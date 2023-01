﻿Schkeuditz sagt privaten Parkplatzanbietern am Flughafen den Kampf an

Flughafeneigener Parkplatz oder externer Anbieter – wer am Flughafen Leipzig/Halle parken möchte, kann das auf unterschiedlichen Wegen tun. Mit einem Parkraumkonzept will die Stadt Schkeuditz nun die externen Anbieter zurückdrängen. Die Rede ist von einem „Wildwuchs“. Ein Unternehmer reagiert.

Flughafenparkplatz am „LEJ“: Die Stadt Schkeuditz will die flughafeneigenen Stellplätze stärken - zu Lasten externer Anbieter.

Leipzig/ Schkeuditz. Wer im Internet auf die Suche nach einem Parkplatz am Flughafen Leipzig/Halle geht, kann im Angebots-Wirrwarr mitunter die Übersicht verlieren. Parkplätze gibt es schließlich viele am Flughafen – und das nicht nur in direkter Nähe zum Terminal. Im Norden Leipzigs haben private Parkplatzanbieter in den vergangenen Jahren ein Geschäftsfeld für sich entdeckt: Rund um den Airport sind ein gutes Dutzend Unternehmen an den Start gegangen, die Parkplätze und Shuttle-Services anbieten.

Von einem „Wildwuchs“ im Umfeld des Flughafens ist die Rede

Genau diese Konstellation ist es, die im Schkeuditzer Rathaus für Unmut sorgt. Die Rede ist von einem regelrechten "Wildwuchs", der sich rund um den Airport entwickelt habe. Es könne nicht sein, dass wertvolle Gewerbegebietsflächen für Autoparkplätze genutzt würden, heißt es da. Um dem entgegenzuwirken, hat die Stadt ein neues Parkraumkonzept auf den Weg gebracht, das der Stadtrat im Dezember verabschiedet hat.

Städtebauliche Zielsetzung soll laut Rathaus sein, „den Betrieb neuer Shuttle-Parkplätze innerhalb der Gemarkung zu verhindern, bestehende Anlagen zu reduzieren und die flughafeneigenen Stellplatzangebote zu Lasten der privaten Shuttle-Parkplätze zu stärken“.

Eine Analyse ergab: Selbst in Hochzeiten sind ausreichend Stellplätze vorhanden

Die Stadt hat für die Leitlinien eine Analyse erstellen lassen: Es zeigte sich demnach, dass im Jahr 2019 neben den 4800 verfügbaren Stellplätzen auf den flughafeneigenen Flächen zusätzlich 3000 Stellplätze von externen Betreibern angeboten wurden. Selbst in den nachfragestärksten Monaten habe es auf dem Flughafengelände im Bestand noch Kapazitätsreserven gegeben, lautet ein Fazit.

Die Frage, die nun im Raum steht: Was kann, was will die Stadt tun, um die Flughafenparkplätze am Airport zu stärken? Und was passiert mit den Alternativen?

Parkplatzmanagement sei „städtebauliche Pflicht“

„Es geht nicht darum, bestehende Betriebe zu schließen, wenn sie eine Genehmigung haben“, sagt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). Auf verwaltungsrechtlicher Basis soll laut Beschluss vielmehr die Umnutzung privater Flächen zu Shuttle-Parkplätzen eingeschränkt werden. „Es ist unsere städtebauliche Pflicht, darauf hinzuwirken, wo geparkt werden darf“, sagt Bergner. Denn nicht nur Fläche in Gewerbegebieten ginge verloren, Anwohner beschwerten sich auch darüber, wenn Reisende nachts ihre Autos abholten. Hinzu käme die Verkehrsbelastung durch die Shuttle-Fahrzeuge.

Die privaten Anbieter sehen das Parkraumkonzept erwartungsgemäß kritisch. "Man merkt schon seit längerer Zeit, dass angefangen wurde, uns zurückzudrängen", sagt Tobias Freudenau von der Firma S. Arndt, die seit 2015 Parkplätze betreibt. Er verweist etwa auf die neue Parkordnung am Flughafen – die Fahrspuren am Terminal wurden inzwischen mit Schranken versehen. Die Autokennzeichen werden laut Flughafen automatisch erfasst, das Konzept "Kiss and Fly" sieht nach zehn Minuten Parkgebühren vor. "Das geht gut ins Geld", sagt Freudenau. Und auch, wenn nun das Ziel sei, die externen Anbieter zurückzudrängen: Am Geschäft hingen mitunter Existenzen. "Wir sind schließlich ein Familienbetrieb."

IHK Leipzig lehnt Konzept ab

Weitere von der LVZ kontaktierte Unternehmen äußerten sich nicht. Auch die Mitteldeutsche Flughafen AG ließ eine Anfrage bis zum späten Nachmittag unbeantwortet. Unterstützung erhalten die Firmen indes von der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig. Zwar sei es sinnvoll, die Anlagen auf dem Flughafengelände besser auszulasten, heißt es in einer Stellungnahme an den Stadtrat. Die im Konzept erwogenen Schritte, Angebote zurückzudrängen oder „zumindest in der weiteren Entfaltung unterbinden zu können“ stellten allerdings einen „erheblichen Eingriff“ in die unternehmerische Freiheit und in marktwirtschaftliche Angebote dar, so die IHK.

Für Kundinnen und Kunden hat das Nebeneinander an Parkplatzangeboten denn auch etwas Gutes, folgt man der wirtschaftlichen Lesart. Denn nach dieser führt mehr Wettbewerb zu sinkenden Preisen. Schon im vergangenen Jahr waren im Schkeuditzer Stadtrat daher kritische Stimmen zu vernehmen. Der Flughafen werde hier „eindeutig begünstigt“, sagte etwa Oliver Gossel von den Grünen in Richtung von OBM Bergner, der ihm dann gleich noch vorwarf, befangen zu sein – was CDU-Politiker Bergner zurückwies. Dazu muss man wissen: Bergner sitzt im Aufsichtsrat der Flughafen Leipzig/Halle GmbH.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Flughafenparkplätze Gegenstand von Diskussionen sind. Aufsehen erregt hatte ein solcher Standort in Schkeuditz schon einmal: Ein Betreiber hatte einen Parkplatz für 300 Fahrzeuge ohne Genehmigung geführt. Der Streit endete im Jahr 2020 damit, dass das Landratsamt Nordsachsen schließlich die Räumung des Platzes anordnete.