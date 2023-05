﻿Chaos nach Depeche-Mode-Konzert in Leipzig - Kritik an Bahn

Leipzig/Halle (Saale). Der Auftakt der Deutschland-Tournee der britischen Kultband Depeche Mode auf der Festwiese in Leipzig hatte zunächst 70.000 Fans am Freitagabend in Ekstase versetzt. Aus ganz Europa waren Zuschauer angereist, Tausende kamen auch aus Halle, Dessau und Umgebung. Doch sie erlebten nach dem Konzert ein Chaos, weil die Deutsche Bahn keine Sonderzüge einsetzte.

Gegen 23 Uhr war das Konzert zu Ende, „danach ging nichts mehr“, schilderte eine Besucherin aus Halle der Mitteldeutschen Zeitung. „Die Züge waren überfüllt und wurden teilweise geräumt, weil sie so voll waren. Selbst in der letzten Bahn nach 1 Uhr kam nur die Hälfte der Wartenden mit.“ Leute seien in den überfrachteten Abteilen umgekippt. „Auch wir mussten einen längeren Rettungseinsatz miterleben“, so die Besucherin.

Depeche-Mode-Konzert in Leipzig sorgt für Bahn-Chaos

Eine andere Besucherin, die notgedrungen in einen ICE umstieg, berichtet von hitzigen Debatten mit Zugbegleitern, die sich für das Chaos auf dem Bahnhof nicht interessierten. „Zwei S-Bahnen hatten uns wegen Überfüllung nicht mitgenommen.

Also sind wir in den ICE gestiegen. Und jetzt sollen wir deshalb nachzahlen. Die Zugbegleiterin weigerte sich, nachzufragen, ob es wegen der besonderen Situation eine Ausnahme geben könnte“, sagte die Frau.

LVB setzt zusätzliche Straßenbahnen für Depeche-Mode-Konzert ein

60 Euro solle sie wegen Schwarzfahrens berappen. Auch die S-Bahn nach Dessau soll wegen des Andrangs teilweise geräumt, worden sein. Nachfragen auf dem Bahnhof ging nicht. Der Info-Punkt war geschlossen. Besser hatten es jene Fans, die nicht auf öffentliche Verkehrsmittel bei der Anreise setzten und von auswärts mit dem Auto kamen. Leipzig hatte Park-&-Ride-Parkplätze ausgewiesen, auf denen Besucher in Straßenbahnen umsteigen konnten. Das Ticket für das Konzert galt gleichzeitig als Fahrschein. Die Leipziger Verkehrsbetriebe hatten sich im Gegensatz zur Bahn auf den Ansturm eingestellt und Sonder-Trams eingesetzt.

Das Konzert selbst war großartig. Vier Zugaben hatte Depeche Mode parat. Mit „Personal Jesus“ gab es das umjubelte Finale. Einige Fans hatten bereits tagsüber stundenlang vor dem Steigenberger Hotel in Leipzig ausgeharrt, um einen Blick auf die Stars erhaschen zu können - die beim Verlassen des Hotels in die Menge winkten.

LVZ