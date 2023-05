﻿DHL-Blockierer sollen halbe Million zahlen – Proteste vor Aktionären angekündigt

Leipzig. Sie werten eine Klage des Paketdienstleisters DHL als Einschüchterungsversuch. Aus diesem Grund will die Gruppe „Repression Nicht Zustellbar“ die Aktionärsversammlung der Deutschen Post-Tochter an diesem Donnerstag in Bonn stören.

Wie die Gruppe mitteilt, hat der Logistik-Konzern mehrere Flughafengegner auf eine halbe Million Euro Schadensersatz verklagt. Hintergrund ist eine Protestkundgebung am Airport Leipzig/Halle in der Nacht zum 10. Juli 2021. Bei der Aktion hatten insgesamt 54 Demonstranten mit einer Sitzblockade die Haupteinfahrt auf das Gelände des DHL-Frachtzentrums am mitteldeutschen Flughafen versperrt.

DHL wolle überwiegend junge Aktivisten finanziell ruinieren und demokratischen Protest zum Schweigen bringen, teilt die Gruppe nun mit. Bei der Aktionärsversammlung wolle man erreichen, den Vorstand von DHL nicht zu entlasten, heißt es weiter in einer Pressemitteilung. Zugleich weisen die Aktivisten darauf hin, dass im Juni dieses Jahres der erste Prozesstermin stattfinden soll.

„Sperrung führte zu Verzögerungen im Betriebsablauf“

Bei DHL haben die Verantwortlichen Kenntnis von den angekündigten Störungen. Ob und welche Vorkehrungen man treffe, um für einen reibungslosen Verlauf der Aktionärsversammlung zu sorgen, dazu machte das Unternehmen keine Angaben. Es bitte um Verständnis, hieß es.

„Die nächtliche Sperrung der Zufahrt zum DHL Express Drehkreuz hatte zu Verzögerungen im Betriebsablauf mit lokal überschaubaren Auswirkungen geführt“, so ein DHL-Sprecher auf LVZ-Nachfrage. Deshalb beabsichtige der Logistikriese, die festgestellten Ansprüche zivilrechtlich geltend zu machen.

Grundsätzlich sei DHL am Dialog mit den Flughafen-Nachbarn, den Einwohnern der Region und allen anderen gesellschaftlichen Gruppe interessiert – konstruktive Kritik sei willkommen. Allerdings seien illegale Handlungen, die den Betriebsablauf stören, ausnahmslos inakzeptabel, so der Unternehmenssprecher weiter. „Mit unserer Leistung am DHL-Drehkreuz erfüllen wir eine wichtige Funktion für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Fracht, die wir am DHL-Drehkreuz umschlagen, ist zeitkritisch und mitunter sogar lebenswichtig. Auch regionale Privathaushalte, Organisationen und Unternehmen sind auf unsere Leistung angewiesen. Eine Störung der Logistikketten kann für die Betroffenen folgenschwere Konsequenzen haben.“

Zufahrtsstraße zum Logistikzentrum blockiert

In der Nacht zum 10. Juni 2021 hatten Aktivisten der Initiative „CancelLEJ“ gegen den Ausbau des Schkeuditzer Flughafens protestiert. Sie blockierten eine Zufahrtsstraße zum Logistikzentrum von DHL. Mehrere Lastwagen mussten umgeleitet werden, der Rückstau reichte bis zum Schkeuditzer Bahnhof. Die Polizei sprach anschließend von einem entstandenen Millionenschaden.

Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft stehen 54 Personen wegen des Verdachts der Nötigung im Fokus, gegen eine weitere Person wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Sächsische Versammlungsgesetz eingeleitet. Dabei handelt es sich um den sächsischen Landtagsabgeordneten Marco Böhme (Linke), der die Demonstration damals spontan angemeldet hatte.