„In der Leichtathletik nur noch ein Zwerg“

Leipzig. Das blamable WM-Abschneiden des deutschen Leichtathletik-Teams, Asyl-Äußerungen von Sigmar Gabriel und die „Letzte Generation“: LVZ-Leserinnen und -Leser haben zu vielen Themen eine Meinung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Artikel „Schaffen wir eine Wende in der Asylpolitik, Sigmar Gabriel?“ im Magazin „Wochenende“ vom 19. August:

Wahrheit über die verkorkste Asylpolitik

Vielen Dank für den Beitrag mit Sigmar Gabriel zum Thema Asylpolitik. Endlich mal klare Worte eines ehemaligen Spitzenpolitikers und ehemaligen Außenministers – ganz im Gegensatz zu den jetzigen Stümpern, die sich gar nicht mehr trauen, dem Volk die Wahrheit über die verkorkste Asylpolitik zu sagen. Ehrlichkeit und Realität gegenüber dem Wähler würde allen Parteien gut tun – ansonsten machen alle Wahlkampf für die AfD. Dafür wird Herr Gabriel wieder heftige Schelte von seinen eigenen Genossen bekommen. (Thomas Fischer, per E-Mail)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bemerkenswertes Gespür für Probleme

Es ist ein bemerkenswertes Interview. Nachdem er die Schlangengrube der Bundesregierung und dem Bundestag den Rücken gekehrt hat, hat er ein wirklich bemerkenswertes Gespür für unsere innenpolitischen Probleme. Schade, dass die falschen Leute jetzt das Sagen haben und über unsere Köpfe hinweg regiert wird. (Petra Weygandt, per E-Mail)

Ausgerechnet Gabriel fordert eine Wende

Ausgerechnet Sigmar Gabriel „fordert eine Wende in der Asylpolitik“, der ja selber von 2013 bis 2018 als Vizekanzler der Großen Koalition, noch genau die, die das in Heidenau gefordert hatten, als „Pack“ bezeichnete. Ein schillerndes Beispiel dafür, warum Politiker nach Umfragen auf der untersten Stufe der Glaubwürdigkeitsskala stehen. Und bitte fangen Sie jetzt keine Einordnung mit dem notwendigem Vorgehen gegen irgendwelche Radikalen an. Um sich Gehör zu verschaffen, geht es auf der Straße nicht mit dem geschliffenen Florett wie im Bundestag. Da besteht dann letztlich auch gar kein Unterschied zum Handwerkszeug der Klimakleber. Auffallen um jeden Preis! In Köln (BAP 1992) heißt das „Arsch huh!“ (Jens-Peter Hrapia, 04129 Leipzig)

Zum Artikel „Anschlusskader als Versuchskaninchen“ vom 23. August:

Wen interessiert noch DDR-Staatsdoping?

Alle gefühlten halbe Jahre tauchen neue Studien und Fakten zum DDR-Staatsdoping auf. Wen interessiert es noch? In diesem Land gibt es andere Probleme! Wer wacht darüber, dass westliche Dopingpraktiken genauso durchleuchtet, die Protagonisten bestraft und die Opfer entschädigt werden? Es interessiert auch keinen, wie viele Studien zur Eingliederung von Altnazis in den öffentlichen Dienst der Bundesrepublik erschienen sind. Wahrscheinlich in 70 Jahren weniger als die letzten Jahre zum Staatsdoping in der DDR – das wäre doch mal was für den Ostbeauftragten, oder zur Illustration der Thesen von Dirk Oschmann. Zielführender ist allerdings sicher Wenzels gekonnter, lapidar-resignierender Rat „… Vergessen wir das Gestern, vielleicht wird uns dereinst verzieh’n, denn wir stammen ja aus dem Unrechtsregime …“. Das sowieso! (Rolf Raabe, 04229 Leipzig)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Leichtathletik-WM in Budapest ohne Medaillen für Deutschland:

Wer hat die Mannschaft denn ausgewählt?

