﻿„Ohne Walter Ulbricht ist die ganze DDR nicht zu verstehen“: Ilko-Sascha Kowalczuk über seine große Ulbricht-Biographie

Leipzig. Walter Ulbricht (1893–1973), das ist für viele der sächselnde DDR-Staatschef mit Fistelstimme und Spitzbart, aufgewachsen in einem Leipziger Problemviertel und mit Zuhältervergangenheit. Dieser Karikatur setzt der Berliner Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk seine fundierte Ulbricht-Biographie entgegen, die gleichzeitig Geschichtskrimi ist und ebenso Hintergründe des DDR-Sozialismus ausleuchtet. Damit hilft sie auch, die Gesellschaft der Gegenwart zu verstehen. Im Interview spricht Kowalczuk über sein Buch „Walter Ulbricht. Der deutsche Kommunist“, neue Fakten – und Gefahren in der Gegenwart.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem Jahr jährt sich Walter Ulbrichts Geburtstag zum 130. Mal, sein Todestag zum 50. Mal, eine richtige Ulbricht-Biographie war auch ohne diese Anlässe fällig. Wie viele Jahre haben Sie an diesem 1000 Seiten starken Werk gearbeitet?

Eigentlich interessiert mich Ulbricht schon mein ganzes Leben. In meinen wissenschaftlichen Arbeiten seit 1990 spielte er immer eine große Rolle. Aber konkret geschrieben habe ich die letzten fünf Jahre.

Was hat Ihr Interesse geweckt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das hat viel mit meiner Biographie zu tun, ich habe mich als Jugendlicher mehr oder weniger unfreiwillig in die Nähe zum Staat begeben. Und daraus wurde eine Feindschaft. Ich wollte verstehen: Was ist Kommunismus, was ist Leninismus und wie hat sich die DDR entwickelt. Ohne Walter Ulbricht als zentrale Figur ist die ganze DDR nicht zu verstehen. Als die Mauer fiel und ich in die offenen Archive stürmte, habe ich mich vor allem mit den 40er- und 50er-Jahren beschäftigt und immer mit der Frage: Wie ist das alles so gekommen? Da führt an Ulbricht kein Weg vorbei.

Sie machen mehrfach deutlich, dass Ulbricht – anders als meist dargestellt – durchaus eine hohe soziale Intelligenz besaß und belesen war, in der Analyse geschult. Haben wir ein falsches Bild von ihm?

Ich habe mich während meiner langjährigen Recherchen immer darüber gewundert, dass dieses Bild von Ulbricht so einseitig war. Wenn Sie Leute über 50 fragen, wird jeder sofort seinen sächselnden Akzent imitieren, sich irgendwie lustig machen. Die ganze Renegaten-Literatur im Westen besteht im Prinzip aus einer permanenten Herabwürdigung von Ulbricht – und zwar schon seiner Kindheit und Jugend. Das war ein Common Sense in Zeiten der Teilung, denn Ulbricht ist nun mal der Mauerbauer, Ulbricht hat das größte Freiluftgefängnis Europas nach 1945 erfunden. Das hat ihn zu einer Hassfigur par excellence gemacht.

Zur Person Ilko-Sascha Kowalczuk ist Historiker und Publizist sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hamburger Stiftung zur Förderung der Wissenschaften und Kultur. Er ist einer der renommiertesten deutschen Experten für die Geschichte der DDR und des Kommunismus. Geboren wurde er 1967 in Berlin. Nach dem Abitur an der Abendschule studierte er ab 1990 Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin, wurde 2002 promoviert. Seit dessen Gründung 1990 ist er Mitglied des Unabhängigen Historikerverbandes. Bis 1998 war er ehrenamtliches sachverständiges Mitglied in der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur“ des Deutschen Bundestages, 2019 berief ihn die Bundesregierung in die Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“. Zu seinen zahlreichen Publikationen gehören „Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR“ (2009), „17. Juni 1953. Geschichte eines Aufstands“ (2013) und „Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde“ (2019).

Erscheint deshalb der Funktionär Ulbricht bei Ihnen in einem anderen Licht?

Ihm wird ja immer bescheinigt, er sei ein blanker Apparatschik gewesen, ein Opportunist, der geistlos durch die Welt torkelte. Das ist Quatsch. Apparatschiks, Kreativlose und Opportunisten sind in der zweiten und dritten Reihe wichtig, aber sie werden nie an die erste Stelle gespült. Ulbricht war durchaus ein Typ, der kreativ denken konnte. Er war kein Theoretiker, sondern ein Pragmatiker der Macht. Aber eben kein Opportunist. Mehrfach hat er sich in seinem Leben für Richtungen entschieden, ohne vorher wissen zu können, wie das ausgeht, ob diese Richtung am Ende siegreich sein würde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An welche Entscheidung denken Sie?

Das beste Beispiel ist, wie er sich 1939 vor seine Frau Lotte Kühn, später Lotte Ulbricht, stellt, die in Moskau angeblicher Vergehen bezichtigt wurde und hätte erschossen werden können. Er wusste nicht, wie das ausgeht, hat sie vorbehaltlos und ohne zu zögern verteidigt. Das macht vieles andere von ihm nicht besser, aber es gehört eben zu dem Bild von Ulbricht, das meines Erachtens wichtig ist.

Walter Ulbricht mit seiner Frau Lotte beim Wandern. © Quelle: Archiv/ZB/LVZ

Sogar sein Aufwachsen in Leipzig wurde falsch dargestellt.

Ja, die Geschichte, dass Ulbricht in einem furchtbar verruchten Viertel, im Naundörfchen, groß geworden sei. Was falsch ist. Die Familie hat zunächst in der Gottschedstraße gelebt, der heutigen Nummer 25, in einem gutbürgerlichen Haus. Er war auch nie Zuhälter und sein Vater war kein Trinker. Das wurde ihm angedichtet, um zu zeigen: Der Mauerbauer war schon in der Wiege ein übles Baby. Das ist albern und unhistorisch. Mir war übrigens egal, was bei der Recherche herauskommt. Wenn dabei herausgekommen wäre, dass er schon als Kleinkind ein ganz böser Finger war, dann hätte ich das aufgeschrieben. Es war eines meiner Anliegen, ganz nüchtern zu betrachten: Wie hat sich da jemand aus einfachsten Verhältnissen in Leipzig so weit nach oben arbeiten können – mit einer unfassbaren Disziplin, mit einem großen Ordnungssinn. Was damals in Leipzig und überhaupt in der organisierten Arbeiterbewegung im Zentrum stand, war Bildung, Bildung, Bildung. Nur über Bildung ging der Weg raus aus dem Dreck. Und dafür ist Ulbricht ein Beispiel für mich.

Es gibt beim Lesen ihres Buches Momente, da wächst einem dieser Ulbricht fast ans Herz, wenn Sie über sein Privatleben schreiben, den Umgang mit seinen Frauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich beschreibe ja in der Einleitung mein Vorgehen als Biograph und dass ich nicht verhehlen kann, dass der Kerl mir im Laufe der Jahre näher gekommen ist, als ich mir das vorher je hätte ausdenken können. Insbesondere, was seine Jugend betrifft.

Ulbricht steht in einer Reihe mit Adenauer, Brandt und Bismarck

Sie sind ein meinungsstarker Twitterer, der einer Zuspitzung nicht aus dem Weg geht. Ist es Ihnen schwergefallen, eine neutrale Position einzunehmen?

Wissen Sie, in den Sozialen Medien, da bin ich der Bürger Kowalczuk, der auch mal klare Kante zeigt und Widerspruch provoziert, mit Provokation und Zuspitzung Debatten anstoßen will. Als Historiker bin ich, das kann man auch an meinen anderen Büchern sehen, eher ein nüchterner Mensch, der versucht, sich nicht zum Richter aufzuschwingen. Ich maße mir auch nicht an, zu rekonstruieren, was Ulbricht gefühlt oder gedacht hat. Ich kann weder in sein Herz noch in seinen Kopf schauen, ich kann nur auf das schauen, was er getan hat.

Hat sich durch die Recherchen auch Ihre Einschätzung der DDR verändert?

