﻿Hilfen für VNG sind im Interesse von Stadt und Land

Leipzig. VNG muss nicht verstaatlicht werden, weil der Bund Hilfe verspricht, selbst aber nicht bei dem Gasimporteur einsteigt. Das ist eine gute Nachricht. Offensichtlich traut der Bund dem Unternehmen zu, aus eigener Kraft wieder zu wirtschaftlicher Stärke zu gelangen.

VNG hat sich verpflichtet, Risiken aus den geplatzten Lieferverträgen mit russischen Lieferanten und dem anschließenden teuren Einkauf von Erdgas selbst zu tragen. Ganz wird das dem Leipziger Versorger aber nicht gelingen. Deshalb nimmt er die Anteilseigener in die Pflicht. In der kommenden Woche werden sie erfahren, was konkret auf sie zukommt.

Alles läuft auf einen zweistelligen Millionenbetrag hinaus, den Leipzig über seine Stadtwerke LVV aufzubringen hat. Egal wie hoch der genau sein wird, die LVV wird das vor Probleme stellen. Denn aktuell kämpft das Unternehmen mit enormen Risiken. Die Energiekrise belastet die Finanzen des Unternehmens ebenso wie die Verpflichtungen, die die Einführung des 49-Euro-Tickets mit sich bringen. Schließlich liegen die unternehmerischen Risiken bei den Verkehrsunternehmen und -Verbünden.

In den letzten Jahren ist der Einfluss der ostdeutschen Kommunen an der VNG gesunken und liegt seit dem Ausstieg der Stadtwerke Erfurt schon unter der Sperrminorität. In Leipzig und Dresden ist man sich dessen bewusst. Allerdings sind den Stadtvätern aufgrund klammer Kassen die Hände gebunden. Soll nicht riskiert werden, dass die Anteile der ostdeutschen Kommunen weiter sinken, ist das Land Sachsen gefragt. Es sollte finanziell einspringen. Nicht dass es aktuell zur Disposition steht: Aber so ist es ein Stück weit sicherer, dass VNG mit seinen mehreren hundert Arbeitsplätzen in Leipzig bleibt und – wenn die Zeiten wieder bessere sind – ordentlich Steuern zahlt. Beim größten Anteilseigner EnBW hat man stets betont, dass man an einem Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag nicht interessiert ist. Aber in Stein gemeißelt ist das nicht.