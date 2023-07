﻿„Vielen ist unsere Demokratie egal geworden“ – LVZ-Leser mit klarer Meinung zum AfD-Landrat in Sonneberg

Leipzig. Welche Themen haben die LVZ-Leserinnen und -Leser zuletzt besonders bewegt? Die Wahl von Robert Sesselmann zum ersten AfD-Landrat in Deutschland schlug bundesweit hohe Wellen. Auch in Leipzig wurde viel darüber diskutiert. Darüber hinaus erregten die Anschaffung von neuen Blitzern in Leipzig und der größere Sperrkreis rund um die Red-Bull-Arena die Gemüter. Hier eine Auswahl der Lesermeinungen:

Zur Wahl eines AfD-Landrats im thüringischen Sonneberg:

AfD kann Probleme im Land nicht lösen

Unser schönes Thüringen hat jetzt neben der vorzüglichen Bratwurst gleich noch etwas, was uns überall in die Schlagzeilen bringt. Wir sind das erste Bundesland, das einen AfD-Kandidaten auf den höchsten Landkreissockel gewählt hat.

Ja, unser Land hat große Probleme auf sehr vielen Gebieten, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann. Die Ampelregierung in Berlin ist nicht in der Lage, die Menschen, bei den unbedingt notwendigen Reformen, mitzunehmen. Unsere Gesellschaft ist zutiefst gespalten, was sich in den Wahlergebnissen aber auch bei Klimaklebern, Klimaleugnern u.s.w. zeigt. Die Gesellschaft radikalisiert sich im beängstigenden Tempo und die moderaten, vernünftigen Töne werden immer weniger.

Vielen Menschen ist unsere Demokratie egal geworden, sie sehnen sich nach einer straffen Hand. Wie oft wollen wir eigentlich noch wählen, bis wir alle zufrieden sind? Erst hieß es „Merkel muss weg“, bei den Corona-Maßnahmen hieß es „Lauterbach und der ganze Expertenrat muss weg“, und jetzt heißt es „Die Ampel muss weg“.

Gibt es wirklich so viele Wähler, die glauben, dass diese unkultivierte und inkompetente AfD-Truppe, deren Denken sich nur aus Fremdenhass, Klimaleugnung und nationaler Abschottung speist, die Probleme in unserem Heimatland lösen kann? Oder ist es einfach nur die Ohnmacht und die Angst vor den großen Herausforderungen der Zukunft?

Wir sollten alle gemeinsam versuchen, mit Vernunft diesen Herausforderungen zu begegnen - und nicht mit Denkzetteln an „die da Oben“. Wenn uns das in Zukunft nicht gelingt, wird der Schaden für die Demokratie, für die Zukunft unseres Landes und vor allem für jeden von uns, erheblich sein. (Frank Michel, 04617 Rositz)

Keine Alternative in der Parteienlandschaft

Ich möchte, um Gottes Willen, keine Lanze für die AfD brechen. Aber: Es wird sich gewundert, dass die Partei, die den Finger in die Wunden legt, Zulauf erhält? Sie kritisieren genau das, was unsere traditionellen Parteien versaubeutelt haben: eine vernünftige Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Verschwendung von Steuergeldern an allen Fronten, die Entstellung unserer Sprache und Kultur, die Sicherheit im eigenen Land wird hinten angestellt, die Zuwanderung um jeden Preis forciert usw.. Die Bürger unseres Staates interessieren nicht und werden wegen unangenehmer Meinungen diskreditiert.

Das Problem ist: es gibt keine Alternative in der Parteienlandschaft. Die etablierten Parteien treiben die Wähler zur AfD - durch ihre Innen- und Außenpolitik, durch ihr Auftreten und besonders durch ihre Missachtung der Menschen. Das finde ich sehr gefährlich. (Claudia Rüger, 04277 Leipzig)

Rechtmäßig gewählte Partei wird diffamiert

Demokratie, Neutralität, dem Volke verpflichtet - Elemente, die all unsere Medien verinnerlichen sollten. Aber nein, da wird eine rechtmäßig gewählte Partei, die erstmalig einen Landrat stellt, ausgegrenzt und diffamiert, wie es nicht mal mit Kriminellen geschieht. Fast 53 Prozent der Wähler sind nicht alles Rechtsextreme, es sind Menschen, die ihre Heimat,die ihre Stimme des Volkes vermissen. Die Menschen merken, dass sie nicht mehr gehört werden. Und dafür gibt es Ventile, die im Wahlverhalten zum Ausdruck kommen.

