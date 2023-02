﻿Kritik an steigende Pflegekosten in Sachsen: „Pflegebedürftigkeit darf niemanden arm machen“

Aufgrund der steigenden Kosten in der Pflege können immer mehr Menschen die Eigenanteile für Pflegeplätze nicht mehr allein bezahlen – und müssen bei den Kommunen eine Hilfe zur Pflege beantragen. Das darf nicht sein, so die Reaktionen aus Sachsen.

Leipzig/Dresden. Ein Altern ohne finanzielle Sorgen droht wegen der weiter steigenden Kosten in der ambulanten und häuslichen Pflege zu einem Privileg zu werden. „Die Pflegebedürftigen und ihre Familien werden derzeit mit den horrend gestiegenen Zuzahlungen allein gelassen. Gerade in den neuen Bundesländern, mit gebrochenen Nachwende-Erwerbsbiografien und einem niedrigen Rentenniveau, ist es absolut unrealistisch, dass die Zuzahlungen noch geleistet werden können.“ Das sagt Susanne Schaper, sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion in Sachsen. Sie legt damit den Finger auf ein Problem, mit dem viele Familien in Sachsen und ihre hilfebedürftigen Angehörigen zu kämpfen haben.