﻿„Leipzig zeigt Courage“ am 30. April: Top-Act Olli Schulz mit klarer Kante gegen Rechts

Wie in jedem Jahr setzt Leipzig auch 2023 ein musikalisches Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und für Weltoffenheit. Für das Festival „Leipzig zeigt Courage“ konnte Olli Schulz gewonnen werden. Der Bedarf, klare Kante gegen Rechts zu zeigen, ist derzeit besonders hoch, betonen die Organisatoren.

Leipzig. Der Bedarf, Courage zu zeigen, hat sich nicht geändert, betont Sebastian Krumbiegel, lediglich die Bereiche haben sich verschoben. „Früher standen die Nazis mit Baseballschläger auf der Straße, mittlerweile sitzen sie in Parlamenten“, sagt der Sänger der „Prinzen“ und Initiator des Courage-Festivals. Am 30. April bekennen sich auf dem Dach der Moritzbastei erneut Bands und Musik-Projekte zu ihrer Haltung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit – die Besetzung ist hochkarätig.

Headliner des Abends unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) werden Olli Schulz & Band sein. Der Singer-Songwriter, Podcaster und Schauspieler sagte sofort zu, als Krumbiegel fragte, ob er in diesem Jahrgang dabei wäre. Um die weiteren Acts kümmerte sich Rick Barkawitz, früher Booker der Moritzbastei, inzwischen Freiberufler. Songwriterin Ilgen-Nur ist eine ebenso aufstrebende Künstlerin wie Rapperin Rote Mütze Raphi oder Sängerin Jamila & The Other Heroes, die zeitgenössische mit folkloristischen Klängen kombiniert, europäische mit orientalischen.

Näschen fürs Line-Up

Wie gut Barkawitz’ Näschen bei der Auswahl des Line-Ups ist, beweisen vorhergehende Courage-Jahrgänge. 2019 spielte Danger Dan auf dem MB-Dach – knapp zwei Jahre vor seinem großen Aufstieg, und 2022 gehörte Indie-Songwriter Betterov dazu, der kurz darauf in Sachen Bekanntheit durch die Decke ging.

Traditioneller Teil des Spektakels ist natürlich das Jugendfestival: Am 22. April machen sechs Bands aus Erfurt, Dresden, Leipzig, Münster, München und Bonn im Wettbewerb unter sich und dem Publikum aus, wer von ihnen „Leipzig zeigt Courage“ eröffnen wird. „Uns freut, dass mittlerweile Bewerbungen für eine Teilnahme aus ganz Deutschland kommen“, meint Organisatorin Heike Engel, Geschäftsführerin des Kulturhauses Der Anker.

Gemeinsam gegen Fremdenfeindlichkeit und für Weltoffenheit: v.l. Enrico Runge, Rick Barkawitz, Gunter Janssen, Vicki Felthaus, Heike Engel und Sebastian Krumbiegel. © Quelle: Andre Kempner

Bürgermeisterin Vicki Felthaus (Bündnis 90/Die Grünen) betont die Unverzichtbarkeit des Festivals. „Wir sind täglich mit Hass und Hetze konfrontiert, und dagegen gilt es Zeichen zu setzen“, sagt die Beigeordnete für Jugend, Schule und Demokratie. Sie verweist auf jüngere Zwischenfälle wie die Attacke auf die Autorin Sarah Vecera in der Taborkirche, auf die Hemmungslosigkeit, den Hitlergruß zu zeigen, SS-Runen zu sprühen und sich feindlich gegenüber Geflüchteten zu verhalten. „Leipzig heißt Gäste und Schutzsuchende willkommen, dafür die steht die Stadt.“

Krumbiegel, der mit Mitstreitenden 1997 das erste Festival am Völkerschlachtdenkmal aus der Taufe hob und damit dort geplante Aufmärsche des Neonazis Christian Worch verhinderte, ist „stolz darauf, dass ich Leipziger bin, weil die Stadt für Weltoffenheit steht“. Geldgeber wie Kommune, Land und Stiftungen garantieren mit Zuschüssen, dass die Veranstaltung eintrittsfrei bleiben und der technische wie personelle Aufwand finanziert werden kann. Die Künstlerinnen und Künstler verzichten auf ihre Gage, auch das ehrenamtliche Engagement ist groß.

HTWK sorgt für Media-Auftritt

Zum Beispiel das von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig, die zum fünften Mal dabei ist. In der Regie von Enrico Ruge (Fakultät Informatik und Medien) gestalten Studierende den crossmedialen Web- und Social-Media-Auftritt des Festivals. Und zwar mit richtig großem Besteck, wie auch Krumbiegel betont. „Das sind nicht zwei, drei Leute mit kleinem Equipment, sondern da kommt ein ganzer Tross mit einem Truck und enormer, professioneller Ausrüstung“, so der Sänger.

„Ausgrenzung und Fremdenhass haben bei uns und unseren Studierenden keinen Platz“, stellt Gunter Janssen klar, Professor für Medienwirtschaft. An der HTWK studieren derzeit über 6660 Menschen aus mehr als 60 Nationen. Durch die Kooperation mit „Leipzig zeigt Courage“ signalisiert die Hochschule gesellschaftliche Mitverantwortung. „Unser Ziel ist eine offene, menschenfreundliche, in Frieden und Freiheit lebende Gesellschaft“, so Janssen.

Zum Rahmenprogramm am 30. April gehört der „Markt der Zukunft“. Hier präsentieren sich ab 16 Uhr Leipziger Vereine und Initiativen, unter anderem die Ephraim Carlebach Stiftung, die Stiftung Friedliche Revolution, das Johanniter-Programm „Paten für Geflüchtete“ sowie das Jugendparlament Leipzig. Das Bühnengeschehen beginnt um 17.30 Uhr, moderieren werden Tim Thoelke und Julius Fischer. Das Jugendfestival „Junge Musiker gegen Gewalt und Rassismus am kommenden Samstag startet um 20 Uhr im Halle 5 e.V., Windscheidstraße 51.