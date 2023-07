﻿Mit der Länderbahn durch Leipzigs City-Tunnel – was das für Passagiere bedeutet

Leipzig. Wer in Leipzig, Halle, Torgau oder Eilenburg in eine S-Bahn steigt, fährt mit Zügen der Deutschen Bahn. Denn mit der Eröffnung des Leipziger City-Tunnels 2013 wurde auch der Betrieb des S-Bahn-Netzes vergeben. Mit der Neuvergabe des Netzes ändert sich das. Ab 2026 bedient dann neben der Deutschen Bahn auch die Länderbahn eine Vielzahl wichtiger Strecken. Was das konkret bedeutet.

Ist es sicher, dass es zwei Betreiber für das S-Bahn-Netz ab 2026 geben wird?

Ja, das steht nach LVZ-Informationen fest. Bereits im April dieses Jahres hat der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland (ZVV) mitgeteilt, dass das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz (kurz MDSB2026+) in zwei Lose aufgeteilt worden ist. Los 1 bleibt bei der Deutschen Bahn. Los 2 geht an die Länderbahn. Allerdings will der für die Ausschreibung zuständige Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) das zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen. Wie ZVNL-Chef Bernd Irrgang der LVZ sagte, sind noch strittige Fragen zu klären. Bis zur offiziellen Verkündung wollen sich auch die Länderbahn und die Deutsche Bahn noch nicht äußern. Anders der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa). Er bestätigte der Mitteldeutschen Zeitung jetzt, dass die Deutsche Bahn Teile des Netzes mit der prestigeträchtigen S-Bahn-Verbindung Halle-Leipzig an die Länderbahn verloren hat.

Wer ist die Länderbahn?

Die Länderbahn ist eines der ältesten Einbahnunternehmen in Deutschland. Sie wurde als Regentalbahn AG 1889 gegründet, fuhr und fährt auf Strecken im Bayrischen Wald. Heute ist die Länderbahn mit verschiedenen Produkten (Alex, Oberpfalzbahn, Waldbahn, Berchtesgadener Landbahn) unterwegs – seit 1996 auch im Vogtland und seit 2014 auf dem Ost-Sachsen-Netz unter dem Namen Trilex.

Die Gruppe mit rund 100 Beschäftigten ist bis heute im niederbayerischen Viechtach ansässig. Seit 2011 gehört die Länderbahn zur Netinera Deutschland GmbH, eine Tochter der italienischen staatlichen Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato Italiane.

Auf welchen Linien fährt ab 2026 die Länderbahn?

Sie fährt auf den Linien S 3 (Geithain–Leipzig Hbf.–Schkeuditz–Halle Hbf.– Halle-Nietleben), S 5 (Halle-Trotha–Halle Hbf.–Flughafen Leipzig/Halle–Leipzig Hbf.–Böhlen–Altenburg–Gößnitz–Glauchau/Werdau–Zwickau) und S 5x (wie S 5 aber über Altenburg–Werdau–Zwickau/Plauen).

Der Deutschen Bahn bleiben damit die S 4 (Torgau–Leipzig Hbf –Oschatz–Riesa), die S 6 (Leipzig-Stötteritz–Leipzig Hbf–Leipzig Messe/Naumburg) und die in dieser Streckenführung wohl neu ausgeschriebene S 10 (Schkeuditz–Leipzig Hbf/oben). Die Vergabe läuft über zwölf Jahre.

Mit welchen Zügen fährt die Länderbahn?

Voraussichtlich kommen Züge des Typs Siemens Mireo zum Einsatz. Die Wagen des Typs sind unter anderem auf der Regionalbahn RE 10 Leipzig - Frankfurt/Oder bereits unterwegs. Die Länderbahn fährt zudem mit Fahrzeugen des Typs Siemens Desiro im Ostsachsennetz. Auf der Waldbahn verkehren Fahrzeuge des Typs RegioShuttle des Herstellers Stadler. Allerdings sei es fraglich, ob die Länderbahn die benötigten neuen Züge bis 2026 überhaupt bereitstellen kann, meint der sächsische Landtagsabgeordnete der Linken, Marco Böhme. „Es wäre höchst ärgerlich, wenn ganze Linien ausfielen oder nicht bedient würden, weil Zugkapazitäten fehlen. Es ist sowieso wirtschaftlicher Blödsinn, dass der neue Anbieter das Wagenmaterial ersetzen wird. Die bestehenden Züge wurden extra für die Inbetriebnahme des City-Tunnels angeschafft und können noch lange fahren.“ Die Deutsche Bahn fährt aktuell mit Talent-2-Triebwagen von Bombardier.

Welche Züge sind im Verfahren zugelassen?

Im Ausschreibungsverfahren sind nach LVZ-Informationen Neu- und Gebrauchtfahrzeuge ab Baujahr 2012 zugelassen, damit insbesondere die bisher eingesetzte E-Talent 2-Flotte eine Chance zum weiteren Einsatz in der Region erhält. Allerdings müssen diese Fahrzeuge an die neuen Platzanforderungen angepasst werden, heißt es weiter. Gefordert ist, dass die Fahrzeuge knapp ein Drittel mehr Fahrgäste befördern können. Und die Wagen müssen mit den anderen im Netz fahrenden Zügen kuppelbar sein.

