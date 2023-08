Schön, gerade und dicht bewachsen: Leipzig sucht schon den perfekten Weihnachtsbaum

Leipzig (dpa/sn). Heute schon an übermorgen denken: Mehr als drei Monate vor Eröffnung des Weihnachtsmarktes sucht die Stadt Leipzig nach dem perfekten Baum. Sie rief laut einer Mitteilung aus dem Rathaus vom Freitag ihre sowie Bürger umliegender Gemeinden auf, dem Marktamt „geeignete Prachtstücke“ anzubieten. In Frage kommen nur Nadelbäume, die mindestens 18 Meter, idealerweise aber 20 Meter hoch und vom Eigentümer selbst angeboten werden. Der Leipziger Weihnachtsmarkt soll vom 28. November bis 23. Dezember öffnen. Der Baum soll allerdings bereits am 9. November aufgestellt werden.

Vergangenes Jahr schmückte eine Tanne aus dem sächsischen Vogtland den Leipziger Markt. Sie war 22 Meter hoch, 50 Jahre alt und etwa sieben Tonnen schwer. Das Gehölz stammte von einem Privatbesitzer aus dem quasi prädestinierten Örtchen Tannenbergsthal. Für die Beleuchtung sorgten 300 rote und goldene Kugeln sowie 3000 Lichter per energiesparender und damit umweltschonender LED-Technik.

Der Leipziger Weihnachtsbaum 2022 steht Die Tanne für den Leipziger Weihnachtsmarkt 2022 wurde in zwei Stunden aufgestellt.

Die kleinen „Kollegen“ des Hauptbaumes können sich Interessierte in der Messestadt übrigens zum Ende des Weihnachtsmarktes kostenlos abholen. So bekommen die Nadelbäume noch ein zweites Leben in den eigenen vier Wänden und sorgen dort für besinnliche Stimmung.

Dresden hatte 2022 die „lichte Fichte“

Sachsens Landeshauptstadt Dresden hatte vergangenes Jahr mit ihrem Weihnachtsbaum über die Landesgrenzen hinaus für Furore gesorgt - allerdings eher negativ. Denn viele stellten sich beim Anblick der lichten Fichte die Frage: Ist das der hässlichste Weihnachtsbaum Deutschlands?

Ein ziemlich kahler Nadelbaum zierte 2022 den Dresdner Neumarkt. © Quelle: xcitepress/Benedict Bartsch

Insgesamt dreizehn Weihnachtsbäume wurden für den Weihnachtsmarkt am Fuße der Frauenkirche angeschafft – doch genau in der Mitte steht dieser Nadelbaum.





