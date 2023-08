„Ich denke, wir werden mehr Verlierer haben“: Sachsens Hausbesitzern droht bei der Grundsteuer neuer Ärger

Leipzig. Mehr als jeder sechste Grundsteuerbescheid in Sachsen wird angefochten. Das geht aus Angaben des Sächsischen Finanzministeriums auf LVZ-Anfrage hervor. Danach waren bis Montag bei rund 1,2 Millionen durch die Finanzämter bearbeiteten Erklärungen 213.000 Einsprüche gegen Bescheide über die Grundsteuerwertermittlungen bei den Finanzämtern eingegangen. In Thüringen gibt es nach Auskunft der dortigen Landesregierung bei rund jedem siebenten Grundsteuerbescheid unerledigte Einsprüche.

Da eine weitere knappe halbe Million Steuererklärungen noch unbearbeitet bei den Ämtern liegen, fehlen in Sachsen derzeit noch etwa fünf Prozent der Erklärungen. In Thüringen sind es 11,5 Prozent, die offen sind. Dort wurde bis jetzt auch nur etwas mehr als die Hälfte der neuen Grundsteuerbescheide versendet. Ursprünglich war als Abgabetermin für die Grundsteuererklärung Ende Oktober 2022 geplant.

Bei Nichtabgabe 25 Euro Strafe pro Monat

Die Finanzminister von Bund und Ländern einigten sich dann allerdings auf eine Verlängerung bis Ende Januar dieses Jahres, nachdem nicht einmal jeder dritte Haus-, Wohnungs- oder Grundstücksbesitzer seine Unterlagen online abgegeben hatte.

Seit Ende Januar muss nun mit finanziellen Konsequenzen bei ausstehender Abgabe gerechnet werden. „Ob ein Verspätungszuschlag festgesetzt wird, entscheidet das Finanzamt nach pflichtgemäßem Ermessen“, teilt das Finanzministerium in Dresden mit. Dieser Zuschlag beträgt sowohl in Sachsen als auch in Thüringen 25 Euro je angefangenem Monat der Verspätung. Bei Nichtabgabe der Feststellungserklärung bis zum 30. Juni würden die Besteuerungsgrundlagen geschätzt, kündigen die Finanzämter an.

Leipzig mit höchstem Hebesatz

Einsprüche gibt es aber auch gegen die Grundsteuermessbetragsfestsetzung. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich der Einheitswert des Grundstücks, multipliziert mit der Grundsteuermesszahl, die von Bundesland und Grundstücksart bestimmt wird. Laut Finanzministerium gelten dieser Festsetzung weitere 153.000 Einsprüche. Letztendlich wird dieser Wert dann noch einmal mit dem Hebesatz der jeweiligen Kommune multipliziert, um zu ermitteln, wie hoch die Grundsteuer tatsächlich ausfällt. Das dicke Ende kommt also womöglich noch.

Ende 2022 lag der Hebesatz in Sachsen im Schnitt bei 427 Prozent. Im bundesweiten Vergleich befindet sich der Freistaat damit im oberen Bereich. Am höchsten fiel der Grundsteuer-Hebesatz mit 650 Prozent in Leipzig aus. Am geringsten war er in Weißenborn (Erzgebirgskreis) mit 300 Prozent. Mit einem durchschnittlichen Hebesatz von 397 lag Thüringen im Mittelfeld der Bundesländer. Den niedrigsten Wert 200 hatte Kirchgandern (Kreis Eichsfeld). Den höchsten Wert wies Gera mit 600 auf.

Einfamilienhäuser stehen in Leipzig-Rückmarsdorf. Die Reform der Grundsteuer tritt zwar erst 2025 in Kraft, aber mit der Neuberechnung droht Immobilienbesitzern Ungemach. © Quelle: Jan Woitas/dpa

„Es wird mehr Verlierer als Gewinner geben“

Aber nicht nur die Finanzämter werden mit Anfragen und Einsprüchen noch geraume Zeit beschäftigt sein. Auch beim Bund der Steuerzahler in Sachsen häufen sich Anrufe und Anfragen. Das betreffe sowohl die Antragstellung als auch das dann folgende Ergebnis der Festsetzung. „Da gibt es beispielsweise viele Senioren oder auch Selbstständige, die sich an uns wenden“, sagt Präsident Thomas Meyer. „Das hängt damit zusammen, dass die Fragemuster mit der Lebenswirklichkeit zum Teil nicht übereinstimmen.“ Dazu kämen noch jene, die nicht in Sachsen wohnen, aber über eine Immobilie im Freistaat verfügen.

Als Konsequenz aus der Misere misstrauten viele Antragsteller dem Ergebnis der Festsetzung, deren Verlauf ihnen nicht nachvollziehbar sei. Unklar sei überdies, wie die Kommunen mit dem Hebesatz auf das Ergebnis reagieren. „Die Grundsteuer soll zwar zu keiner Mehrbelastung führen, aber was man verschwiegen hat, ist, dass das nur den Durchschnitt betrifft“, warnt Meyer. Dies bedeute: Es bezahlt nicht jeder nachher so viel wie vorher. „Wir werden den Fall haben, dass es Gewinner und Verlierer gibt“, sagt der Präsident und fügt hinzu: „Ich denke: Mehr Verlierer.“

„Hundesteuer macht die Kasse nicht voll“

Denn klar sei, dass die Kommunen, deren Haushaltslage ohnehin angespannt ist, nur bedingte Möglichkeiten zur Steuerung ihrer Einnahmen hätten. Gerade durch die Grundsteuer aber kommen rund 15 Milliarden Euro (Stand 2022) bundesweit in die klammen Haushalte. Meyer: „Mit der Hundesteuer allein macht man eben die Kasse nicht voll.“ Um sich zu schützen, helfe letztendlich nur Einspruch beziehungsweise Widerspruch gegen den Bescheid zum Wert der Immobilie einzulegen, rät der Bund der Steuerzahler.

Dem Fiskus aber droht nun auch noch eine Klagewelle. Steuerzahlerbund und Eigentümerverband Haus und Grund wollen in fünf Bundesländern – darunter in Sachsen – mit Musterklagen vor Gericht ziehen. Die Neuberechnung der Grundsteuer ab 2025 war notwendig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht 2018 das bisherige System für verfassungswidrig erklärt hatte. Die Länder müssen dabei nicht gleiche Kriterien anwenden. Während die meisten – wie auch Sachsen und Thüringen – das kritisierte Modell des Bundes nutzen, haben Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen eigene Berechnungsmethoden entwickelt.