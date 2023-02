﻿Kosten der ambulanten Pflege in Sachsen steigen – Bedürftige verzichten auf Leistungen

Die Pflegerin eines ambulanten Dienstes bandagiert die Beine eines alten Mannes in seinem Zuhause.

Nicht nur die Kosten in Sachsens Pflegeheimen steigen. Auch die häusliche Pflege wird teurer. Grund sind vor allem deutlich gestiegene Personalkosten. In der Folge könnte die Zahl der Pflegebedürftigen wachsen, die Sozialhilfe beantragen. Befürchtet wird ebenfalls, dass Betroffene weniger Pflegeleistungen in Anspruch nehmen und es zu Versorgungsdefiziten kommt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket