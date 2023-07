Leipzig. Ein Erlass des sächsischen Kultusministeriums erregt in dieser Woche die Gemüter: Das Ministerium hat alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, das Gendern zu unterlassen – sowohl im Unterricht als auch in der Behördenkommunikation. Das heißt, das Verwenden von Sternchen, Doppelpunkt im Wortinneren oder großem Binnen-„I“ ist verboten – stattdessen soll die Doppelform (also Schülerinnen und Schüler) verwendet werden. Ist das richtig? LVZ-Redakteurin Janina Fleischer und LVZ-Volontärin Leonie Beyerlein haben zu dieser Entscheidung unterschiedliche Meinungen.

Ist es richtig, das Gendern an Schulen in Sachsen zu verbieten? JA, weil Ideologie an der Schule nichts zu suchen hat

Es fällt nicht leicht, für ein Verbot zu sein. Wenn es wie hier eine Reaktion auf Gebote ist, die Sprache beschränken, wirkt es hilfreich. Hinter dem Postulat, für eine gendersensible Sprache Sonderzeichen wie Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich zu benutzen, steht ein ideologischer Eifer. Er hat an Schulen nichts zu suchen.

Eine gute Möglichkeit, zu sensibilisieren für das Wahrnehmen und Benennen von Unterschieden und Vielfalt, ist die Erweiterung generischer Maskulinformen (Schüler) zu Wortpaaren (Schülerinnen und Schüler). Und genau das empfiehlt Sachsens Kultusministerium, verweist zudem auf neutrale Varianten wie „Lehrkräfte“ oder „Jugendliche“.

Gendern hat an Schulen nichts zu suchen, findet LVZ-Redakteurin Janina Fleischer. © Quelle: Hagen Wolf

Es ist bequemer, Sternchen, Doppelpunkte und Unterstriche über die Wörter zu streuen, als nach Formulierungen zu suchen, die gleichermaßen treffend sind, wie sie niemanden ausschließen. Wobei der Anspruch, alle Geschlechtsidentitäten zu bezeichnen, absurd wirkt, wenn es um Geschlechtlichkeit gar nicht geht. In einem Schulaufsatz beispielsweise über den Besuch eines Landwirtschaftsbetriebs. Wem hilft es, durch ein Zeichen zu betonen, das dort auch nicht-binäre Menschen arbeiten könnten, wenn Mindestlohn bei der Erdbeerernte das Thema ist? Im Gegenteil: Was zur bloßen Routine gerät, macht die gute Absicht stumpf.

Dem Kultusministerium geht es um Einheitlichkeit, wenn es sich auf das Regelwerk des Rates der deutschen Rechtschreibung beruft. Der ringt immer wieder neu um Empfehlungen für oder gegen ein einheitliches Sonderzeichen im Wortinneren. Ähnlich verhält es sich mit dem Duden, dessen Regeln als verbindlich gelten, ohne außerhalb der Schule die Freiheit zu gefährden. Darüber weiter zu streiten, ist gut. Denn Sprache holt Argumente ans Licht, die es sich hinter Zeichen gemütlich gemacht haben.

Ist es richtig, das Gendern an Schulen in Sachsen zu verbieten? NEIN, weil Aufklärung besser ist als ein Verbot.

Mit dem Genderverbot möchte das sächsische Kultusministerium Kindern und Jugendlichen klare Regeln in der Sprache geben – und so verhindern, dass sich Doppelpunkt, Sternchen und Binnen-I langfristig durchsetzen. Dabei übersieht das Ministerium, dass es diese Regeln gerade dort erlässt, wo die Entwicklung der Sprache mitunter schon weiter ist als in anderen Teilen der Gesellschaft. Gerade die Jüngsten prägen die Sprache, oft auch nachhaltig. Mit neuen Wortschöpfungen, Phrasen, Slang, Anglizismen – und auch mit dem Gendern.

Verbote sind keine Lösung für gesellschaftliche Entwicklungen, findet LVZ-Volontärin Leonie Beyerlein. © Quelle: LVZ

Die Vorgabe klarer Regeln ist wichtig – auch, damit der eine Lehrer in der Klassenarbeit die Gender-Form nicht als Fehler wertet und die andere Lehrerin es durchgehen lässt. Es muss nicht gleich ein Verbot sein. Verbote sind keine Lösung für gesellschaftliche Entwicklungen. Man muss versuchen, Kompromisse auszuhandeln und Entwicklungen zuzulassen – und dabei auch mit unterschiedlichen Auffassungen zu leben. Warum in der Schule nicht eine Gender-Form zulassen, wenn sie in einem Text konsequent und einheitlich verwendet wird? Es macht doch einen Aufsatz in seinen Thesen und der Struktur nicht inhaltlich schlechter.

Wichtig ist, dass Schulkinder ab einem gewissen Alter über gendergerechte Sprache und die Bedeutung der verschiedenen Schreibweisen aufgeklärt werden – und auch Ungleichheiten in der Gesellschaft thematisiert werden. Denn Befragungen zeigen, dass Vielen das Ziel der gendergerechten Sprache nicht klar ist. So erlangen die Schüler:innen (Anm. d. Redaktion: Diese Genderform steht hier bewusst) einen normalisierten Umgang mit dem Thema und bauen Barrieren ab, die sonst aus Unwissenheit entstehen. Sie können sich selbst eine Meinung bilden und entscheiden, ob sie gendern möchten oder nicht. Die Entwicklung mündiger, aufgeklärter Bürger:innen ist letztlich auch Aufgabe der Schule.

