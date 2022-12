Durch die nun milder werdenden Temperaturen stellt sich in Sachsen ein Wetterumschwung ein. Damit verbunden ist am Montag im gesamten Freistaat die Gefahr von Glatteis. So sieht es derzeit auf den Straßen aus.

Winterwetter in Leipzig. In der Fockestraße ist die Fahrbahn vereist.

Glatteisgefahr in Sachsen – So ist die Lage aktuell

Dresden/Leipzig. Das Ende des Dauerfrosts bringt am Montag akute Glatteisgefahr nach Sachsen – der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine bundesweite Unwetterwarnung ausgesprochen. Am Montagmorgen war es nach Angaben sächsischer Polizeistellen noch ruhig auf den Straßen. Vielerorts sei zudem noch kein Glatteis aufgetreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Winterdienst der Leipziger Stadtreinigung war bereits seit Sonntagabend im Einsatz. Wie die Stadtreinigung am Montagmorgen mitteilte, fuhren insgesamt 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 16 Streufahrzeugen durch das Stadtgebiet. Zusätzlich sind auch zwei externe Firmen mit dem Winterdienst beauftragt – vorwiegend in den Außenbezirken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Winterdienst ist am Montagmorgen in Leipzig unterwegs. © Quelle: André Kempner

Glatteisgefahr am Vormittag

Die Regenfront wird für den Leipziger Raum in den Vormittagsstunden erwartet. „Vom Westen kommt nun ein Regengebiet zu uns. Erste Tropfen sind bereits unterwegs“, fasst Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst zusammen. Da der Boden wegen der Minusgrade der vergangenen Tage gefroren ist, würde sich der Regen dann zu Glatteis entwickeln.

Im Laufe des Montags steigen die Temperaturen dann allmählich an – auf vier Grad Plus. Dabei bleibt es aber wolkenverhangen und auch immer wieder verregnet und nass. Zumindest die außergewöhnliche Glättesituation sollte sich bis zum Nachmittag bzw. frühen Abend entspannen, sagt Engelmann. In der folgenden Nacht müsse auch nicht mehr mit Frost gerechnet werden, am Dienstag steigen die Temperaturen dann bereits auf acht Grad.

Weiße Weihnacht adé

Mit milden Temperaturen von bis zu 9 Grad und starker Bewölkung startet der Mittwoch. Dabei kann es zeitweise nass werden. Auch Sturmböen sind lokal weiter möglich. Zum Donnerstag hin sinken die Temperaturen auf bis zu 2 Grad. Tagsüber bringt der Donnerstag wieder bis zu 9 Grad, viele Wolken und Wind für den Freistaat. Auch in der Nacht zum Freitag hält der Wind weiter an. Mit Tiefstwerten von 3 Grad bleiben die Temperaturen vor Weihnachten über dem Gefrierpunkt, so der DWD.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Trend bleibt es dann weiter so mild, bewölkt und immer wieder mit etwas Regen prognostiziert der DWD. Eine weiße Weihnacht ist damit in dieser Region ausgeschlossen.

Von dpa