﻿Nach gescheiterter Abschiebung: Hoffnung für Mohammad Al Khatib aus Leipzig

Stroh in Neichen entzündet sich nochmals: Feuerwehren rücken in der Nacht erneut aus

Feuerwehren aus Trebsen und Nerchau wurden am Dienstagnachmittag in den Neichener Landwirtschaftsbetrieb Kupfer gerufen. Löschen mussten sie einen Schwelbrand an einem Strohhäcksler. Das war komplizierter als zunächst angenommen. Zwar wurde der Einsatz am späten Abend für beendet erklärt, doch in der Nacht stand erneut Stroh in Flammen.