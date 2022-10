„Helden der Region“ im Voting: Stimmen Sie ab über Feuerwehren in Leipzig und der Region!

Leipzig. „Blaulicht“-Alarm in der Region: Seit Mitte September ist die LVZ im Feuerwehr-Fieber. Nach einem langen Dürresommer mit hunderten Brandeinsätzen und vielen anderen Herausforderungen in diesem Krisenjahr haben wir die Aktion „Helden der Region“ ins Leben gerufen. Schirmherr der Aktion ist Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU), der bereits zum Auftakt sagte: „Ohne ihren freiwilligen Dienst wäre der Brandschutz in Sachsen weder denk- noch leistbar.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast 70 Feuerwehren in und um Leipzig machen beim Voting mit

Insgesamt fast 70 Feuerwehren in der Stadt Leipzig, dem Umland, in den Landkreisen Nordsachsen, Leipzig und den Regionen Döbeln und Altenburger Land sind dem LVZ-Aufruf gefolgt und haben uns ihre Bewerbungen geschickt. In den letzten Wochen sind Reporterinnen und Reporter zu ihnen gefahren und haben sie vorgestellt.

Video: Helden der Region Video: Helden der Region

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von „Löschzwiebelchen“ bis Hochwasser-Experten: viele Feuerwehren vertreten

Herausgekommen sind ganz unterschiedliche, faszinierende Geschichten, die die ganze Bandbreite der freiwilligen Feuerwehren zeigen. Von der kleinen Ortsteil-Feuerwehr, die praktisch im Familienbetrieb ein ganzes Dorf in Schwung bringt, den Spezialisten im Kampf gegen Hochwasser, bishin zu den „Löschzwiebelchen“ und anderen Nachwuchsabteilungen, in denen bereits die ganz Kleinen in der Feuerwehr mitmachen können – Mut und Engagement der vielen ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind groß. Und viele sind stolz auf ihre Besonderheiten: Manche Kameradinnen und Kameraden verweisen gern auf ihren glanzvollen Oldtimer-Fuhrpark, andere auf ihr kleines, liebevoll gestaltetes Museum – und wieder andere auf ihre besondere Fitness, die zu einer stattlichen Sammlung an Pokalen geführt hat.

LVZ-Umfrage: Ab jetzt bis zum 30. Oktober abstimmen!

Jetzt sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, am Zug: Wir fragen für die Stadt Leipzig und die Kreise: Welche Feuerwehren sind Ihre „Helden der Region“? Wer die meisten Stimmen erhält, kann sich jeweils über eine 1000-Euro-Siegprämie freuen. Damit auch die Wehren in den kleineren Orten und Dörfern eine Chance haben, unterscheiden wir im Voting zwischen Stadt und Land. Die Abstimmung beginnt am 24. Oktober und endet am 30. Oktober.

Übrigens: Gewinner und Verlierer gibt es bei dieser Abstimmung nicht. Am Ende der LVZ-Aktion sind wir sicher: Alle Feuerwehren sind "Helden der Region"!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier geht es zum Voting