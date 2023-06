Erste Ausschreitungen beim „Tag X“: Polizei beendet Kundgebung in Leipzig

Leipzig. Bei einer Kundgebung in Leipzig ist es am frühen Samstagabend zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Zunächst hatte die Polizei die Demonstration unter dem Motto „Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig!“ am Alexis-Schumann-Platz nicht starten lassen: Sie forderte die Teilnehmer auf, Vermummungen abzulegen. Wenig später löste sich eine größere Gruppe, aus der heraus die Beamten mit Steinen, Flaschen und Pyrotechnik attackiert. Daraufhin wurde der Platz geräumt, eine einzelne Gruppe eingekesselt. Die Polizei zog zudem acht Wasserwerfer hinzu. Eingesetzt wurden diese jedoch nicht, teilte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Abend auf Twitter mit. Aktuell hat sich die Lage aber anscheinend ein wenig beruhigt.

Die Polizeidirektion sprach auf Nachfrage von einer „dynamischen Situation“ vor Ort. Derzeit könne man keine Angaben zu festgenommenen Personen machen. Hoppe gab außerdem bekannt, dass Polizeibeamte verletzt wurden. Ein Teil der Demonstranten bewegte sich im Verlauf des Abends laut Augenzeugen in Richtung Connewitz.

Die Polizei geht gegen die Störer an der Karl-Liebknecht-Straße vor. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Deutlich mehr Teilnehmer als ursprünglich angemeldet

Der Samstag wurde von der linksautonomen Szene zum „Tag X“ ausgerufen, an dem in Leipzig Solidarität mit der verurteilten Linksextremistin Lina E. gezeigt werden soll. Die zentrale Demonstration wurde von der Stadt verboten, auch das Bundesverfassungsgericht rüttelte am Samstagnachmittag nicht an der Entscheidung. Allerdings hatte die linksautonome Szene weiter mobilisiert.

Die Kundgebung am Alexis-Schumann-Platz war ursprünglich mit 100 Teilnehmern angemeldet worden. Schnell hatte sich allerdings gezeigt, dass diese Anzahl zu niedrig angesetzt worden war. Die Polizei schätzte die Menge am Abend auf rund 1500 Personen, etwa ein Drittel davon seien gewaltbereit gewesen. Der Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek, der die Demonstration im Auftrag des Vereins „Say it Loud“ angemeldet hatte, versuchte kurzfristig vor Ort Personen als weitere Ordner zu gewinnen. Er zeigte sich nach der Eskalation ernüchtert. Es sei genau die Situation eingetreten, „die wir unbedingt vermeiden wollten“, sagte er. Nachdem während eines Gesprächs zwischen dem Versammlungsleiter und der Versammlungsbehörde einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer Polizistinnen und Polizisten angegriffen haben, habe Kasek die Versammlung aufgelöst, so Hoppe.

Kritik in den sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken gaben viele der Polizei die Schuld am Gewaltausbruch. Die Leipziger SPD-Vorsitzende Irena Rudolph-Kokot schrieb bei Twitter, die Polizei habe anderthalb Stunden lang „immer neue bekloppte Sachen vorgebracht“. Man hätte die Demonstration um 17 Uhr laufen lassen sollen „und alle wäre gut“.

Auch der Landtagsabgeordnete Marco Böhme (Linke) machte das „faktische Verbot“ der Demonstration durch die Polizei für die Eskalation verantwortlich, „weil Menschen sich nicht einsperren lassen und ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen wollen“.

Innenpolitiker Albrecht Pallas (SPD) nannte das Vorgehen der Polizei dagegen „folgerichtig“, da es Angriffe gegen die Beamten gegeben habe. „Ich würde hier nicht der Polizei die Schuld geben“, sagte er der LVZ.

Innenminister versprach Deeskalation

Die Polizei hatte unter anderem die Menge gebeten, mit ihrem Verhalten zu einem friedlichen Verlauf beizutragen und polizeiliche Maßnahmen angekündigt, falls Steine gesammelt würden, um diese zu werfen. Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hatte am Samstagnachmittag noch bekräftigt, dass die Polizei deeskalierend vorgehen wolle: „Ich glaube, dass die Polizei und die Stadt rhetorisch keinen Anlass geboten haben, sich über uns zu wundern.“