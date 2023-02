Leipzig-Bewerbung scheitert: Neues Zukunftszentrum kommt nach Halle

Berlin. Die Entscheidung ist gefallen: Halle soll künftig Sitz des neuen Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation sein. Damit hat die Jury am Dienstagabend auch gegen Leipzig entschieden, wo sich große Hoffnungen gemacht worden waren. „Die Jury hat mehrheitlich entschieden, Halle/Saale als Standort für das Zukunftszentrum vorzuschlagen“, sagte die Jury-Vorsitzende Kathrin Budde auf LVZ-Anfrage. Am Mittwoch soll das Bundeskabinett noch grünes Licht geben.

Fünf ostdeutsche Städte wollten Prestigeprojekt haben

Neben Halle hatten sich für das prestigeträchtige Projekt auch die Städte Frankfurt (Oder), Eisenach, Jena sowie gemeinsam Leipzig und Plauen beworben. Mit dem neuen Zukunftszentrum sollen unter anderem auch die Brüche und Verwerfungen in Ostdeutschland seit dem Fall der Mauer sichtbarer werden. Über den Standort hatte eine Jury aus neun Frauen und sechs Männern entschieden, zu der unter anderem die Bürgerrechtlerinnen Marianne Birthler und Ulrike Poppe sowie die Wissenschaftler Steffen Mau und Raj Kollmorgen gehörten.

Nach einem Architekturwettbewerb soll bis 2028 ein „Gebäude mit einer herausgehobenen modernen Architektur“ für bis zu 200 Millionen Euro am Riebeckplatz in Halle gebaut werden. Für den Betrieb sind 40 Millionen Euro im Jahr vorgesehen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), nennt das Zentrum „eines der wichtigsten Projekte für die Festigung der Deutschen Einheit und des Zusammenhalts in Europa“.

Zukunftszentrum soll „lebendiges Wesen“ sein

Das Zentrum soll bis zum Jahr 2028 stehen. Budde als Chefin der Auswahljury wünscht sich ein „lebendiges Wesen“ und „nicht nur einen schicken Millionenbau“. Für die Begegnung zwischen Ost und West fehle ein Ort, findet die aus Magdeburg stammende Bundestagsabgeordnete. „Wir wissen immer noch viel weniger voneinander, als man denkt.“ Der Krieg in der Ukraine zeige, wie wichtig die europäische Perspektive sei.

In Plauen war für das Projekt ein Grundstück am Neustadtplatz vorgesehen, in Leipzig ein Areal auf dem Matthäikirchhof. Ein Vorteil des sächsischen Tandems wäre gewesen, dass es die Inhalte des Zukunftszentrums auch in die ländlichen Gegenden Ostdeutschlands transportiert hätte, die sich nach der Deutschen Einheit oft als abgehängt und perspektivlos empfunden hatten.

Zeitliche Verzögerung beim Entscheidungsprozess der Jury

Ursprünglich sollte die Entscheidung der Jury bereits Ende 2022 oder Anfang 2023 fallen. Das hatte Schneider als Ostbeauftragter der Bundesregierung im Sommer 2022 angekündigt. Die Besuchsreisen in alle Bewerberstädte hatte die unabhängige Jury in eigener Verantwortung organisiert.

Schneider war selbst kein Mitglied dieses 15-köpfigen Gremiums – anders als zum Beispiel die frühere Stasi-Beauftragte Birthler, der ehemalige Bundesminister Thomas de Maizière, Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck oder die frühere FDP-Vize Cornelia Pieper. Zur Jury gehörten neun Frauen und sechs Männer – darunter auch Kulturschaffende, Stadtplanerinnen und Wissenschaftlerinnen.