Es ist immer die Frage: Prägt eine Persönlichkeit ihre Zeit – oder prägt die Zeit die Persönlichkeit? Bildet die Zeit die Persönlichkeiten aus, nach denen sie verlangt? Man muss ganz klar sagen: Es wäre auch ohne Ulbricht zur DDR-Gründung und zur Mauer gekommen. Aber er war eine prägende Kraft in der Geschichte des 20. Jahrhunderts – da steht er in einer Reihe mit Konrad Adenauer, mit Willy Brandt, mit Otto von Bismarck, die ihrer Zeit den Stempel aufgedrückt haben. Wenn man verstehen will, was sich zwischen 1945 und 1990 in der DDR abgespielt hat, muss man zumindest wissen, was in den Jahren zuvor der Anspruch der organisierten Arbeiterbewegung war, warum es die Kommunisten gab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist es so wichtig zu wissen, wie Ulbricht sich in welcher Situation verhalten hat, weil Umstände wiederkehren können?

Drei Dinge sind heute wichtig: Da ist erstens die Kraft einer totalitären Theorie und Ideologie. Diese Verführungskraft ist nie verflogen und wir leben gerade in einem Zeitalter, in dem sie wieder stärker wird. Insofern ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, woher die Verführungskraft kommt und wie man sich dagegen wehren kann. Das Zweite: Ulbricht ist ja nicht nur jemand, der einer totalitären Ideologie anhängt, sondern der einer anderen totalitären Ideologie widersteht und versucht, Widerstand zu organisieren. Und das Dritte, das vielleicht Wichtigste: Was bedeutet es, wenn eine Theorie, eine Ideologie zur Grundlage eines Staats- und Gesellschaftssystems wird? Das ist Gegenstand des zweiten Bandes über die Jahre nach 1945, ebenso umfangreich, der im Februar 2024 erscheint.

Das Wohnhaus Gottschedstraße 25 in Leipzig: Hier wurde Walter Ulbricht geboren.André Kempner

Meinen Sie das Erstarken extremistischer Parteien?

Vor diesen Gefahren stehen wir aktuell – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern der Welt. So etwas plastisch nachvollziehbar zu machen, funktioniert am besten über das konkrete Leben einzelner Personen. Dafür kann man entweder Biographien von Widerständlern entwerfen, von Robert Havemann, Wolf Biermann und anderen, oder eben von Leuten, die das exekutiert haben. Und da ist Ulbricht die schillerndste Figur. Ganz anders übrigens als Erich Honecker, sein Nachfolger, der alles Mögliche war, aber garantiert nicht schillernd.

Sie sind kein Kommunist …

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich bin Antikommunist. Ich bin der festen Überzeugung, dass Demokraten Antifaschisten und Antikommunisten sein müssen, sonst funktioniert das nicht.

Fehlt Ihnen eine starke Linke in der politischen Landschaft Deutschlands?

Was ich als Gegner der SED der Partei nachtrage, ist, dass sie sich 1990 nicht aufgelöst hat, sondern als PDS weiter- und es dadurch unmöglich machte, eine linksdemokratische Partei an den Start zu bringen. Solange es die Partei Die Linke gibt, ist das nicht möglich. Und das bedauere ich sehr, weil wir eine freiheitliche linke Partei brauchen, die auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Wir erleben gerade in den Auseinandersetzungen um den Krieg der Russischen Föderation gegen die freie Ukraine, wie sich die Linkspartei überwiegend als Sprachrohr des Kreml geriert. Das finde ich unerträglich. Und nicht nur in dieser Situation fehlt in Deutschland eine freiheitliche linke Partei.

Sehen Sie eine Persönlichkeit der Gegenwart, die als Projektionsfläche für Freund und Feind herhalten muss?

Das kann man jetzt noch nicht sagen. Wir wissen nicht, wie wir auf Leute wie Angela Merkel, die ich verehre, schauen werden. Wird Helmut Kohl der große Held der deutschen Einheit bleiben oder werden doch einige dunkle Seiten seiner Kanzlerschaft ins Blickfeld rücken? Da bleibt die Vergangenheit genauso spannend wie die Zukunft. Vergangenheit verändert sich nicht, aber Geschichte verändert sich laufend. Denn Geschichte ist das, was wir aus der Vergangenheit rekonstruieren. Unsere Fragen an die Vergangenheit stellt uns nicht die Geschichte, sondern die stellen uns die Gegenwart und die Zukunft.

Dieses Buffet hat Walter Ulbricht, gelernter Tischler, um 1920 in Leipzig gebaut. Es lagert im Depot des Stadtgeschichtlichen Museums. © Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Antworten scheinen auch in Charakterschwächen der Funktionäre zu liegen.