Eine Leichtathletik-WM ohne deutsche Medaillen, da geht Leipzig verstört in sich! Und erst die bei fast jedem zweiten oder dritten Athleten angeführten beschwichtigenden Erklärungen, man habe mit gesundheitlichen Widrigkeiten zu tun gehabt! Aber nach bestem Können verausgabt. Tja, wer hat denn diese deutsche Mannschaft vorbereitet, ausgewählt und motiviert? Am Geld und der Menge der Trainer, Sportwissenschaftler und Verbandspolitiker kann es wohl nicht gelegen haben. (Hubert Mai, 04328 Leipzig)

Deutschland hinkt in vielem hinterher

Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio 1991 lag das wiedervereinte Deutschland auf dem dritten Platz im Medaillenspiegel mit fünfmal Gold, viermal Silber und achtmal Bronze. Bei der Leichtathletik-WM 2023 in Budapest errang Deutschland dagegen nicht eine einzige Medaille und belegte somit wie beim Eurovison Song Contest (ESC) 2023 den allerletzten Platz - unter anderem nach Burkina Faso, das im Dreisprung wenigstens eine Goldmedaille errang.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Wunder, denn in Deutschland werden Talente im Sport weder erkannt noch ausreichend gefördert. In Deutschland fällt der Sport an Schulen meistens aus.

Deutschland ist in der Leichtathletik mittlerweile nur noch ein Zwerg und Entwicklungsland. Deutschland hinkt aktuell in vielen Disziplinen nur noch hinterher wie zum Beispiel beim Fußball, in der PISA-Studie, bei der Digitalisierung, beim Rentenniveau und auch beim Wirtschaftswachstum in schwierigen Zeiten des fossilen Ukraine-Krieges. (Roland Klose, per E-Mail)

Zum Beitrag „Rettung für Frühchen: Uniklinik betreibt Deutschlands größte Frauenmilchbank“ vom 19. August:

Unbekanntes neudeutsches Wort

„Deutschlands größte Frauenmilchbank“ – da habe ich wieder ein mir bisher unbekanntes neudeutsches Wort kennengelernt. Ich kannte bisher nur „Liebfrauenmilch“ von einem bekannten Weingut, aber das ist sicher keine Rettung für Neugeborene. Die lebenswichtige Spendermilch für Säuglinge (diese heißen vielleicht auch bald „Saugende“) kannte ich bisher nur als „Muttermilch“, und es wird in dem langen Artikel auch nicht erklärt, weshalb sie nicht mehr so heißen soll. Ich meinte auch, dass Frauen nur in der Mutterphase Milch spenden können – deshalb eben „Muttermilch“ – aber wahrscheinlich können Frauen jetzt auch unabhängig von einer Mutterschaft vom 14. bis 100. Lebensjahr Milch produzieren (und vielleicht künftig auch Trans-Frauen)? Oder hat jemand etwas gegen das schöne deutsche Wort „Mutter“? Ich bin ratlos … (Dr. Arndt Haubold, 04610 Meuselwitz)

Anmerkung der Redaktion: Die Uniklinik Leipzig nennt ihre Einrichtung selbst „Frauenmilchbank“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Artikel „Ich bin traurig, dass ich mit einer solchen Tat Teil des Schlechten bin“ vom 24. August:

Selbstmitleid eines Täters braucht keiner

Schade, dass auch für Sie der Täter interessanter ist als das Opfer. Dem bringen Sie nicht so viel Empathie entgegen wie Herrn Goecke, eigentlich gar keine. Sogar dem Hund wird mehr Aufmerksamkeit gewidmet! Dieses Danaergeschenk aus Hannover hätten Sie besser abgelehnt. Mit so einem Interview tun Sie sich keinen Gefallen. Wir brauchen kein öffentlich zur Schau gestelltes Selbstmitleid eines Täters. (Stefan Kugler, per E-Mail)

Zu der Berichterstattung über die jüngsten Aktionen der „Letzten Generation“ in Leipzig:

