﻿Fluglotsen in Leipzig steuern Luftverkehr mehrerer Airports in Deutschland

Weltweit werden immer mehr Flughäfen nicht mehr vom Tower vor Ort betreut, sondern von Fluglotsen, die viele Kilometer entfernt sitzen. Dieses Konzept wird ausgebaut. Der Airport Leipzig/Halle nimmt dabei eine zentrale Funktion ein.

Leipzig. Sommer 2023. Auf dem Flughafen Saarbrücken rollt ein Airbus A319 der Fluggesellschaft Eurowings zum Start. An Bord befinden sich 123 Passagiere. Das Flugziel: Palma de Mallorca. Der Ablauf ist für die Piloten Routine. Wie vor jedem Flug hören sie vor dem Start im Kopfhörer die Startfreigabe des Towerlotsen: „Eurowings 6819, wind 290 degrees, 8 knots, runway 32R, cleared for take-off“ – und Tschüss. Der Kapitän bestätigt – und weg. Auch wenn der Ablauf für Lotsen und Piloten Routine ist, gibt es in dieser kurzen Szene eine Besonderheit: Der Pilot hört die Lotsen nicht aus dem Tower auf dem Vorfeld, wie sonst auf großen Verkehrsflughäfen. Sie sitzen 500 Kilometer entfernt in Leipzig vor ihren Bildschirmen.