Prominenter Besuch in der Kuppelhalle der Leipziger Volkszeitung: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am 11. November 2022 im Rahmen der Reihe „RND vor Ort“ Gast einer Talkrunde sein. Leserinnen und Leser können live dabei sein und Fragen stellen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am 11. November ab 18 Uhr Gast beim RND-Talk in der LVZ-Kuppel im Leipziger Peterssteinweg:

Talk in der LVZ-Kuppel – Scholz steht in Leipzig Rede und Antwort

Leipzig/Berlin. Wie kann das angekündigte Entlastungspaket den Bürgerinnen und Bürgern helfen? Werden über den Winter alle Privathaushalte, Unternehmen und öffentlichen Gebäude mit Strom und Wärme versorgt? Kann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit diplomatischen Mitteln gelöst werden? Diesen und anderen Fragen stellt sich am Freitag, dem 11. November, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Leipzig.

Der Regierungschef ist ab 18 Uhr prominenter Gast in der LVZ-Kuppel im Rahmen der Talkreihe „RND vor Ort“ und wird zu aktuellen bundespolitischen Themen Rede und Antwort stehen. Den Abend in Leipzig moderieren Eva Quadbeck, Vize-Chefredakteurin des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), und LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa.

Gauck war erster Gast der Talkreihe

Die Talkrunde mit Scholz bei der LVZ ist die zweite in Leipzig innerhalb der Reihe "RND vor Ort". Am 28. April war Alt-Bundespräsident Joachim Gauck der erste Gast und sprach in der LVZ-Kuppel vor allem über die militärische Verantwortung Deutschlands bei der Hilfe für die Ukraine. "Wenn wir nicht kämpfen wollen, können wir etwas mehr riskieren", sagte Gauck damals und löste damit eine rege Debatte aus. Im Rahmen von "RND vor Ort" trat zuletzt am 15. September Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bei der Hannoverschen Allgemeinen (HAZ) auf und diskutierte mit Leserinnen und Lesern.

Wie können Leserinnen und Leser dabei sein?

Auch in der LVZ-Kuppel können an diesem Abend wieder Leserinnen und Leser live dabei sein. Und so können Sie sich samt einer Begleitperson auf zwei Plätze beim LVZ-RND-Talk bewerben: Melden Sie sich einfach unter www.lvz.de/rndvorort im Internet an. Auch telefonisch unter der Hotline-Nummer (0341) 86 09 23 12 ist an diesem Montag von 10 bis 14 Uhr eine Anmeldung möglich. Ihre Teilnahme wird im Vorfeld per Mail bestätigt.

Schicken Sie uns Ihre Fragen!

Sollten Sie keine Karten ergattern, dann können Sie natürlich auch gern den Talk live auf lvz.de verfolgen. Möchten Sie Olaf Scholz etwas fragen? Worüber sollten die beiden Moderatorinnen an dem Abend mit dem Bundeskanzler sprechen? Was wollen Sie vom ihm wissen? Schicken Sie uns dazu vorab Ihre Fragen – einfach per E-Mail an chefredaktion@lvz.de. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Fragen!