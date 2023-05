﻿Leipziger bauen neuen E-Countryman – der Mini ist gar nicht so mini

Leipzig. Das Fahrzeug ist mit bunter Folie beklebt und fährt in Richtung BMW-Werk. In Fachkreisen nennt man solche Autos Erlkönige. Trotz der Tarnung ist deutlich die DNA des Mini Countryman zu erkennen. Allerdings wirkt das Fahrzeug deutlich eckiger und größer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Leipziger BMW-Werk erklärt Sprecher Kai Lichte, dass es sich bei dem Erlkönig um den neuen Mini Contryman mit rein elektrischem Antrieb handelt und dass der Wagen um einiges größer ist als das Vorgängermodell.

Nach BMW-Angaben ist der Fünftürer 4,43 Meter lang. Das neue Modell wächst damit um fast 13 Zentimeter gegenüber der aktuellen Variante. In der Höhe sind es mit nunmehr 1613 Millimetern fast sechs Zentimeter mehr, was mehr Kopffreiheit verspricht. Was Wunder, dass Autoexperten im vergrößerten Countryman einen Konkurrenten für den ID.4 von Volkswagen oder den Smart #1 sehen, allesamt wie er Sports Utility Vehicle (SUV).

Im November ist Produktionsstart in Leipzig

Mit dem größeren Fahrzeug spreche man auch einen größeren Kundenkreis an, nämlich jene, die den Mini bisher „nur als Zweitwagen angesehen haben“, heißt es bei BMW.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem November ist in Leipzig Produktionsstart für den neuen Mini mit Benzin- und Dieselantrieb. Im Februar 2024 folgt die Markteinführung. Im März kommenden Jahres sollen die von vielen Mini-Liebhabern lang ersehnten E-Modelle in Leipzig vom Band laufen, wie Sprecher Lichte sagt. Gebaut wird der aktuelle Countryman im Auftrag von BMW noch bei VDL Nedcar in den Niederlanden.

Bekannt ist bereits, dass die Einstiegsversion über einen Akku mit 54 Kilowattstunden (kWh) Kapazität verfügt. Die Leistung des Countryman E liegt bei 140 kW, also 191 PS. Die leistungsstärkere SE-Version verfügt über einen 64,7 kWh-Akku mit 230 kW (313 PS). Die Reichweite soll bei rund 450 Kilometern liegen.

Der neue Mini Countryman sei ein waschechter Leipziger, sagt Lichte. Nicht nur das Fahrzeug wird komplett im Norden Leipzigs gebaut, sondern auch die Hochvoltbatterie stammt aus eigener Produktion.

Leipziger Werk baut Hochvoltbatterien für mehrere Modelle

Der Ausbau der E-Komponentenfertigung nimmt in Leipzig nach Aussagen des Sprechers weiter Fahrt auf. Der Herstellungsprozess sei hoch automatisiert. Nach der Reinigung werden die Lithium-Ionen-Zellen lackiert, um so eine optimale Isolation zu gewährleisten. Nach der Lackierung werden die Zellen zu Modulen zusammengefügt, aus denen schließlich die Hochvoltbatterie entsteht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fertigung im Leipziger Werk wird bis zum Mini-Produktionsstart fünf Zelllacklinien, drei Batteriemodullinien und zwei Montagelinien zur Fertigung von Hochvoltbatterien umfassen. „In diesem Jahr gehen im Abstand von rund zwei Monaten alle geplanten Zelllacklinien in die Serienproduktion.“

Der Münchner Autobauer investiert nach Angaben von Markus Fallböhmer, Leiter Batterieproduktion bei der BMW Group, seit 2020 bis Ende 2024 mehr als 800 Millionen Euro in den Auf- und Ausbau der E-Komponentenfertigung am sächsischen Standort. „Damit leistet das Werk einen wichtigen Beitrag für die Transformation zur Elektromobilität.“ Ziel der BMW Group ist, bis 2030 mindestens die Hälfte des Absatzes mit vollelektrischen Fahrzeugen zu erzielen.

In Leipzig sollen bis 2024 mehr als 1000 Angestellte in der E-Komponentenfertigung beschäftigt sein, erklärt Werksleiterin Petra Peterhänsel. Insgesamt gibt es in Leipzig 5700 feste Beschäftigte.

Die Hochvoltbatterien stellt Leipzig übrigens nicht nur für die am Standort gefertigten E-Fahrzeuge her, sondern auch für den iX1, der im Werk in Regensburg gebaut wird, den i4 (München) und den iX (Dingolfing). Im sächsischen Werk läuft der Mini Countryman gemeinsam mit 1er, 2er Gran Coupé und 2er Active Tourer von BMW vom Band. Damit ist der Standort das erste Werk, an dem Fahrzeuge der Marken BMW und Mini gemeinsam hergestellt werden.