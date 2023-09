﻿„Gigantomanie nenne ich so etwas“: Was Leser zu möglicher Ballsporthalle sagen

Leipzig. Ballsporthalle, Leichtathletik-Weltmeisterschaften und Crosslauf – Sportthemen beschäftigen die Leserinnen und Leser. Auch die Grundsteuer und die Förderaffäre sorgen für Reaktionen: LVZ-Leserinnen und -Leser haben zu vielen Themen eine Meinung.

Zur Förderaffäre im sächsischen Sozialministerium:

Entlassung ist auch ein Skandal

Auch wenn jetzt das Fehlverhalten von Sozialministerin Petra Köpping & Co. ans Licht kommt, die Versetzung des Staatssekretärs Sebastian Vogel in den Ruhestand ist gleichermaßen ein Skandal. Sozial abgefedert für die nächsten Jahre mit monatlichen Bezügen,welche eine heutige normale Rentnerin wahrscheinlich nicht für ein ganzes Jahr bekommt, offenbaren doch, dass in diesem unseren Land irgendwas nicht stimmen kann. Wen wundert’s also ob der zunehmenden Politikverdrossenheit der meisten Bürger hierzulande. So eine „Demokratie“ braucht kein Mensch, wird sich da der ein oder andere sagen … (Werner Lauschmann, 04279 Leipzig)

Zum Artikel „Jeder sechste Grundsteuer-Bescheid wird in Sachsen angefochten – Klagewelle droht“ vom 31. August:

Erhöhte Grundsteuern erhöhen auch Mieten

In der Überschrift zu dem Artikel zur Grundsteuer haben Sie einen wesentlichen Fakt vergessen. Mit den erhöhten Grundsteuern erhöhen sich auch die Mieten und zwar ziemlich „saftig“. Deshalb sind alle Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, um Mieterhöhungen zu kappen, im Grunde scheinheilig. Sie richten sich gegen die Vermieter, denen immer wieder Gewinnsucht unterstellt wird. Viele Wohnungen in Großstädten gehören einfach Menschen, die damit fürs Alter vorsorgen. Das sind keine Profithaie. Die Kommunen werden, wenn sich nichts ändert, dafür sorgen, dass mit den neuen Grundsteuern Mieterhöhungen zustande kommen, die sich kaum ein Vermieter trauen würde.

Dieser Aspekt spielt in der journalistischen Betrachtung dieses Themas im Grunde keine Rolle – so meine Erfahrung. (Steffi Hammer, per E-Mail)

Zu den Beiträgen „Die Wünsche der Handballszene“ vom 30. August und „Leipzig plant neue Ballsporthalle mit maximal 5000 Plätzen“ vom 28. August:

Sportunterricht im Klassenzimmer

Bei allem Respekt und größter Wertschätzung für die Leistungen der DHfK- und HCL-Handballer, sie alle haben eine Sporthalle. Das ist nicht selbstverständlich. Seit vielen Jahren schafft es die Stadt Leipzig nicht, im Leipziger Westen überhaupt mal wenigstens eine moderne Sporthalle zu bauen. Nicht nur der Vereinssport leidet darunter. Die Grundschule in Gundorf hat selbst als Schule keine Turnhalle. Die Lehrer versuchen jeden Tag ihr Bestes, in einem umgebauten Klassenzimmer (!) Sportunterricht anzubieten. Solange wir solche Defizite haben, verbietet es sich, den Stadtrat wegen einer neuen Handballhalle zu bemühen. (Ronny Lange, per E-Mail)

Hirngespinste so mancher Funktionäre

Gigantomanie nenne ich so etwas! Das Geld wäre besser für alle maroden Schulsporthallen in Sachsen eingesetzt und reicht bestimmt auch gar nicht. Die Straßen und öffentlichen Verkehrsmittel sind jetzt schon restlos überfordert, wenn Veranstaltungen im Bereich Sportforum sind.

