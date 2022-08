﻿Heißer Protest-Herbst – wem die Montagsdemos wirklich gehören

Montagsdemo am 9. Oktober 1989 in Leipzig: Zehntausende warten auf dem damaligen Karl-Marx-Platz (Augustusplatz) auf das Ende des Friedensgebetes in der Nikolaikirche

Leipzig. Was ungefähr auf das Land im Herbst zukommen könnte, war am Mittwochabend in Neuruppin im Ansatz zu beobachten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wollte in der Brandenburger Idylle eigentlich über ein weiteres Entlastungspaket mit Bürgerinnen und Bürgern reden. Er konnte sich aber kaum verständlich machen, weil er von lautstarken Protestierern immer wieder überstimmt wurde. Das Pfeifkonzert– und das ist das eigentlich bemerkenswerte – kam aus prinzipiell zwei völlig gegensätzlichen politischen Lagern. AfD und Linke hatten sich an diesem Abend in ihrer Wut gegen die Entscheidungen der Bundespolitik zumindest verbal zusammengefunden und ihre Abneigung gegen Kanzler, SPD & Co. gemeinsam herausgeschrien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ramelow warnt vor Annäherung an AfD

War der Scholz-Auftritt in Neuruppin nur der Vorbote für einen stürmischen Protest-Herbst, vor dessen Gewaltpotenzial Verfassungsschützer in Sachsen und Thüringen warnen? Nähern sich in ihrer gemeinsamen Ablehnung gegen die Entscheidungen in der Energiepolitik Linke und AfD von ihren Außenpositionen an? Es wäre verfrüht, beide Fragen mit Ja zu beantworten. Denn erstens war die Zahl der Krawallmacher in der brandenburgischen Kleinstadt doch relativ überschaubar. Es waren kleine, wenn auch sehr laute Gruppen. Und zweitens haben kluge Köpfe unter den Linken, wie Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow, sofort erkannt, dass auch nur der Hauch „einer gemeinsamen Sache“ mit der AfD, rechten Querdenkern und Verschwörungstheoretikern der Partei schwersten Schaden zufügen würde.

Massenproteste am Montag auch 2004

Bleibt die Frage, wie die Proteste gegen die Folgen der Energieteuerung künftig politisch gesteuert werden. Dass sie legitim in einer Demokratie sind, zu der auch Kritik an den Entscheidungen der politischen Verantwortlichen gehört, steht außer Frage. Ja, auch Pfeifkonzerte müssen Politikerinnen und Politiker sich anhören, das haben schon die anderen Kanzler und die Kanzlerin vor Scholz erlebt und überstanden. Bei den Massenprotesten unter Gerhard Schröder (SPD) waren es 2004 übrigens die Linken, die zum ersten Mal die Montagsdemos wieder aktiv nutzten, um gegen die sozialen Auswirkungen der Hartz-IV-Reformen zu protestieren. Womit auch erstmals eines der großen Symbole der Friedlichen Revolution von 1989 diskreditiert wurde. Ein Symbol, das für die Ostdeutschen den Kampf für Freiheit und Demokratie abbildete und in dessen Folge das SED-Regime unterging.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hohn für die Bürgerrechtler der DDR

Vor allem die Leipziger Montagsdemos vom Herbst 1989 schrieben Geschichte ein. Am 4. September 1989 entrollten mutige junge Frauen und Männer wie Gesine Oltmanns, Katrin Hattenhauer, Uwe Schwabe und Christian Dietrich ein Plakat gegen die SED-Machthaber. Die Bilder gingen dank anwesender West-Journalisten (es war gerade Herbstmesse) um die Welt. Es war quasi der Startschuss von Leipzig aus für die Friedliche Revolution in der DDR. Ein Tag für die Geschichtsbücher.

Wenn nun ausgerechnet am 5. September 2022 in Leipzig, fast genau auf den Tag nach 33 Jahren, wieder eine Montagsdemo den Protest der Linken gegen die Energieteuerung eröffnen soll, dann ist das mehr als nur ein Hohn für die Bürgerrechtler und -rechtlerinnen der DDR. Denn sie setzten ihr Leben aufs Spiel, um ihre Freiheitsziele zu erreichen. In Leipzig, in Plauen, Dresden und vielen anderen Ost-Städten. Nur sie haben das Copyright auf die Tradition der "Montagsdemo". Alles andere sind durchsichtige Manöver, um sich mehr Protest-Zulauf über die Nutzung eines positiv besetzten historischen Begriffs zu verschaffen.

Auch rechte Gruppen instrumentalisieren Montagsdemos

Die Linken stehen damit übrigens nicht allein da. Bei den zurückliegenden Protesten gegen die Corona-Maßnahmen haben vor allem rechte Gruppen mit Corona-Leugnern, Querdenkern und Verschwörungstheoretikern den Geist der Montagsdemos für sich beansprucht und damit missbraucht. Zumindest in der Linkspartei ist aber einigen auch unwohl dabei. So hat Vize-Chefin Katina Schubert ein klares Statement abgegeben: Wenn Proteste gegen die Energieteuerung, dann nur mit Sozialverbänden und Gewerkschaften. Und der Tradition der Montagsdemonstration in der DDR könne sich die Linke nicht bemächtigen. „Wir sind nun mal die SED-Nachfolgepartei.“