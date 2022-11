Ryanair startet wieder vom Flughafen Leipzig/Halle

Ausverkaufte RND-Reihe in Leipzig

Kostenfrei bis 16:02 Uhr lesen Ausverkaufte RND-Reihe in Leipzig

Kanzler Scholz live in der LVZ-Kuppel – Leser können Fragen stellen

Das ging schnell: Schon kurz nach Ankündigung war der Leipziger Talkabend mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der LVZ-Kuppel ausverkauft. Leserinnen und Leser können sich aber für die Veranstaltung am 11. November noch einbringen – in dem sie vorab Fragen stellen.