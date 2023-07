﻿Kinderarmut in Sachsen: Ist die geplante Grundsicherung der richtige Weg heraus?

Dresden/Leipzig. Sommerurlaub, Freibadbesuch, Eis essen gehen – das ist für die meisten selbstverständlich. Doch für über 2,8 Millionen Kinder in Deutschland bedeutet das einen Luxus, der außerhalb ihrer Möglichkeiten liegt: Sie sind von Armut bedroht. Die von der Bundesregierung geplante Kindergrundsicherung soll ab 2025 vieles verbessern. Wie gut oder schlecht steht Sachsen da, und was kann die Neuregelung bewirken?

Vor gut zehn Jahren war Leipzig noch die deutsche Kinderarmuts-Hauptstadt. Seitdem sank die Quote von Kindern, die Sozialgeld beziehen, von über 25 Prozent auf jetzt 14,8 – in Sachsen liegt der Wert bei 21 Prozent und damit genau im bundesweiten Durchschnitt. Trotz des Rückgangs lebt aber noch immer jedes fünfte Kind im Freistaat in problematischen finanziellen Verhältnissen.

Leistungen sollen einfacher ankommen

Auch wenn Leipzig inzwischen wesentlich besser dasteht, warnt Schul- und Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) warnt: „Viele Familien liegen nur knapp über dem Bemessungsgrad.“

Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen monatlichen Haushaltsnettoeinkommens hat. In Deutschland liegt die Grenze beispielsweise bei einer Familie mit zwei kleinen Kindern unter 2500 Euro.

Hilfen für einkommensschwache Eltern und ihre Kinder gibt es zwar auch heute schon. „Doch davon wissen viele Betroffene oft nichts“, sagt Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Die Bürokratie mit ihren zahlreichen Fördertöpfen und den dafür notwendigen Anträgen wird für viele Familien schnell zur unüberwindbaren Hürde.

Köpping hofft, „dass die Leistungen künftig möglichst einfach bei den Berechtigten ankommen. Die Details müssen jetzt geklärt werden“. Um die besonders armutsgefährdete Gruppe der Alleinerziehenden zu stärken, arbeite die Staatsregierung in Dresden zudem an einem Aktionsplan, um berufliche Qualifikation oder Ausbildung sowie die Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern.

„Es braucht höhere Löhne“

Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, Thomas Krüger, fordert umfassende Reformen: „Es braucht höhere Löhne, mehr Unterstützung für Alleinerziehende, mehr bezahlbaren Wohnraum und letztlich auch höhere und leichter zugängliche Sozialleistungen.“

Eine große Mehrheit der Deutschen hält dem Kinderreport 2023 zufolge die Bekämpfung von Kinderarmut für unzureichend. Lediglich sieben Prozent der Erwachsenen sowie fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen seien der Meinung, dass sehr viel zu deren Reduzierung getan werde.

Weniger Bürokratie als Ziel

Die Kindergrundsicherung sieht einen Grundbetrag vor, der mindestens dem Kindergeld entspricht. Das sind aktuell 250 Euro pro Kind im Monat.

Hinzukommen soll ein Zusatzbetrag, der abhängig vom Familieneinkommen ist. Das Prinzip lautet: Wer wenig hat, soll mehr bekommen. Vor allem aber soll alles viel einfacher werden. Nach der Sommerpause will Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) einen Gesetzesentwurf vorlegen.

In der Ampel-Regierung ist allerdings der nächste Streit schon vorgezeichnet. Finanzminister Christian Lindner (FDP) zog in Zweifel, ob höhere Leistungen über die Kindergrundsicherung ihren Zweck erfüllten. „Die Hälfte der Kinder, die heute von Kinderarmut betroffen sind, kommt nach meinen Zahlen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte“, sagte der Minister am Freitag der Funke-Mediengruppe. Lindner weiter: „Bevor wir ein Preisschild an die Kindergrundsicherung machen, sollten wir fragen, was wir eigentlich brauchen, um die Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.“

Will den Zugang zu Angeboten für finanziell Schwache erleichtern: Leipzigs Jugend- und Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus. © Quelle: André Kempner

Fachleute aus dem Sozialbereich begrüßen dagegen die Pläne von Ministerin Paus. „Ein Mehrbedarf für Bildung, Kleidung und kindgerechte Teilhabe sind im bisherigen Bürgergeld unzureichend berücksichtigt“, sagt Sprecher Thomas Neumann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen.

Bürokratie abbauen will auch Vicki Felthaus in Leipzig. „Wir entwickeln momentan eine Bildungs- und Teilhabekarte, mit der die Angebote leichter in Anspruch genommen werden können.“ So sollen Familien schneller an Hilfe für den Musikunterricht oder Klassenfahrten gelangen.

