Der Flughafen Leipzig/Halle wird in Rankings zu den besten in Deutschland gezählt. Aber wie gefällt Gästen der Airport wirklich? Ein Besuch vor Ort zeigt: Urlauber loben die Übersichtlichkeit, kritisieren fehlende Angebote – und wundern sich über die Flugpreise.

Leipzig. Für Tausende Menschen aus Leipzig und Mitteldeutschland beginnt am Flughafen Leipzig/Halle in diesen Tagen wieder die Zeit, die viele „die schönste des Jahres nennen“: Der Sommerurlaub ruft, und einen Flughafen haben Menschen aus Leipzig und Umgebung ja direkt vor der Tür. Damit sind Ziele wie die griechischen Inseln, die Kanaren und Ägypten in nur wenigen Stunden erreichbar. Zunächst verbringen Urlauber aber mehrere Stunden im Flughafengebäude: Gepäck abgeben, Sicherheitskontrolle, anschließendes Warten – Reisende kennen das.