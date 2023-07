Das S-Bahn-Netz in Mitteldeutschland wird aktuell alleine von der Deutschen Bahn betrieben. Das ändert sich: Ab 2026 fahren zwei Verkehrsunternehmen in diesem Netz – hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Leipzig. Wer in Leipzig, Halle, Torgau oder Eilenburg in eine S-Bahn steigt, fährt mit Zügen der Deutschen Bahn. Denn mit der Eröffnung des Leipziger City-Tunnels 2013 wurde auch der Betrieb des S-Bahn-Netzes vergeben. Mit der Neuvergabe des Netzes ändert sich das. Ab 2026 bedient dann neben der Deutschen Bahn auch die Länderbahn eine Vielzahl wichtiger Strecken. Was bedeutet das konkret?