Konsequenz ist schon zu bewundern

Also ich muss schon sagen, diese Konsequenz, dieser jungen Menschen der letzten Generation, wie sie selber sagen, ist schon zu bewundern. Wie sich alle wieder aufregen, weil sie vielleicht ein bisschen gestört werden, dann haben die doch alles richtig gemacht. Viel Erfolg den Demonstranten. Und überhaupt ist es eine Arbeit, was diese Menschen machen. Der menschengemachte Klimawandel ist das wichtigste Thema der nächsten Generationen. Und dafür einzutreten ist eine Pflicht und hoch anzurechnen. Lasst euch nicht unterkriegen. Was für andere Provokation ist, ist für mich sehr schön anzuschauen. Menschen, die sich Gedanken machen. Viele Menschen sind dazu ja nicht in der Lage oder sind ignorant. Aber wie der Klimarat schon gesagt hat, wir tun zu wenig, und auch in Deutschland haben wir viel zu wenig getan. Die Maßnahmen müssen verschärft werden und die Bürger müssen noch ein bisschen mehr tun und aufwachen. Vielen Dank für euren Einsatz, bleibt stark. (Jürgen Leng, via Facebook)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besser deutsche Wälder aufforsten

Man könnte in der Zeit halt auch was Sinnvolles machen. Sich aktiv an der Aufforstung der deutschen Wälder beteiligen zum Beispiel. Das würde dem Klima sehr viel mehr bringen, als unnötigen Stau (=vermeidbares, zusätzliches CO2) zu provozieren und dann auch noch so „schlau“ zu sein, dabei gleich zwei Buslinien mit zu blockieren. (Maik Quiel, via Facebook)

Bei Festgeklebten Umleitung einrichten

Wenn man nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis, der schnell überlegt, welche Möglichkeiten von Umleitungen es gibt, damit der Straßenverkehr weiter fließt. Damit könnten die Festgeklebten festgeklebt bleiben. Außerdem ist es für die Polizei unwürdig, die Festgeklebten zu schleppen. Die Polizei hat sicherlich andere Aufgaben, die sinnvoller sind. (Sigrid Klinge, per E-Mail)

Demonstrieren ist ein wichtiges Element

Das Demonstrieren ist Meinungsfreiheit und ein wichtiges Element in unserer Demokratie. Ich bin Leipzigerin und habe die Friedliche Revolution 1989 miterlebt. Endlich frei! Endlich Demokratie! Leipzig begann wieder zu leben und entwickelte sich mit guter Infrastruktur zu einer attraktiven schönen Stadt. Diese Entwicklung muss weitergehen, darf nicht gebremst werden. Die Klimaaktivisten kann ich sehr gut verstehen, denn Klima geht uns alle an. Nur, diese Blockaden und das Zerstören von Eigentum anderer, verstehe ich nicht. Herrn Jung kann ich aber auch gut verstehen, dass er sich nicht erpressen lässt. Es wird Zeit, dass unsere Regierung sich endlich mal zusammenreißt , das Machtgehabe unterlässt und endlich mal zeigt, wie Respekt funktioniert. (Cornelia Beyer, per E-Mail)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Artikel „Reicht Stimmungspolitiker Kretschmer? CDU sucht für die Wahl 2024 Strategie gegen AfD“ vom 22. August:

Image des Freistaates ist denkbar schlecht

Statt „Stimmungspolitiker“ könnte man Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer eher als Populisten bezeichnen. Er nähert sich in seinen Äußerungen den Positionen und dem Duktus der AfD und Putinverteidiger an und rückt die Sachsen CDU immer weiter nach rechts. Das Image des Freistaats ist denkbar schlecht, trotz aller Kampagnen. Extremistisches Gedankengut wird von vielen Sachsen widerspruchslos hingenommen oder sogar unterstützt. Nichts aus der Geschichte gelernt! Wohin soll diese „Hauptsache dagegen-Politik“ führen? (Birgit Kolar, per E-Mail)

Zum Artikel „Privatbahnen unterbieten oft die Deutsche Bahn“ vom 26. Juli:

Die Infrastruktur der Bahn wird nicht besser

Die Deutsche Bahn ist eine 100-prozentige Tochter des Staates und muss jährlich 300 Millionen Euro an den deutschen Staat abführen. Man sollte das Geld lieber in die Infrastruktur des Netzes stecken. Warum sind andere europäische Bahnen besser ausgestattet und warum wird dort mehr in deren Bahn investiert? So wie es hier läuft, wird keine nachhaltige Verbesserung der DB-Infrastruktur erreicht werden.(P. Neubert, per E-Mail)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So können Sie uns erreichen

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Twitter:@LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

LVZ