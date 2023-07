Kalenderwoche 27

Verdient Doberschütz am Solarpark? Was in dieser Woche in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben wichtig wird

Die Stadtratssitzungen in Eilenburg und Bad Düben sollen wichtige Weichen für die Zukunft stellen. In Delitzsch wird an der Verbesserung des Klimas gearbeitet. Was in dieser Woche in Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und der Region wichtig wird: