn ich gefahren bin, war er sehr gut ausgelastet … im Schlafwagen jedenfalls. (Heidrun Jahn)

Die Reichseisenbahn hatte ihre abgeschafft, weil sie zu doof war, sie zu betreiben … Die ÖBB hat den Wagenpark übernommen – und da flutscht es. Von anderen Bahnen ganz zu schweigen. (Oliver Gotzmann)

Instagram-User auch mit Kritik

Ich war ganz begeistert und wollte ihn von Freiburg nach Leipzig buchen. Problem: Für Rollifahrer*innen gibt es in Leipzig erst ab 6 Uhr Ausstiegshilfe. Der Zug kommt aber bereits 4.48 Uhr an. Das Angebot ist also da, ich kann es aber nicht nutzen. (incluborders)

Erfahrung von vorgestern: Abhängig von den anderen Gästen in den Liegebatterien kann man mehr oder minder gut schlafen. Toilette hat eine von 24 funktioniert und die sah bei vollem Zug nach acht Stunden auch entsprechend aus. „Frühstück“ heißt ein Croissant vom Vortag und einen kleinen Kaffee. Zur Kontrolle der Tickets wurden wir nachts geweckt. Rundum ein super Erlebnis – natürlich nicht. (white_gti_2021)

Gerade letzte Woche von LE nach MUC (normal), MUC nach Rom mit dem Nachtzug. Absolut perfekt. Morgen Abend geht es zurück und Mittwochnachmittag wieder zurück in LE. Schön, wenn es künftig auch welche direkt von Leipzig aus wieder gibt. (fissemaddenzchn8)

Zu Beiträgen und Kommentar zum Thema „Experten: Lehrer sollen länger arbeiten“ vom 29. Januar:

Ergebnis an Absurdität nicht mehr zu toppen

Das Ergebnis der Ständigen Wissenschaftskommission der Kultusministerkonferenz (SWK) zum Lehrermangel ist an Absurdität nicht mehr zu toppen und ein Armutszeugnis, für das sich die Autoren schämen sollten. Anstatt zu analysieren, warum so überproportional viele Lehrer in Teilzeit arbeiten, fällt einer illustren Riege weltfremder Experten nichts Besseres ein, als unter anderem vorzuschlagen, die Lehrer mögen doch einfach noch ’ne Schippe drauflegen.

Und zu alledem bläst Ihr Kommentator allen Ernstes ins selbe Horn und unterstellt, dass es eigentlich nur an den viel besseren Teilzeitmöglichkeiten als in der Wirtschaft liege, die man halt einschränken müsse.

Kein Wort davon, dass Lehrer heute ausbaden müssen, was Jahrzehnte an verfehlter, ideologiegetriebener Bildungspolitik ihnen eingebrockt haben. Kein Wort, dass sie dermaßen viele Aufgaben übernehmen müssen, die nichts mit dem Beruf zu tun haben, für die sie weder ausgebildet wurden noch bezahlt werden. Von Aufsichten, Digitalisierung über Inklusion, familiäre oder psycho-soziale Probleme ihrer Schüler über sozio-kulturelle Konflikte bis hin zum alltäglichen Krisenmanagement in überfüllten Klassen. Das führt bei vielen Lehrkräften, insbesondere den engagierten, oft zu Burn-out und innerer Emigration, wenn sie das Pensum nicht nach unten anpassen.

Denn anders als in der Wirtschaft ist an Schulen eine echte Arbeitszeiterfassung Fehlanzeige.

