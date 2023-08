In Leipzigs öffentlichem Fuhrpark ist jedes zweite Auto ein E-Auto

Nach lautem Knall

Großröhrsdorf: Feuer zerstört große Teile von barocker Stadtkirche

Mitten in der Nacht werden die Anwohner in Großröhrsdorf aus dem Schlaf gerissen – die evangelische Kirche steht komplett in Flammen. Nach Stunden ist das Feuer unter Kontrolle. Der Schaden dürfte jedoch immens sein.