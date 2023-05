Kostenfrei bis 11:20 Uhr lesen

1,5 Millionen Investition

650 Tonnen Schneidekraft: Riesen-Schrottschere geht in Meuselwitz in Betrieb

Sie wiegt 60 Tonnen und lässt in Aktion den Platz beben: die neue Schrottschere bei Geweniger Recycling in Meuselwitz. „Konkeror“ presst und zerkleinert, was der Kran ihr in den metergroßen Schlund wirft.