Wenn Journalisten etwas gründlicher recherchieren würden, bevor sie solche Schnellschüsse abgeben, kämen sie relativ schnell zum Ergebnis, dass der Bildungsföderalismus angesichts der aktuellen und kommenden Probleme endgültig gescheitert ist und die Kultusministerkonferenz endlich aufgelöst werden sollte. Die Gelder für 16 aufgeblähte Ministerialbehörden wären besser in ausreichend Schulpsychologen und -sozialarbeiter, kleineren Klassen und entschlackten Lehrpläne aufgehoben. Und den Akademikern der SWK sei dringend empfohlen, vor dem nächsten Gutachten selbst mal eine Zeit lang Unterricht in einer realen Schule zu machen. Eine Woche reicht. (Stefan Röhrbein, per E-Mail)

Zum Beitrag „Braucht Sachsen einen neuen Schlachthof?“ vom 25. Januar:

Leistungsfähiger Schlachthof in der Nähe

Braucht Sachsen einen neuen Schlachthof? Der Bauernverband meint ja, weiß aber, dass sich ein solcher Schlachthof nicht rechnet. Deshalb sollen Fördermittel her. Freilich fallen diese nicht vom Himmel, sondern müssten von uns Steuerzahlern kommen. Regionale Fleisch- und Wurstwaren gut und schön, aber ich esse gern auch mal eine ungarische Salami. Die Regale beim Fleischer um die Ecke und im Supermarkt sind voll. Das Bild zum LVZ-Beitrag suggeriert, dass in Weißenfels ein leistungsfähiger und rentabler Schlachthof existiert. Weißenfels ist circa 20 Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt. Also warum Steuergelder verschwenden? (Jens Pfau, 04357 Leipzig)

Zum Thema Kulturförderung der Stadt Leipzig:

Zweig des musikalischen Lebens verkümmert

Anfang des Jahres hat das Kulturamt der Stadt Leipzig bekanntgegeben, welche Institutionen und Projekte sie 2023 durch Kulturförderungen unterstützen will.

Leipzig ist eine Stadt mit einer reichen musikalischen Tradition. Die Thomasschule und das Gewandhaus gehören zu den ältesten musikalischen Institutionen der Welt. Aber auch musikalische Innovation gehört zu Leipzigs Traditionen.

Die Hochschule für Musik und Theater (an der auch ich studiert habe), Anfang des 19. Jahrhunderts von einem jungen Komponisten namens Felix Mendelssohn Bartholdy als musikalisches Konservatorium gegründet, gilt als eine der ersten Einrichtungen ihrer Art und ein anderer junger Komponist, Robert Schumann, gründete zu dieser Zeit die „Neue Zeitschrift für Musik“. Schon diese Gründungen zeigen exemplarisch die Bedeutung der damaligen lebendigen zeitgenössischen Musikkultur in Leipzig.

Diese Traditionslinien auch finanziell zu unterstützen, erscheint mir in der Tat wichtig. Was mir allerdings genauso wichtig erscheint, ist die Förderung auch der heutigen zeitgenössischen Musikkultur – der Komponistinnen und Komponisten, die heute hier in Leipzig leben und wirken.

Die Kompositionsabteilung der schon genannten Leipziger Hochschule besitzt ein solches internationales Renommee, dass viele junge Komponistinnen und Komponisten nicht nur aus Europa, sondern aus der ganzen Welt auch heute nach Leipzig kommen und nicht wenige danach in Leipzig bleiben, um hier ihr kompositorisches Schaffen zu entfalten.

Als Bürger dieser Stadt und einer dieser Komponisten musste ich mit Erschrecken feststellen, dass die Förderungen für die zeitgenössische Musik dieses Jahr drastisch zusammengekürzt wurden.

Die Stadt zeigt jenen engagierten Komponistinnen und Komponisten nicht nur die kalte Schulter, sie lässt damit auch einen jungen und kleinen Zweig des heutigen musikalischen Lebens in Leipzig verkümmern. Ich kann nicht anders, als diese sich nun herauskristallisierende Tendenz der städtischen Förderpolitik als Signal an die Komponisten dieser Stadt zu verstehen, dass das Kulturamt zeitgenössische Musik nicht als Teil des musikalischen Lebens in Leipzig sehen möchte.

Nicht nur persönlich, sondern auch als jemand, der die musikalische Tradition dieser Stadt ungeheuer schätzt, bin ich durch eine solche Politik schwer getroffen. (Mario C. Schmidt, per E-Mail)