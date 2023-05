﻿Elternzeit und Elterngeld in Sachsen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Leipzig. Genau 172 Seiten benötigt das Bundesfamilienministerium in einer aktuellen Broschüre, um Elternzeit und Elterngeld zu erklären. Hier die sechs wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist der Unterschied zwischen Elternzeit und Elterngeld?

Elternzeit ist eine unbezahlte Auszeit vom Berufsleben für Mütter und Väter. Elterngeld ist eine finanzielle Leistung des Staates, die diese Auszeit ermöglichen soll. In Elternzeit hat man einen besonderen Kündigungsschutz und kehrt in der Regel im Anschluss auf den alten Arbeitsplatz zurück. Elternzeit und Elterngeld gehen meistens Hand in Hand. Das muss aber nicht so sein: Wer seit September 2021 Elterngeld bezieht, darf bis zu 32 Stunden pro Woche arbeiten; andersherum ist es auch möglich, Elternzeit zu nehmen, ohne parallel Elterngeld zu erhalten.

Wer kann wann und wie lange Elternzeit nehmen?

Der früheste Beginn der Elternzeit ist die Geburt des Kindes. Jedem Elternteil stehen in den ersten acht Lebensjahren des Kindes gesetzlich bis zu drei Jahre Elternzeit zu. Davon können maximal zwei Jahre in die Zeit nach dem dritten Geburtstag fallen. Elternzeit muss man nicht beantragen, man muss sie jedoch spätestens sieben Wochen vor dem gewünschten Beginn, beispielsweise vor dem errechneten Geburtstermin, schriftlich beim Arbeitgeber anmelden. Kommt das Baby früher oder später, verschiebt sich auch der Beginn der Elternzeit. Für Elternzeit mit einem drei- bis siebenjährigen Kind muss der Arbeitgeber mindestens 13 Wochen vor angedachtem Beginn informiert werden.

Wer kann wann und wie lange Elterngeld beziehen?

Jeder, der in Deutschland wohnt, sein Kind oder Adoptivkind selbst betreut und dadurch ein geringeres Einkommen hat, hat das Recht auf Elterngeld – Angestellte ebenso wie Selbstständige, Beamte, Studierende und Erwerbslose. Bei getrennt Erziehenden muss das Kind mindestens ein Drittel der Zeit im eigenen Haushalt leben. Die Bezugsdauer beginnt frühestens mit dem ersten Lebensmonat und endet spätestens nach 32 Monaten – wenn das Kind zwei Jahre und acht Monate alt ist. Der lange Zeitraum kommt zustande, weil neben dem klassischen Elterngeld 2015 das Elterngeld-Plus sowie ein Partnerschaftsbonus eingeführt wurden.

Das vormalige reguläre Elterngeld nennt sich seither „Basiselterngeld“. Ein Elternteil kann es für höchstens zwölf Monate beziehen. Als Paar sind 14 Monate möglich, von denen jedes Elternteil mindestens zwei Monate beanspruchen muss. In diesem Rahmen können die Zeitspannen frei aufgeteilt werden: So können etwa Mama und Papa jeweils für sieben Monate Elterngeld erhalten. Die Zeiträume können sich überlappen oder aneinander anschließen, der Gesamtanspruch bleibt unabhängig davon bei 14 Monatsbeträgen.

Das Elterngeld-Plus verdoppelt die Bezugsdauer, halbiert jedoch den monatlichen Betrag. Ohne Zuverdienst kommt am Ende dieselbe Summe heraus. Das Elterngeld-Plus kann sich vor allem für Eltern lohnen, die während der Elternzeit in Teilzeit arbeiten, weil dann Abzüge weniger ins Gewicht fallen. Um zusätzlich noch einen Partnerschaftsbonus zu bekommen, ist die Teilzeitarbeit sogar Voraussetzung. Pro Elternteil sind vier weitere Monate Elterngeld-Plus möglich, wenn beide in dieser Zeit mindestens 24 Stunden und höchstens 32 Stunden pro Woche arbeiten. Dabei dürfen keine Überstunden anfallen. Basiselterngeld, Elterngeld-Plus und Partnerschaftsbonus können in vielfältiger Weise kombiniert werden.

