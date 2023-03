﻿Leipziger Opernball gibt Motto für 2023 bekannt: „Hallo Schweden, willkommen“

Der Leipziger Opernball 2023 dreht sich um das Partnerland Schweden. Wegen Bauarbeiten in der Oper wird diesmal an einem ungewöhnlichen Termin gefeiert – einem Montag. Der Ticketverkauf ist angelaufen.

Leipzig. Die Organisatoren des Leipziger Opernballs geben das Ballmotto für 2023 bekannt: „Hej Sverige, välkommen!“ Damit ist klar: Schweden steht im Mittelpunkt der Ballnacht. Im Festsaal und auf sechs weiteren Bühnen sollen die Saal- und Flaniergäste schwedische Kunst, Kultur und Kulinarik erleben. Die Vorbereitungen laufen in Zusammenarbeit mit der schwedischen Botschaft in Berlin und dem schwedischen Honorarkonsulat in Leipzig. Praktischerweise ist Vivian Honert-Boddin, Geschäftsführerin der Leipziger Opernball Production GmbH, zugleich Honorarkonsulin Schwedens für Sachsen und Sachsen-Anhalt.