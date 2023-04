﻿Sollen Patienten für die Notaufnahme zahlen? Das halten Mediziner in Sachsen von dieser Idee

Pandemie bewältigt

Nichts hat das Leben der Menschen in den vergangenen Jahren so intensiv in Atem gehalten wie das Coronavirus. Inzwischen sind die Probleme aber andere – und entsprechend unbeachtet wurde die Pandemie zuletzt auch in Sachsen zu den Akten gelegt. Ein vielleicht letzter Blick auf acht zum Teil verheerende Infektionswellen, vergessene Fachbegriffe und verlorene Mitmenschen.