Wie viel Elterngeld bekommt man monatlich?

Wer kein weiteres Einkommen hat, erhält als Basiselterngeld in der Regel 65 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens der zwölf Monate davor. Das monatliche Elterngeld-Plus beträgt davon die Hälfte. Der Mindestbetrag, der auch dann fließt, wenn man vorher nichts verdient hat, liegt bei 300 Euro Basiselterngeld (150 Euro Elterngeld-Plus). Die Höchstsumme ist auf 1800 Euro gedeckelt und wird erreicht, wenn man monatlich mindestens 2770 Euro netto verdient hat. Das Elterngeld ist steuerfrei, wird allerdings berücksichtigt, um den Steuersatz zu berechnen (Progressionsvorbehalt).

Bei Mehrlingsgeburten wird das Basiselterngeld pro Kind um 300 Euro erhöht – gegebenenfalls auch über 1800 Euro hinaus. Zudem gibt es einen Geschwisterbonus von zehn Prozent (mindestens 75 Euro), wenn ein weiteres Kind im Haushalt lebt, das unter drei Jahre alt ist, oder mindestens zwei, die zwischen drei und sechs Jahre alt sind, oder ein Kind mit einer Behinderung unter 14 Jahre. Bei Geringverdienern mit einem Nettomonatseinkommen von weniger als 1240 Euro beträgt das Basiselterngeld stufenweise mehr als 65 Prozent. Bei einem vorherigen Nettogehalt zwischen 340 und 300 Euro liegt es bei 100 Prozent.

Was passiert, wenn man Geld dazu verdient?

Genau genommen beträgt das Basiselterngeld nicht 65 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens, sondern 65 Prozent des Unterschieds zum jetzigen Einkommen. Wer mit Beginn der Elternzeit 0 Euro verdient, für den sind es de facto 65 Prozent. Wer zuvor beispielsweise 2000 Euro netto bekommen hat und in Elternzeit kein Gehalt bezieht, landet bei monatlich 1300 Euro Elterngeld.

Anders ist es jedoch, wenn ein Restgehalt bleibt. Wer in Teilzeitarbeit weiterhin 500 Euro vom Arbeitgeber erhält, also beim angenommenen 2000-Euro-Nettoverdienst 1500 Euro weniger als vorher verdient, der bekommt 65 Prozent davon, sprich 975 Euro als Basiselterngeld. Plus der 500 Euro Zuverdienst stehen dann für ein Jahr pro Monat 1475 Euro zur Verfügung – immerhin 175 Euro mehr als ohne Teilzeit-Arbeit. Auch bei Selbstständigen, die Einkünfte selbst dann verbuchen, wenn sie nicht arbeiten, verringert sich das Elterngeld dementsprechend. In beiden Fällen kann sich das Elterngeld-Plus lohnen: Im genannten Beispiel kommen zu den 500 Euro Zuverdienst die vollen 650 Euro Elterngeld-Plus – jedoch nicht lediglich für ein Jahr, sondern für zwei.

Wo lässt sich das Elterngeld in Sachsen beantragen?

Die sächsischen Landkreise sowie die kreisfreien Städte haben jeweils eine Elterngeldstelle, die zumeist entweder dem Jugendamt oder dem Sozialamt zugeordnet ist. Dort wird über die Anträge entschieden. Die Antragsformulare gibt es ebenfalls dort oder auf dem sächsischen Service-Portal „amt24.sachsen.de“. Für bislang elf Bundesländer – darunter Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – steht zudem ein digitales Antragsportal des Bundesfamilienministeriums zur Verfügung: elterngeld-digital.de.

