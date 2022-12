﻿Dramatische Zustände in Kitas, Praxen und Kliniken – harsche Kritik an der Politik

Volle Praxen und Kliniken, Notlage in Kitas: Die gesundheitliche und personelle Situation spitzt sich gerade bei medizinischer Versorgung und Betreuung kleiner Kinder dramatisch zu, auch in Sachsen. Ein Elternrat und ein Infektiologe erheben schwere Vorwürfe gegen die Politik.

Lange Warteschlangen kurz vor Öffnung des Familienmedizinischen Zentrums Radowsky in Leipzig-Grünau: Täglich doppelt so viele Menschen als sonst zur Jahreszeit.

Leipzig. Die aktuelle Grippe- und Infektionswelle in Sachsen sorgt für dramatische Zustände. Betroffen sind vor allem Kinder sowie die ältere Generation. In Kliniken, Leipziger Arztpraxen und Kindergärten überschreitet das dezimierte Personal seine Belastungsgrenzen. Ein Elternrat kritisiert, dass die Politik nichts aus der Pandemie gelernt habe, auch ein Infektiologe übt harsche Kritik an Versäumnissen.

Die Praxen: „Doppelt so viele Patienten in der Sprechstunde“

Das Familienmedizinische Zentrum in Leipzig-Grünau hat seinen Sitz in der zweiten Etage. Vor Öffnung der Praxis am Dienstag um 8 Uhr ist das Treppenhaus ab dem Erdgeschoss voll mit rund 100 Kindern und Eltern. "Täglich stellen sich nahezu doppelt so viele Menschen mit Infekten und akuten Erkrankungen vor als jahreszeitbedingt vor oder während der Corona-Pandemie", sagt Frank Radowsky, ärztlicher Leiter des gleichnamigen Familienmedizinischen Zentrums. "Dabei spielt Corona aktuell eine untergeordnete Rolle." Zwischen den Behandlungen checkt er im Netz, welche Medikamente noch vorrätig oder bestellbar sind – oft muss er auf Alternativen ausweichen.

Dass die Welle seine Mitarbeiter und deren Kinder ebenso erfasst, verschärft die Situation. „Letzte Woche fehlten in unseren beiden Praxen drei von sieben Ärzte und über ein Viertel des nicht-ärztlichen Personals.“ Woanders sieht es noch schlimmer aus: Die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin in der Bornaischen Straße musste am Dienstag krankheitsbedingt schließen.

Die Kliniken: „Wir verschieben andere Therapien“

Auch die Universitäts-Kinderklinik meldet eine 100-prozentige Belegung sowie ein durch Krankheitsfälle dezimiertes Personal. „Wir können das aber noch stemmen“, informiert Sprecherin Helena Reinhardt. „Wir steuern, indem wir planbare Therapien wie bei Kindern mit Diabetes oder Epilepsie verschieben.“ Seit kurzem würden auch Kinder und Jugendliche mit echter Influenza im Klinikum behandelt.

Im Klinikum St. Georg ist die Lage vergleichsweise entspannt. Die Zahl der Krankschreibungen im ärztlichen Dienst und Pflegedienst des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin „entsprechen dem langjährigen Mittel des Monats Dezember“, heißt es. „Die Versorgung unserer kleinen und großen Patienten ist gesichert. Eine Zuführung von Personal von außen erfolgte nicht und ist auch nicht erforderlich.“

Die Kitas: „Die Welle hat uns voll erwischt“

In der Kita „Um die Welt“ ist die Lage dagegen sehr angespannt. „Die Erkältungswelle hat bei uns voll zugeschlagen, in dieser Woche fehlt die Hälfte der 40 Mitarbeiterinnen“, sagt Christoph Wittwer, Leiter der Einrichtung. „Der Betrieb funktioniert nur noch, weil auch etwa 40 Prozent der rund 200 Kinder fehlen. Bei voller Belegung müssten wir über Notfallregelungen nachdenken.“ Weder für das verbliebene Personal noch für die Eltern ist die Situation einfach. Manche Väter und Mütter bringen kränkelnden Nachwuchs in die Kita, „denn auch von der Arbeitgeberseite wird Druck gemacht, dass sie nicht ausfallen dürfen“. Das führe hin und wieder zu Diskussionen, „denn so verbreitet sich das Virus hier weiter“, so Wittwer.

