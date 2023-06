﻿Lärm-Atlas für Sachsen zeigt: In Leipzig ist es besonders laut

Dresden. In Sachsen sind jeden Tag fast 700 000 Menschen zu starkem Verkehrslärm ausgesetzt – und für 260 000 Menschen ist es nachts sogar so laut, dass eine ernsthafte Gesundheitsgefahr besteht. Das ist ein Ergebnis der neuen Lärmkarte für den Freistaat, die nach fünf Jahren erstmals wieder erstellt wurde. Hier ein Überblick zu den lautesten Orten in Sachsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Gefahren sieht der Lärmatlas?

Zunächst einmal: Eine neue EU-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Lärmbelastung für die Bevölkerung nach vergleichbaren Kriterien zu ermitteln. Deshalb hat das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) im vergangenen Jahr an knapp 1500 Kilometer Straße die Lautstärke gemessen. Im Fokus stehen vor allem Verkehrsadern, auf denen pro Jahr mehr als drei Millionen Fahrzeuge, inklusive Straßenbahnen, rollen – und das sind mehr, als man gemeinhin denken würde. Immerhin mussten die Messungen in etwa der Hälfte der 420 sächsischen Städte und Gemeinden durchgeführt werden.

Außerdem konzentrierte sich eine separate Untersuchung auf den Flughafen Leipzig/Halle, für den kein Nachtflugverbot existiert und der in den nächsten Jahren noch ausgebaut werden soll. Das Fazit für den Freistaat ist eindeutig: An vielen Straßen ist es zu laut – und insbesondere nachts ist die Gesundheit von mehr als einer Viertelmillion Menschen bedroht. „Diese Werte verdeutlichen den Handlungsbedarf“, mahnt das Landesumweltamt gegenüber der LVZ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Schmerzgrenzen müssen ertragen werden?

Von einer Gesundheitsgefährdung wird gesprochen, wenn der Geräuschpegel am Tag dauerhaft über 65 Dezibel und nachts über 55 Dezibel liegt. Allerdings gelten bereits 45 Dezibel in der Nacht als Beeinträchtigung, sodass der Schlaf gestört werden kann. Das sächsische Landesumweltamt spricht von einem „erheblichen Belästigungspotenzial“ und von einer weitverbreiteten „Gesundheitsrelevanz“ für viele Anwohnerinnen und Anwohner in Sachsen, zumal gerade im Umfeld von Hauptverkehrsstraßen nicht selten sogar 75 Dezibel überschritten werden.

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass ständiger Lärm die Menschen krank macht: Oberhalb der genannten Grenzen kommt es häufig zu einer erhöhten Pulsfrequenz oder zu stärkeren Adrenalin-Ausschüttungen. Die Folge sind Stressreaktionen, Beeinträchtigungen beziehungsweise Veränderungen etwa des Herz-Kreislauf-Systems und der Psyche. Zum Vergleich einige Beispiele: Eine Waschmaschine schleudert bei 75 Dezibel, ein Staubsauger arbeitet mit 70 Dezibel, ein vorbeifahrender Zug bringt es in zehn Metern Entfernung auf 70 bis 75 Dezibel. Auch in einem Großraumbüro oder in einer Kantine herrschen durchschnittlich zwischen 70 und 75 Dezibel.

Wo ist es in Sachsen besonders laut?

In Leipzig ist es eindeutig am lautesten, stellt der neue Lärmatlas fest. Mit 107 000 Menschen ist nachts sogar jeder sechste Einwohner von einem zu hohen Geräuschpegel betroffen. Am Tag sind es 82 000 Menschen, die den Straßenlärm über das gesunde Maß hinaus ertragen müssen. In der vom Landesumweltamt erstellten Karte sind nahezu alle großen Leipziger Verkehrsadern in Violett getaucht – das bedeutet, dass die Grenzwerte teilweise deutlich überschritten werden. So wurden etwa bei den Messungen im Bereich des Tröndlinrings und des Hauptbahnhofs 24-Stunden-Spitzenwerte registriert: Durchschnittlich fast 18 000 Menschen sind betroffen. Zu den ungesunden Lärmgebieten zählt unter anderem auch das Umfeld an der Bundesstraße 2 im Norden und Süden von Leipzig, die Riesaer Straße, die Maximilianallee und die Georg-Schumann-Straße.