Ulbricht hat keine Entscheidungen aus einem persönlichen Interesse, einem Egoismus heraus gefällt. Heute in unserer hedonistischen Gesellschaft, in der alle über Work-Life-Balance reden und jeder nur auf sich schaut, ist es für viele mittlerweile gar nicht mehr verständlich, was diese Leute in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für Ideale hatten, die zuallerletzt um sie selbst kreisten. Gerade in der organisierten Arbeiterbewegung. Dass das trotzdem Mist war, was die Kommunisten machten, steht auf einem anderen Blatt; dass sie der Meinung waren, mit einer Erziehungsdiktatur alle umerziehen zu können und aus einer Gesellschaft eine Gemeinschaft zu schmieden, in der alle dasselbe wollen. Ulbricht ist jedenfalls nicht angetreten, auf Dauer eine Gewaltherrschaft durchzusetzen.

Lesen Sie auch

Die Bedeutung der Herkunft scheint unbestritten. Birgt das heutige Betonen von Identität die Gefahr, Herkunft zu vernachlässigen?

Absolut. Das Verschweigen der sozialen Herkunft in westlichen Gesellschaften erscheint übrigens den meisten Ostdeutschen fremd. Diese Peinlichkeit der Herkunft kannte man hier nicht. Was Klassismus betrifft, wird es in Zukunft noch viel stärker zu Konflikten kommen. Und noch eine Anmerkung zum historischen Bewusstsein: Ich finde es einigermaßen kurios, wie Leipzig mit Ulbricht umgeht, nämlich gar nicht. Als würde versucht, ihn aus der Stadtgeschichte zu tilgen. Leipzig ist die Stadt von Bach und Wagner und von wem auch immer, aber möglichst nicht von Ulbricht. Als Historiker befremdet mich das ein bisschen. Und wo ist eigentlich die Plakette vom Geburtshaus, die da mehrfach geklaut wurde? Der ist wie das Schmuddelkind, das man irgendwie nicht haben will. Aber Ihr habt ihn, ob Ihr wollt oder nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ulbricht-Biographie mischt Zeiten, Strukturen, Ereignisse und Person Ilko-Sascha Kowalczuk lässt nichts aus. Und er dichtet nichts hinzu. Für sein Buch über das Leben und Wirken Walter Ulbrichts ist er in Archive gestiegen, hat alle verfügbaren Quellen ausgewertet und rekonstruiert. So einen Weg, der in der Leipziger Gottschedstraße beginnt, über den Ersten Weltkrieg und die Emigration zurück nach Deutschland führt. Zeiten, Strukturen, Ereignisse und Person mischen sich zu einem Geschichtsbuch und einem Porträt. Zu den ersten Jahren gehört die Schulzeit und die Tischlerlehre Ulbrichts, einige seiner Möbel werden im Depot des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig aufbewahrt. Zu den späteren Jahren gehören ein Rededuell (er galt als sehr guter Redner) im „Saalbau Friedrichshain“ mit dem NSDAP-Gauleiter Joseph Goebbels und die Intrigen in Stalins Moskau. Es wird nachvollziehbar, wie Ulbricht sich verändert – und warum. Er wollte die Fäden in der Hand halten, war „immer im Dienst, immer besser informiert als alle anderen“. „Das Grundproblem solcher Persönlichkeiten in Geschichte und Gegenwart ist ihr mangelndes Vertrauen in andere, sie täuschen oft etwas vor, was ihr Gegenüber über kurz oder lang zu Abneigung und zuweilen sogar Hass führt – aber: Das alles machte Menschen wie Ulbricht eben nicht erfolglos, einflusslos, es machte sie nicht dumm und hässlich, wie ihnen oft nachgesagt wurde.“ Dieser erste Band der Biographie endet mit der Ankunft der „Ulbricht-Gruppe“ am 30. April 1945 in Deutschland. „Aus einem führenden kommunistischen Funktionär, der 1933 in Deutschland bekannt war, aber nicht zur politischen Prominenz gezählt hatte, war in der Emigration der wichtigste deutsche Kommunist geworden.“ Und er wollte werden, „was er alsbald auch wurde: der kommunistische Diktator in Deutschland“. Hier setzt 2024 der zweite Band ein. Info: Ilko-Sascha Kowalczuk: Walter Ulbricht. Der deutsche Kommunist (1893-1945). Verlag C. H. Beck; 1006 Seiten, 58 Euro

LVZ