Kita „Um die Welt“: Normalerweise sind mindestens zehn Kinder in einer Gruppe, am Dienstagvormittag waren es nur vier. © Quelle: Wolfgang Sens

Um die Ansteckungsgefahr zu senken, hat der Leiter in „Um die Welt“ die Maskenpflicht sowohl für Beleg- als auch Elternschaft wieder eingeführt. „Das funktioniert gut, alle haben dafür Verständnis.“ Wittwer stellt klar: „In unserem Haus halten Kolleginnen und Kollegen den Betrieb noch aufrecht. Bei Krankheitswellen fällt uns der viel zu kleine Personalschlüssel in den Kitas auf die Füße. Es ist höchste Zeit, dass sich etwas ändert.“

Der Elternrat: „Stadt muss Lösungen anschieben“

Veränderung fordert auch der Elternrat der Leipziger Kita Paul-Küstner-Straße. In einer Mitte Juli eingereichten Petition an den Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und die zuständigen Ämter macht er auf Missstände in Kita-Einrichtungen aufmerksam und fordert, „Lösungen für diese unhaltbare Situation in der städtischen Kinderbetreuung zu finden“. In dem Schreiben wird vor Notsituationen durch Krankheitswellen im Winter gewarnt, die nichts mit Corona zu tun haben müssten.

Petition gegen zu geringen Personalschlüssel: Eltern und Kinder der Kita Paul-Küstner-Straße. © Quelle: Wolfgang Sens

„Jetzt ist das eingetreten, was wir prognostiziert haben“, sagt Henriette Gödde, Mitglied des Elternrats. „Schon seit zwei Wochen hat unser Kindergarten verkürzte Öffnungszeiten, Gruppen werden zusammengelegt und die Eltern gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen.“ Manche kommen auch mit dem unvertrauten externen Ersatzpersonal nicht klar und müssten abgeholt werden“. Das bedeute, dass die Stadt ihre in den Betreuungsverträgen stehenden Verpflichtungen nicht mehr erfüllen könne. „Finanzielle Kompensationen für die permanente Heimbetreuung gab es bislang auch nicht.“ Am Mittwoch soll die Petition im Leipziger Stadtrat behandelt werden. Hoffnung auf schnelle Änderung macht sich Gödde nicht – im Wissen darum, dass nicht die Kommune, sondern das Land den Personalschlüssel bestimmt.

Der Infektiologe: „Die Politik hat komplett versagt“

Harsche Kritik an der Bundesregierung äußert Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Leipziger Klinikum St. Georg. „Experten haben vor Monaten gewarnt, dass wir eine massive Welle an Viruserkrankungen erwarten und Vorkehrungen getroffen werden müssen.“ Wichtig sei beispielsweise die weitere Verwendung von FFP2-Masken auch außerhalb öffentlicher Verkehrsmittel. „Bekanntermaßen ist das der effektivste Schutz vor Ansteckung, doch die Politik hat komplett versagt und alles so laufen lassen.“ Die Aufhebung der Maskenpflicht von Bayern und Sachsen-Anhalt im ÖPNV in der winterlichen Infektionszeit bezeichnet er als „ärgerlich und absoluten Schwachsinn.“

Paula Piechotta (Grüne), sowohl Leipziger Bundestagsabgeordnete als auch Ärztin, findet die Vorwürfe nicht gerechtfertigt. „Wir Grüne haben immer klar gemacht, dass wir zu mehr Vorsicht raten, aber es gibt aktuell keine politischen Mehrheiten für ausgeweitete Maskenpflichten“, sagt sie. Insgesamt seien die Kliniken in Sachsen noch nicht so stark betroffen wie manch andere Bundesländer. „Auch im letzten Jahr hatten wir viele Fälle des RS-Virus. Verlegungen von kleinen Patienten und das Verschieben von weniger eiligen Eingriffen haben uns im letzten Jahr geholfen, die hohe Zahl von Patienten zu behandeln und sind wahrscheinlich auch dieses Jahr ein guter Lösungsansatz.“