Und umso mehr die Medien auf die AfD drauf hauen, umso mehr wird die Sache zum Bumerang.Die AfD möchte die Interessen der deutschen Bürger vertreten, sagt sie. Es wäre ja zu schön, wenn es mal eine Partei gäbe, die sich, wie früher, vorrangig um das eigene Volk und dann um die Welt kümmert. Das Wahlergebnis in Sonneberg hat die Bundespolitik zu verantworten. (Andreas Hanns, per Mail)

Zum Beitrag „Leipzig baut sein Blitzer-Netz aus“ vom 29. Juni:

Steuergelder lieber sinnvoller investieren

55 Millionen Euro nimmt die Stadt Leipzig an Steuergeldern von Autofahrern ein. Statt diese Gelder für die total maroden Straßen und Fußwege in der Stadt einzusetzen, werden neue Blitzer angeschafft - wieder mal eine Maßnahme gegen die Autofahrer. Über 9 Millionen Euro an Bußgeldern wurden im Jahr 2021 allein durch Blitzer eingenommen. Aber die Autos sollen aus der Stadt verschwinden. Was macht denn dann unser Stadtrat ohne das viele schöne Geld, was er durch die Autobesitzer einnimmt? Politikverdrossenheit und falsche Wahlentscheidungen der Bürger werden so noch geschürt. (Marlies Ehrke, Leipzig)

Leipzig will mehr Blitzer anschaffen. Hier steht einer an der Wundtstraße. © Quelle: Andre Kempner

Einfach an die Regeln halten

Ich finde das völlig in Ordnung. In Schweden hat man an jeder Ortseinfahrt einen Blitzer stehen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss eben auch die Konsequenzen tragen. (Volker Mewes auf Facebook)

Zum Beitrag „Größerer Sperrkreis: Stadt sperrt künftig auch Zufahrtsstraßen zur Red-Bull-Arena“ vom 28. Juni:

Größe der Haltestellen ist eine Katastrophe

Hier wird nichts am ÖPNV attraktiver gemacht, sondern lediglich die Alternativen beschnitten. Diese Verzerrung verkehrspolitischer Wahrnehmung ist aktuell vielerorts kennzeichnend für eine zunehmende Entfernung von den Realitäten. Das eigentliche Debakel am Stadion ist neben der bekanntermaßen katastrophalen Parkplatzsituation allen voran die Kapazität der Haltestellenbereiche. Was sich bei Anfahrt noch über zwei bis drei Stunden zieht, verlässt bei Spielende geballt auf schnellstem Weg das Stadion. Hier ist an den Haltestellen weder genug Platz für die Menschen, noch kann die in jede Richtung nur eingleisige Tram - selbst in langkettigen Wartepositionen - die Massen annähernd adäquat abtransportieren. Die Enge ist für ältere Menschen, Kinder oder Menschen mit Handicap im Grunde schon jetzt kaum zumutbar, so dass alleine deshalb viele beim Auto bleiben werden. Es gab mal große Pläne für Wendeschleifen direkt vorm Stadion. Auch andere Möglichkeiten der Ausweitung des ÖPNV-Angebots, wie Busangebote über die Friedrich-Ebert-Straße bleiben aus. Das Parkhaus ist laut den letzten Berichten der LVZ politisch auch mal wieder vom Tisch. Trotz dessen, dass mit Stadion/Festwiese und Arena gleich zwei Locations für Großveranstaltungen auf engem Raum sind, und die Auslastung einer von beiden schon für ein mittleres ÖPNV/Verkehrs-Chaos reicht. Man kann hier nur noch mit dem Kopf schütteln. (Thomas Schliwa, Wurzen)

Tram kann viel mehr Menschen befördern

Endlich mehr Kapazitäten für die Tram, die viel mehr Menschen abtransportieren könnte. Fragt sich eher, wieso es so lange gedauert hat, darauf zu kommen.Und es bleibt die Frage, wie die Situation bei Spielen unter der Woche wird. Grade da ist ja Staugefahr und die Jahnallee wird im Berufsverkehr noch mal zusätzlich benötigt, aber auch belastet. (Florian Barthel auf Facebook)

