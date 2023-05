﻿Sächsische Väter und die Elternzeit: Lange bleiben sie nicht zu Hause

Leipzig. Herrenausflüge mit Bollerwagen und ausgiebigen Getränkevorräten gehörten jahrzehntelang zum Straßenbild zu Himmelfahrt. Der Vatertag hat sich gewandelt: „Zu DDR-Zeiten durften Frauen und Kinder gar nicht erst mitkommen. Das hat sich heute komplett gedreht und ist es vielmehr ein Tag für die ganze Familie geworden“, sagt Emmanouil Illidais, Wirt des beliebten Ausflugslokals Domholzschänke vor den Toren Leipzig.

Im übrigen Jahr haben Sachsens Väter aber noch Nachholbedarf. Zwar nehmen sie immer häufiger Elternzeit, bleiben aber nur kurz zu Hause. Das bestätigen auch die Daten des Statistischen Bundesamts. Die 2019 geborenen Kinder hatten im Schnitt für 13,7 Monate die Mutter an ihrer Seite, aber der Vater war lediglich in 3,1 Monaten zu Hause. In zehn Bundesländern ist die Zahl der Vätermonate größer als im Freistaat. Beim Spitzenreiter Bremen erhielten Männer im Durchschnitt 4,5 Monate lang Elterngeld. Nutzen sächsische Väter Elternzeit und Elterngeld also eher für einen ausgedehnten Familienurlaub und überlassen die eigentliche Sorgearbeit nach wie vor ihren Partnerinnen?

Väter bleiben in Sachsen im Schnitt 3,1 Monate zu Hause

Yvonne Melzer, Leiterin der Lebensberatungsstelle der Leipziger Diakonie, nimmt die Männer zwar in Schutz: „Sie haben hohe Erwartungen an sich selbst und wollen sich stärker einbringen. Das merken wir in den Beratungen ganz klar.“ Andererseits stellten Eltern jedoch häufig fest, dass sie am Ziel einer gleichberechtigten Verteilung der Aufgaben in der Praxis oft scheiterten. „Dann berichten doch wieder die Mütter, dass sie mehr Arbeit haben“, so Melzer.

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin bestätigt den Eindruck der Familienberaterin. Im Alter von 34 Jahren unterscheidet sich das Pensum der unbezahlten Sorgearbeit statistisch zwischen den Geschlechtern am stärksten: neun zu drei Stunden pro Tag bundesweit. Zwar beteiligen sich Ostmänner laut DIW stärker als Westmänner an der häuslichen Arbeit, doch auch in den neuen Bundesländern ist die Last in dieser Altersgruppe ungleich verteilt: Acht Stunden pro Tag kümmern sich die Frauen im Mittel, die Männer nur vier. Oft geht es um Fragen, die zwar den Kopf belasten, aber kaum auf Anerkennung stoßen. Wer denkt daran, ein Geschenk für den Kindergeburtstag zu besorgen, zu dem die Tochter eingeladen ist? Wer büffelt mit dem Sohn für die Mathearbeit? Die Wissenschaft nennt das Phänomen „Mental Load“.

Finanzielle Nachteile und berufliche Konsequenzen

Dem sächsischen Sozialministerium zufolge sind es hauptsächlich zwei Ursachen, die Väter daran hinderten, länger in Elternzeit zu verweilen: „die Befürchtung vor finanziellen Nachteilen und negativen beruflichen Konsequenzen“. Einen Spitzenplatz verteidigen die Männer in Sachsen dagegen seit Jahren erfolgreich. In keinem anderen Bundesland ist der Anteil der Väter, die überhaupt Elterngeld beziehen, so hoch wie hier.

Laut Statistik ging die staatliche Unterstützung als Ersatz für das Einkommen 2022 im Freistaat zu 30,2 Prozent an Männer, gefolgt von Thüringen mit 28,4 Prozent. Im Bundesdurchschnitt waren es hingegen lediglich 26,1 Prozent, beim Schlusslicht Saarland nur 20,8 Prozent. „Wir werden weiterhin bestrebt sein, Väter bei der Wahrnehmung von Familienaufgaben zu unterstützen“, sagt Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD). „Auf längere Sicht profitiert davon die gesamte Familie.“ Die Entwicklung ermögliche Müttern, früher in den Beruf zurückzukehren.

