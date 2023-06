﻿Lärmatlas für Sachsen zeigt: In Leipzig ist es gefährlich laut

Dauernder Lärm macht krank: In Sachsen müssen sich jede Nacht mehr als eine Viertelmillion Menschen dieser Gefahr aussetzen. Der neue Lärmatlas listet das Dröhnen akribisch auf – und dabei steht Leipzig mit Abstand an der Spitze.

Dresden. In Sachsen sind jeden Tag fast 700 000 Menschen zu starkem Verkehrslärm ausgesetzt – und für 260 000 Menschen ist es nachts sogar so laut, dass eine ernsthafte Gesundheitsgefahr besteht. Das ist ein Ergebnis der neuen Lärmkarte für den Freistaat, die nach fünf Jahren erstmals wieder erstellt wurde. Hier ein Überblick zu den lautesten Orten in Sachsen.