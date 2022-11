﻿Leipziger Messe-Doppel dreht sich auch um Sicherheit in Museen

Wie der Klimawandel Baudenkmäler gefährdet und wie man die Sicherheit in Museen erhöhen kann – das sind zwei Themen, die in der kommenden Woche auf dem Leipziger Messe-Gelände eine besondere Rolle spielen. Vom 24. bis 26. November präsentieren sich 473 Aussteller zum Messe-Doppel „Denkmal & Mutec“.

Leipzig. Nach vier Jahren Pause findet in der kommenden Woche in Leipzig wieder das Messe-Doppel „Denkmal & Mutec“ statt. Vom 24. bis 26. November präsentieren sich 473 Aussteller aus 17 Ländern dem Publikum in der Halle 2 und im Congress Center Leipzig (CCL), teilte Messe-Geschäftsführer Markus Geisenberger mit. „Mit 150 Vorträgen und Diskussionen handelt es sich zugleich um die größte Weiterbildungsveranstaltung der Kulturerbe-Fachwelt in Europa.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Interesse bei Ausstellern ungebrochen

Nach der pandemiebedingten Pause im Jahr 2020 erfreue sich die Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung eines ungebrochenen Ausstellerinteresses. Sie werde drei Viertel der Flächen nutzen – von Weltmarktführern bis zu kleinen Handwerksfirmen und ehrenamtlichen Initiativen alle Sparten abdecken, so Geisenberger weiter. Bestimmendes Thema sei diesmal der Klimaschutz. Zwar wirke der Erhalt historischer Bauten schon per se nachhaltig. Doch die dabei verwendeten Materialien (von Dämmlösungen über Bodenbeläge bis zu den Farben) spielten eine wichtige Rolle.

Zur Frage, welche Auswirkungen der Klimawandel samt Dürren und Starkregen auf Denkmale hat, nehmen Organisationen wie Europa Nostra, die Deutsche Unesco-Kommission, Icomos, das Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) oder das Fraunhofer IRB Stellung. Vertreter aus dem Ahrtal berichten über die verheerende Flutkatastrophe und den Wiederaufbau an vielen Fachwerkhäusern, der seitdem im Gange ist. Ob Maler, Steinmetze, Stuckateure, Metallbauer, Schmiede, Zimmerer, Tischler – zahlreiche Betriebe demonstrieren in den „Lebenden Werkstätten“ ihre Handwerkskünste. Das Leipziger Amt für Bauordnung und Denkmalpflege wird eine neue Broschüre zu Denkmalssanierungen im Stadtgebiet vorstellen, das Naturkundemuseum über die Baupläne am Wilhelm-Leuschner-Platz informieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neuer Bereich Bühnentechnik für Theaterbesucher

Bei der Fachmesse für Museumstechnik (Mutec) kommen drei neue Bereiche hinzu, so Projektdirektorin Mariella Riedel. In Zusammenarbeit mit der Berliner Hochschule für Technik (BHT) richte sich ein Bereich Bühnentechnik und -ausstattung vor allem an Besucher von Theatern und Bühnen. Premiere hätten ebenfalls das Thema Museumsshop-Ausstattung sowie ein eigener Bereich zur Barrierefreiheit in Kultureinrichtungen. Zum höchst aktuellen Thema „Sicherheit“ in Museen gebe es mehrere Veranstaltungen und Aussteller.

Die Veranstalter hoffen auf mehr als 10 .000 Besucher. Geöffnet ist Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 18 Uhr, am Samstag von 9:30 bis 16 Uhr. Die Tageskarte kostet 19 Euro, ermäßigt 12 Euro, eine Dauerkarte 28 Euro.