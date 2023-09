﻿Kein Geld, keine Freiheit: Mann sitzt Geldstrafe im Leipziger Gefängnis ab

Dirk Mauz verursacht betrunken einen Unfall. Weil er seine Geldstrafe nicht zahlt, sitzt er mehr als drei Monate im Gefängnis, mit Schlägern und Drogenhändlern. Ist das gerecht?

Leipzig. Als Dirk Mauz auf das Auto vor ihm auffährt, hat er hohe Schulden und mehr als ein Promille Alkohol im Blut. Er verletzt niemanden, zum Glück, doch für seine Trunkenheit am Steuer wird er bestraft. Er erfährt davon per Brief: 5200 Euro Geldstrafe wegen Straßenverkehrsgefährdung, ein schriftliches Urteil per Strafbefehl, wie es bei leichterer Kriminalität oft gemacht wird. Es ist Frühsommer 2021, Mauz ist allein und pleite. Er ignoriert den Brief und viele weitere, zahlt erst gar nicht und bleibt dann die vereinbarten Raten schuldig.