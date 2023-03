﻿Kinder-Intensivstation in Magdeburg geschlossen – Folgen auch in Sachsen spürbar

Die Kinder-Intensivstation in Magdeburg ist geschlossen – das bleibt in Sachsen nicht ohne Folgen. Auch das Uniklinikum Leipzig übernimmt vereinzelt Patienten, doch die Hauptlast trägt das Personal in Halle/Saale. Aber warum ist die Magdeburger Station weggefallen? Und wie geht es weiter?

Leipzig/Magdeburg. Die Schließung der Intensivstation (ITS) für Kinder am Universitätsklinikum Magdeburg (UKMD) hat Konsequenzen bis nach Leipzig und Halle. Immer wieder müssen kleine Patienten dorthin verlegt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang Februar hatte das UKMD die Station dicht gemacht – zunächst ohne öffentlichen Hinweis auf den Wegfall der entsprechenden Versorgung in der 240.000-Einwohner-Stadt. Erst nach einem Bericht der Magdeburger Volksstimme wurde die Schließung publik. Offizieller Grund ist Personalmangel – laut Volksstimme schwelt im Hintergrund aber auch ein Konflikt zwischen der Unternehmensleitung und dem Chef der Kinderklinik. Die Schließung hat Folgen für die Versorgung vor Ort: Therapien mit planbarer ITS-Versorgung könnten derzeit nicht gewährleistet werden, sagt Pressereferentin Ögelin Düzel. „Dies kann schwerwiegende Operationen oder Patienten mit schwerwiegenden Nebenerkrankungen betreffen.“ Auf die Behandlung von Kindern mit Krebserkrankungen hat die Schließung nach Darstellung des Uniklinikums keine Auswirkung. Allerdings: „Bei schwerwiegenden Komplikationen mit der Notwendigkeit von Intensivbehandlungen kann in Einzelfällen die Verlegung an andere Krankenhäuser notwendig werden“, teilt Düzel mit.

„Verlegungen kommen häufiger vor“

Die Notfallversorgung sei sichergestellt, betont die Sprecherin. Auch die Früh- und Neugeborenen-ITS sei weiterhin regulär in Betrieb. Bei Bedarf würden Kinder auf anderen Stationen intensivmedizinisch versorgt – oder im Universitätsklinikum Halle (UKH). Falls dort keine Betten frei sind, frage man in anderen Krankenhäusern an. „Da auch umliegende Kliniken oftmals die Kapazitätsgrenzen erreicht haben und auch nicht jede Klinik eine Kinderintensivstation hat, erweitert man den Umkreis sukzessive“, erläutert Düzel. „Unter Berücksichtigung des derzeitigen deutschlandweiten Fachkräftemangels, vor allem bei Kinderintensivmedizinern, kommen die beschriebenen Kapazitätsanfragen und damit einhergehend etwaige Verlegungen leider häufiger vor.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vereinzelt würden kleine Patienten nun sogar bis nach Leipzig verlegt, teilt Professor Wieland Kiess, Chef der Kinderklinik am UKL, mit. Bereits Ende vergangenen Jahres übernahm seine Kinder-ITS eine Dreijährige, die zunächst von Hannover nach Magdeburg verlegt worden war – weder in Niedersachsen noch in Sachsen-Anhalt konnte das lebensbedrohlich erkrankte Kind adäquat versorgt werden (die LVZ berichtete). Aktuell komme etwa alle zwei Wochen ein Patient aus Magdeburg am UKL an; das Leipziger Klinikum St. Georg spürt bislang keine Auswirkungen.

Halle übernimmt 15 Kinder

Am Uniklinikum Halle hat man deutlich mehr damit zu tun, dass es bei den universitären Kolleginnen und Kollegen in der Landeshauptstadt keine Kinder-ITS mehr gibt: Etwa 15 Patienten habe man aus Magdeburg übernommen, sagt Dr. Roland Haase, Leiter der Abteilung für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin am UKH. „Dies war vor allem durch die hohe Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich.“ Bis zur Neuaufstellung in Magdeburg werde Halle „zusätzliche Kapazitäten zur Absicherung dringend notwendiger Operationen der Magdeburger Kinderchirurgie bereitstellen“, so Haase. Unklar ist, wann sich die Lage in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts entspannt: Die Kinder-ITS könne erst wieder geöffnet werden, „wenn wir weitere Ärztinnen und Ärzte für Kinderintensivmedizin gewonnen haben“, betont Pressereferentin Düzel.

Ein Ausfall wie in Magdeburg könne nicht sinnvoll kompensiert werden – und schon gar nicht auf Dauer, konstatiert Professor Kiess vom Leipziger Uniklinikum. „Das Ziel muss immer sein, solche Situationen zu verhindern.“ Das werde allerdings immer schwieriger. Zuletzt hatte sich die Lage in deutschen Kinderkliniken Ende vorigen Jahres während der RSV-Welle zugespitzt. Die Personalprobleme bestehen aber fort.