Und Olympia 2036 in Berlin? Dann sind die Tagebaue Geschichte, die Spree trocknet aus, wenn die Elbe nicht genug Wasser hat, denn die soll das fehlende Wasser der Tagebaue ersetzen und Trinkwasser ist dann in Berlin ebenfalls knapp.

Denkt doch bitte erst mal an die lebensnotwendigen Aufgaben, als irgendwelchen Hirngespinsten so mancher Funktionäre anzuhängen.

In gleichem Moment wird von der maroden Arena gesprochen, die gerade mal vor 21 Jahren eingeweiht wurde! Da ist doch gepfuscht worden, denn so ein Bauwerk muss doch wesentlich länger halten. Auch eine Frage des Umweltschutzes! (Johannes Heine, 04668 Grimma)

Zur Berichterstattung über die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest:

Schlag ins Gesicht der Leichtathletik-Fans

Es ist nicht schön, dass Deutschland keine Medaillen bei der Leichtathletik-WM geholt hat. Aber: Muss man dann auf jeden Bericht verzichten, nicht einmal die faktischen Ergebnisse bringen – weder in der Montags- noch in der Dienstagsausgabe? Das ist ein Schlag in das Gesicht eines jeden Leichtathletik-Fans, zumal im TV hohe Einschaltquoten vermeldet wurden. (Peter Warmuth, 04741 Roßwein)

Zum Artikel „Das kotzt uns an, dann machen wir gar nichts mehr“ vom 30. August:

Höchstform in Sachen Verbote

Das Handeln des Leipziger Amtes für Umweltschutz in Sachen Crosslauf ist unglaublich. Extrem laute Konzerte im Stadion: kein Problem. Erhebliche Steigerung des Nachtflugbetriebes am hiesigen Flughafen: ist nicht unser Bier usw.

Bei kleinen Vereinen (meist ehrenamtlich geführt) und kleinen Firmen, die beide nicht die Macht von Großkonzernen haben, läuft die verantwortliche Verwaltung dagegen zur Höchstform in Sachen Verbote auf. Besagter Crosslauf dürfte wenig Auswirkung auf die Natur haben, aber selbigen zu verbieten ist halt leichter, als wirkliche Probleme zu lösen. (Andreas Liebscher, per E-Mail)

Zum Interview mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) „Ich mache ja nicht nichts“ vom 29. August:

Brückenbauer der Gesellschaft

„Eine Regierung muss die Gesellschaft zusammenhalten“, sagte Volker Wissing im Interview mit der LVZ. Dem ist absolut zuzustimmen. Leider beschränkt sich die von ihm auch für sich selbst postulierte Brückenbauerfunktion vornehmlich auf den Bau von Straßenbrücken. Die Gesellschaft, zumindest Teile davon, scheint dem Minister hingegen egal. Wäre es anders, hätte er die Gelegenheit gehabt, in Sachen Tempolimit auf die verzweifelten Mitglieder der „Letzten Generation“ einzugehen und ihnen einen wichtigen Schritt entgegenzukommen.

Die Ausgrenzung der „Letzten Generation“, die vor allem auf die auch von Verfassungsjuristen und Umweltexperten konstatierten gravierenden Versäumnisse der Politik hinweist, hätte so verhindert werden können. Es wäre ein Leichtes gewesen, den Aktivisten der „Letzten Generation“ in dieser Sache entgegenzukommen und damit den erodierenden gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer wichtigen Frage aufzuhalten.

Stattdessen betreibt Minister Wissing mit seiner Partei lieber eine Blockade in wichtigen Fragen des Klimaschutzes. Dafür mag er Gründe haben, über die ich hier nicht spekulieren möchte. Sich aber als Brückenbauer der Gesellschaft zu gerieren, dieses Verhalten stößt auf meinen entschiedenen Widerspruch!“ (Clemens Heitmann, 04157 Leipzig)

