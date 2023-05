﻿Leipziger Unternehmer: „Bauen ist für mich heute nur noch mit Frust und Ärger verbunden“

Leipzig. Bauen habe ihm früher viel Spaß gemacht. „Aber das war einmal. Heute ist Bauen für mich – insbesondere in meiner Heimatstadt – nur noch mit Frust und Ärger verbunden“, sagt Steffen Göpel, Chef der Leipziger GRK-Gruppe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das 1991 von ihm gegründete Unternehmen mit jetzt fast 200 Mitarbeitern plant, baut, vermietet und verwaltet Wohnimmobilien. „Unsere Firma hat bis heute rund 5800 Wohnungen gebaut“, so Göpel. Darunter in Gebäuden, die stadtbildprägend sind. Dazu zählen beispielsweise die ehemaligen Buntgarnwerke am Ufer der Weißen Elster, das Klangwerk im Leipziger Stadtteil Stötteritz oder das Haupthaus vom früheren Polygraph-Werk in Anger-Crottendorf. Hinzu kommen zahlreiche Neubauprojekte.

Lesen Sie auch

Die Leipziger Firma ist auch in anderen Städten aktiv, hat in Chemnitz den früheren Kulturpalast in eine große Wohnanlage verwandelt und errichtet in der 2017 stillgelegten Braustolz-Brauerei neben Gewerberäumen vorwiegend Eigentums- und Mietwohnungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„In Chemnitz, in Zwickau, Radebeul und auch in Halle läuft es ganz gut“, sagt Göpel, dessen Firma auch Projekte in Bayern, im Rhein-Main-Gebiet oder in anderen Gegenden Westdeutschlands realisiert. Fragt man ihn aber nach Leipzig, verfinstert sich sein Gesicht.

„Es fehlt die übergreifende Richtlinienkompetenz“

Es sei frustrierend, wie das Dezernat Stadtentwicklung und Bau arbeite. „Bebauungsplanverfahren ziehen sich unerklärlich in die Länge. Probleme werden aufgebauscht, statt sie pragmatisch und schnell zu lösen. Behindernd sind dabei auch die langwierigen Abstimmungsprozesse innerhalb der Verwaltung, zwischen den Dezernaten beziehungsweise Abteilungen. Hier fehlt die übergreifende Führung beziehungsweise die Richtlinienkompetenz. Wir Bauunternehmer werden seitens der Verwaltung behindert. Das Gegenteil ist aber nötig, denn wir wollen Wohnungen bauen – und die werden dringend gebraucht.“

Und da, wo die Stadt selbst Bauherr sei, dauere die Bauphase viel zu lange, was die Kosten enorm in die Höhe treibe, so Göpel. Als Beispiel nennt er die Hauptfeuerwache am Goerdelerring, deren Sanierung viereinhalb Jahre gedauert und 30,6 Millionen Euro gekostet hat.

Der Bauunternehmer glaubt nicht daran, dass das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel von 400.000 Wohnungen in diesem Jahr umzusetzen ist. „In Sachsen, insbesondere in Leipzig werden wir schon deswegen das Ziel nicht erreichen, da weiterhin die Baurechtschaffung bei vielen Projekten nicht gewährleistet ist.“ Bauleitplanverfahren dürften, so Göpel, aufgrund der Wohnungsnot maximal drei Jahre dauern. Neun bis zehn Jahre seien es aber im Schnitt. „Die verschiedenen Vorstellungen der unterschiedlichen Ämter werden an übergeordneter Stelle nicht priorisiert und führen zu solch dramatischen Laufzeiten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauplanleitverfahren dauerten bis zu zehn Jahre

Die Bearbeitungszeiten für Bauanträge seien in der Sächsischen Bauordnung verbindlich geregelt und betragen drei Monate, so die Reaktion der Stadtverwaltung auf die Kritik. Der Zusatz „ab Vollständigkeit des Antrages“ zeige, dass es seitens der Verwaltung Nachforderungen gibt. Zur Dauer von Genehmigungsverfahren für große Bauprojekte mache man keine Angaben.

Die Dauer von bis zu zehn Jahren sei nicht aus der Luft gegriffen, heißt es bei dem Leipziger Dienstleister Immocom. Das habe eine Erhebung ergeben. „Früher waren es drei Jahre, und da müssen wir auch wieder hin“, so Immocom-Chef Michael Rücker. Helfen könnte ein Wohnungsbaukoordinator.

Ein Grund für die überbordend langen Verfahren ist die Überregulierung, meint Ingo Seidemann vom BFW Landesverband Mitteldeutschland, der die Interessen der mittelständischen Immobilienwirtschaft vertritt. Ein Meer an technischen Vorgaben für Fenster, Türen, Treppenhäuser und Dächer sowie strenge Sicherheitsregeln mache Bauen immer komplizierter und sorgen für einen ständigen Preisanstieg. „Es gibt 3900 DIN-Normen im Bauwesen. Und täglich kommt eine neue Norm dazu.“ Um die Verfahrensdauer und die Kosten im Wohnungsbau zu senken, müsse abgespeckt werden, fordert Seidemann.

Erschwerend kommen nach Meinung von Unternehmer Göpel auch die schnell gestiegenen Zinsen dazu. Außerdem agierten die Banken derzeit etwas konservativer. Beim Verfehlen des Ziels von 400.000 Wohnungen dürfte das Verhalten aber eher eine untergeordnete Rolle spielen, merkt er an. „In den 1990er-Jahren hatten wir sieben bis acht Prozent Zinsen – und es wurde auch investiert und gebaut. Zur ganzen Wahrheit gehört in diesem Zusammenhang aber, dass sich die Baukosten parallel überproportional erhöht haben.“

Die Baubranche habe enorm zu kämpfen. „Auch wir verzeichnen einen massiven Rückgang der Bauaktivitäten aufgrund gestiegener Baukosten, immer höher werdender Anforderungen sowie gestiegener Zinsen“, so der Leipziger.