Was ändert sich für die Nutzer der S-Bahn, wenn es einen weiteren Betreiber gibt?

Theoretisch nichts. Die Tickets gelten für die Züge beider Eisenbahnverkehrsunternehmen. Auch in anderen Netzen fahren Züge mehrerer Unternehmen. Wichtig ist, dass die Züge pünktlich fahren, sauber sind und ständig gewartet werden, meint Carsten Schulze-Griesbach vom Fahrgastverband Pro Bahn Mitteldeutschland. Allerdings kritisiert er die geplanten Leistungskürzungen, für die die Unternehmen nichts könnten. Die Leipziger Linken hatten zuerst darauf aufmerksam gemacht und Antworten von Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) gefordert. Der räumte jetzt ein, dass Züge ab 2026 auf der viel genutzten Linie S 3 nach Wahren und Halle/Saale ab 20 Uhr nur noch im Stunden-, statt wie bisher im Halbstundentakt fahren. Ähnliche Kürzungen seien auf den Linien S 1, S 4 und S 6 geplant.

Können diese Kürzungen abgewendet werden?

Ja, wenn Bund und Land mehr Geld geben, um die gestiegenen Kosten aufzufangen. Dienberg fordert das. Grund für die gestiegenen Kosten sind nach Angaben der Linken Fehler im Vergabeverfahren. Dienberg bestreitet das und spricht von Kostensteigerungen in Folge des Kriegs in der Ukraine und Materialengpässen. Zudem sagt er, dass Leipzig täglich rund 73 700 Aus- und 103 300 Einpendler hat. „Diese große Nutzergruppe ist kaum von den Leistungskürzungen betroffen, wenn nur in den Abendstunden der Takt ausgedünnt wird, aber der Verkehr nicht eingestellt wird.“ Diese Aussage kritisieren sowohl Pro Bahn als auch die Linken. Denn betroffen von den Kürzungen seien auch die Züge zu den großen Unternehmen rund um den Flughafen. Und dort arbeite man in Schichten.

Was passiert mit dem Personal, das bisher in den S-Bahnen arbeitet?

„Die Personalprobleme werden bei zwei unterschiedlichen Anbietern wachsen. Schließlich werden die beiden Unternehmen sich nicht per Mitarbeiterpool austauschen“, meint Linken-Verkehrsexperte Böhme. „Die Deutsche Bahn hat mehr Beschäftigte, wird diese aber verständlicherweise nicht an ein Konkurrenzunternehmen abgeben.“

Böhme glaubt ferner, dass das Personal, das dann bei der Länderbahn arbeiten muss, schlechter gestellt sei als bei der Deutschen Bahn. „Zwar gibt es auch bei der Länderbahn einen Tarifvertrag, dieser enthält aber deutlich schlechtere Konditionen.“ Claus Weselsky, Chef der Lokführergewerkschaft GDL, beruhigt: „Ein Betreiberwechsel ist nicht zum Nachteil für die Beschäftigten. In der Regel übernimmt der neue Betreiber das Personal des bisherigen Eisenbahnverkehrsunternehmens, das auf den Strecken im Einsatz war.“ Eine Personalübernahme geschehe zu den bisherigen Konditionen. Die GDL habe das in bundesweit gültigen Tarifverträgen so ausgehandelt. „Wenn also Mitarbeiter der Deutschen Bahn zur Länderbahn wechseln, dann gelten die tariflich ausgehandelten Löhne, Arbeitszeiten und Betriebszugehörigkeit der Deutschen Bahn fort.“ Allerdings habe man auch bei der GDL vermehrt festgestellt, dass die Deutsche Bahn in Zeiten von Personalknappheit alles daransetzt, ihre Mitarbeiter im eigenen Unternehmen zu halten.

War es richtig, die Leistungen in zwei Lose aufzusplitten?

Marco Böhme von den Linken kritisiert das. „Die Zusammenarbeit zweier konkurrierender Bahnunternehmen wird schwierig. Schon jetzt haben Privatbahnunternehmen massive Probleme, wenn sie auf Informationen der DB-Netze oder des Bahnhofsmanagements angewiesen sind. Das dürfte bald auch im S-Bahn-Netz spürbar werden.

Grundsätzlich sei das Aufspalten in mehrere Lose eine Entscheidung des für die Ausschreibung zuständigen Nahverkehrsverbandes, in diesem Fall des Leipziger ZVNL, meint GDL-Chef Weselsky. „Dieser hat die Ausschreibung in zwei Losen vorgenommen, also ist er auch davon ausgegangen, dass zwei Anbieter zum Zuge kommen können. Das hat man sicher aus Wettbewerbsgründen gemacht, um die Preise zu drücken. Das ist legitim und findet auch anderenorts in Deutschland statt.“ Ob das in diesem Fall klug gewesen ist, stehe auf einem anderen Papier.