Leipzig ist zwar besonders laut, doch auch andernorts müssen Menschen unter zu viel Lärm leiden. An zweiter Stelle steht in Sachsen die Landeshauptstadt Dresden: Hier werden am Tag 42 000 und nachts 52 000 Anwohnerinnen und Anwohner über Gebühr beeinträchtigt, stellt das Landesumweltamt fest. In der Elbregion stechen zudem Pirna (2700 Menschen am Tag/2850 Menschen in der Nacht) und Freital (3300/3400) heraus. Im Großraum Leipzig sind insbesondere Torgau (1600/1800), Markranstädt (1100/1250), Grimma (700/860), Taucha (600/650) und Borna (600/660) betroffen. Dagegen liegen etwa Delitzsch und Eilenburg nahezu komplett unter den zulässigen Grenzwerten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Verkehrsadern im Leipziger Innenstadt-Bereich sind meist in Violett getaucht – hier liegt der gemessene Lärm deutlich über den Grenzwerten. © Quelle: Andreas Rink/LfULG

Welchen Einfluss hat der Flughafen?

In einer speziellen Untersuchung hat sich das Landesumweltamt auch dem Flughafen Leipzig/Halle gewidmet, da laut EU-Richtlinie Großflughäfen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 50 000 sogenannten Flugbewegungen pro Jahr streng kontrolliert werden müssen. In Leipzig sind es 75 140 Flüge im Jahr 2021 gewesen – und davon entfielen 44 260 auf die Nacht. Der nächtliche Anteil macht mit 44 260 Flugbewegungen inzwischen 58 Prozent aus: Das bedeutet eine Zunahme um rund ein Drittel innerhalb von fünf Jahren.

Die Karte zeigt die Lärmbelastung am Flughafen Leipzig/Halle und in dessen Umfeld – in weiten Bereichen kommt es zu Beeinträchtigungen. © Quelle: Andreas Rink/LfULG

Das Landesumweltamt kommt zu diesem Ergebnis: „Im Rahmen der Lärmkartierung am Flughafen Leipzig/Halle wurde eine deutlich höhere Betroffenheit für den Nachtzeitraum gegenüber dem Jahr 2017 festgestellt.“ So wird am Tag eine „starke Belästigung“ für fast 9100 Menschen festgestellt, für die Nacht werden 5700 Menschen „starke Schlafstörungen“ aufgrund des Lärms attestiert. Für insgesamt 63 500 Menschen liegt der Geräuschpegel bei 45 Dezibel und darüber, sodass der Schlaf zumindest beeinträchtigt werden kann. Das ist insbesondere in Schkeuditz, Leipzig, Jesewitz und Taucha sowie in Bad Lauchstädt und Schkopau (beides Sachsen-Anhalt) der Fall.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sind die Konsequenzen aus dem Lärmatlas?

Jede der von der Lärmkartierung betroffenen gut 200 Kommunen muss bis 18. Juli 2024 einen aktuellen Lärmaktionsplan erarbeiten. „In dem Prozess werden unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen“, prophezeit Landesamtspräsident Norbert Eichkorn, „wir werden die Gemeinden nicht allein lassen, sondern durch fachliche Beratung und Hilfestellung unterstützen.“ Doch die hohe Zahl von Lärmbetroffenen und „die damit einhergehende Gesundheitsrelevanz“ verdeutliche den dringenden und nachhaltigen Handlungsbedarf.

Selbst in der Nacht ist die Lärmbelastung im Zentrum von Leipzig noch hoch – und sogar sachsenweit besonders stark. © Quelle: Andreas Rink/LfULG

Laut Umweltamt können alle Maßnahmen „denkbar und zielführend“ sein, die das Verkehrsaufkommen vor allem in den Innenstadtbereichen reduzieren. „Negativ auf die Lärmsituation wirkt sich insbesondere der Trend zu schwereren PKW mit immer breiteren Reifen aus“, stellt das LfULG zudem fest. Auch bessere Verkehrsflüsse sowie die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Radverkehrs würden besonders in Großstädten wie Leipzig und Dresden helfen. Daneben könnten beispielsweise leisere Fahrbahnbeläge, Beschränkungen der Geschwindigkeit, Schallschutzwände oder -wälle dazu dienen, die Geräusche zu reduzieren. Bei Straßenbahnen kämen etwa Rasengleise sowie „alles, was Kurvenquietschen unterbindet“, infrage.

Den Lärmatlas finden Sie als interaktive Karte hier: www.umwelt.sachsen.de

LVZ