﻿Kritik an der SAB: Sachsens Demokratie-Initiativen beklagen Verzögerung von Fördermitteln

Die Sächsische Aufbaubank (SAB) steht zum wiederholten Mal in der Kritik. Das Netzwerk Tolerantes Sachsen moniert, dass sich in diesem Jahr die Bescheidung vieler Projekte gegen Demokratie- und Menschenfeindlichkeit stark verzögert. Das gefährdet die wirtschaftliche Existenz vieler Träger.

Leipzig. Geduld und Geld sind aufgebraucht. Weil zahlreiche Demokratie-Initiativen in Sachsen seit Monaten vergeblich auf die Bewilligung ihrer Projekte für das laufende Jahr warten, schlagen sie nun Alarm. Zum einen sei die Existenz der Vereine bedroht, zum anderen wüssten Fachkräfte nicht, wie lange sie noch bezahlt werden, warnt das Netzwerk Tolerantes Sachsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Netzwerk gehören mehr als 130 Initiativen, die sich für ein menschenfreundliches Sachsen engagieren. Viele Projekte der Organisationen und Vereine erhalten Förderungen des Sozialministeriums aus den Programmen „Integrative Maßnahmen“ (IM) und „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ (WOS). Beiden spricht der Freistaat hohe Priorität bei dem Vorhaben zu, „demokratische Werte zu stärken und zum Abbau von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit beizutragen“, wie es auch die Sächsische Aufbaubank (SAB) auf ihrer Website formuliert.

„Aufgeschoben und ausgesessen“

Doch vor allem die SAB, in den meisten Fällen zuständig für Prüfung und Bewilligung der Anträge, steht im Fokus der aktuellen Kritik. „Dort wurde offensichtlich die Vorbereitung der Bescheidung seit mehr als einem halben Jahr aufgeschoben und ausgesessen“, kritisiert das Netzwerk Tolerantes Sachsen. Je nach gesetzter Frist haben die Initiativen bis Ende Juli beziehungsweise Ende September 2022 die Projektanträge eingereicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Monat März haben wir kein Verständnis mehr dafür, dass bei vielen Vereinen noch völlig unklar ist, von welchem Zeithorizont bis zur Auszahlung der Mittel auszugehen ist“, sagt Martina Glass vom Netzwerk für Demokratische Kultur e.V. aus Wurzen. Die Demokratie-Initiativen können ihre Projekte oft erst beginnen, wenn der notwendige Zuwendungsbescheid ausgestellt wurde. Bis dahin agieren sie auf eigenes Risiko. Weil sie meist über geringe Rücklagen verfügen, ist es oft nicht möglich, Mieten und Löhne zu zahlen oder mit der Arbeit zu beginnen.

Wertvolle Zeit verstrichen

Kommt die Fördermittel-Bescheidung erst zum Ende des ersten Quartals, ist laut Netzwerk bereits wertvolle Zeit verstrichen, in der die Arbeit nicht umgesetzt werden konnte. „Insbesondere kleinere Vereine müssen Räume kündigen und Arbeitsverträge auflösen, wenn die Zuwendungen erst nach vielen Monaten eintreffen.“

Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen begrüßt die Maßnahmen des Bundeslandes im Gesamtkonzept Rechtsextremismus sehr. „Aber sie haben keinen Wert, wenn die bewilligten Haushaltsmittel viel zu spät bei den Initiativen ankommen.“ Im Namen des Netzwerks fordert Nattke alle zuständigen und mitwirkenden Stellen auf, „eine Vorgehensweise der Fördermittelvergabe zu entwickeln, die die Situation für die Träger in Zukunft merklich verbessert.“ Für zusätzliche Irritation sorgten neu an die Initiativen verschickte Formulare, in denen nähere Angaben zu den Projekten abgefragt wurden.

Große Projekte betroffen

Auch Leipzigs Sprecherin der Linksfraktion für Migrations- und Flüchtlingspolitik, Juliane Nagel, übt Kritik an der SAB, weil zahlreiche Träger integrativer Maßnahmen, Beratungs- und Versorgungsprojekte seit über zwei Monaten auf die längst bewilligten Mittel warten. „Die wirtschaftliche Existenz vieler Träger wird immer stärker gefährdet“, sagt sie. Betroffen seien große Projekte wie die drei Psychosozialen Zentren, die Beratungen von Sächsischem Flüchtlingsrat oder die Fachberatungen für queere Geflüchtete genauso wie regionale Projekte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass die zuständige SAB derzeit Zusatzinformationen bei den Trägern einholt, sei „eine Formalie, die wohl hätte längst erledigt sein können“. Nagel kommt zu der Schlussfolgerung, „dass der SAB jedes Gespür dafür fehlt, wie prekär gemeinnützige Träger arbeiten und wie sehr sie auf verlässliche Zuwendungen angewiesen sind“. Die Träger seien keine Bittsteller, sondern Garanten eines funktionierenden Gemeinwesens.

Verzögerung durch Prüfungen

Die SAB nimmt zu den Vorwürfen Stellung. Für die Programme „Weltoffenes Sachsen“ und „Integrative Maßnahmen“ habe sie – nach Beschluss des Doppelhaushaltes – erst im Januar 2023 die notwendigen Mittel erhalten. Die reguläre Verzögerung von bis zu zwei Monaten „fällt in diesem Jahr leider größer aus, da der Sächsische Rechnungshof die Umsetzung der Förderrichtlinie geprüft hat“. Die Prüfer hätten sowohl im Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS) als auch in der SAB und bei den Trägern die Förderfähigkeit unter die Lupe genommen.

Durch die Prüfung aller Vorgänge der Richtlinie „Integrative Maßnahmen“ sei es zu neuen Fragestellungen gekommen, daher die Verzögerung. Die SAB habe daraus Schlüsse gezogen und die Verfahren bereits umgestellt. Der Bank „ist bewusst, dass eine dreimonatige Förderpause die Träger vor große Probleme stellt, da sie laufende Kosten für Personal und Miete haben“, heißt es weiter.

In einem Spitzengespräch zwischen SMS-Hausleitung und SAB-Vorstand sei von der SAB zugesagt worden, die überwiegende Zahl der Bescheide im März zu verschicken. Das geschehe in diesen Tagen. Das Netzwerk für demokratische Kultur in Wurzen bestätigte am Donnerstag gegenüber der LVZ, dass das erste von insgesamt drei Projekten gerade bewilligt wurde.

Die SAB steht nicht zum ersten Mal im Negativ-Fokus. Im Sommer vergangenen Jahres verklagte das Erich-Zeigner-Haus die Bank wegen nicht nachvollziehbarer Ablehnung von Fördermitteln. Auch hier ging um es Projekte im Rahmen des Programms „Weltoffenes Sachsen“. Im vergangenen November übte der Landesrechnungshof harsche Kritik am SAB-Neubau in Leipzig – das Areal sei überdimensioniert und es habe eine wahre Kostenexplosion gegeben.