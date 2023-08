﻿Leipzigs Verbio-Chef: „Europa verschläft die nächste große Technologiewelle“

Leipzig. Deutschland habe seine Vorreiterrolle in den Bereichen Solar, Wind und Biomasse längst verloren, kritisiert Claus Sauter, Chef des Leipziger Biokraftstoffherstellers Verbio. Der LVZ sagt er, was jetzt dringend passieren muss.

Herr Sauter, Verbio engagiert sich verstärkt im Ausland. Was sind die Gründe dafür?

Das Problem in Europa ist, dass sich ständig die Spielregeln ändern und aktuell ist es so, dass die Einhaltung der Spielregeln nicht ausreichend und effizient kontrolliert wird. Im Gegensatz dazu sehen wir in den USA den festen Willen, bei neuen Umwelttechnologien die globale Führung zu übernehmen.

Welche Rolle spielt dabei der Inflation Reduction Act IRA, also das gewaltige Subventionsprogramm in den Staaten?

Verbio hatte bereits 2018, also weit vor dem IRA, die USA als attraktiven Markt für seine Internationalisierungsstrategie identifiziert. Der IRA trifft genau unser Geschäftsmodell und wirkt mit Investitions- und Produktionsförderung quasi wie ein Doppelturbo für unsere Entwicklung in Nordamerika. Es herrscht eine unglaubliche Dynamik, weil die Kombination aus Förderung, niedrigen Energie- und Rohstoffkosten, gut ausgebauter Infrastruktur, Langfristigkeit und Verlässlichkeit optimale Rahmenbedingungen für Investitionen bietet.

„Dann können wir auch Champagner in den Ofen schütten“

Ist Europa für Verbio deshalb weniger interessant?

Europa muss dringend auf den IRA reagieren, wenn man global noch irgendeine Rolle bei modernen Technologien spielen will. Uns bleibt auch als deutsches Unternehmen gar nichts anderes übrig, als noch stärker in den USA zu investieren und die Chancen zu nutzen, die uns der IRA bietet. Europa verschläft im Moment die nächste große Technologiewelle. Europa verschläft die Zukunft!

Verbio produziert Biomethan aus Reststoffen und Stroh – warum will dies das Bundesumweltministerium nicht und setzt stattdessen lieber auf die Herstellung von Wasserstoff durch Elektrolyse?

Heutiger Wasserstoff wird in der Regel aus fossilem Erdgas gewonnen. Auch wir haben mit unserem Biomethan das richtige Molekül, um grünen Wasserstoff herzustellen. Aber: Für mich ist die Wasserstoffdiskussion ein Hype. Ich sehe das nicht. Die ganze Welt redet über grünen Wasserstoff. Aber keiner kann mir beantworten, wie sich das wirtschaftlich rechnen soll und was das die Industrie und damit die Gesellschaft kosten wird. Es gibt mehr ungeklärte Fragen als Antworten darauf. In der Stahlindustrie wird Wasserstoff zur Reduktion des Sauerstoffs im Eisenoxid eingesetzt. Da hat er eine wichtige chemische Funktion. Anders ist es beim Einsatz im Verkehr oder zur Verbrennung zum Heizen. Dann können wir auch Champagner in den Ofen schütten. Man muss die Kosten im Auge behalten. Es wird viel zu teuer werden. Aber wenn der Markt kommt, wären wir da. Aus meiner Sicht kann das aber noch dauern.

Zur Person Claus Sauter, Jahrgang 1966, studierte in Augsburg Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Den Sohn eines Bauern aus Bayern zog es 1991 nach Ostdeutschland. Sauter ist geschäftsführender Gesellschafter, Geschäftsführer und Aktionär bei mehreren von ihm mitgegründeten Gesellschaften in Bayern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und der Schweiz. Im Mai 2006 gründete Sauter die Verbio Vereinigte Bioenergie AG und ist seitdem auch deren Vorstandsvorsitzender.

„Ohne Biokraftstoffe keine Unabhängigkeit vom russischen Öl“

Was sagen Sie zu dem Argument, Bioenergieproduzenten würden Monokulturen fördern und Pflanzen nutzen, die man eigentlich für die Lebensmittelgewinnung benötigt?

Nirgendwo in der Welt wird diese Tank-oder-Teller-Diskussion so verbissen geführt wie in Deutschland. Dabei suggeriert die Debatte, man müsse sich entscheiden, ob man im Sinne der Klimastrategie weiter auf klimafreundliche Mobilität und nachhaltige Energiegewinnung setzt oder Lebensmittel produziert. Aber: Nahrungsmittelsicherheit und der Einsatz von Biomasse für den Klimaschutz sind kein Entweder-Oder! Gravierender noch: Auf Basis falscher Annahmen gefährdet das Bundesumweltministerium notwendige Investitionen zum Erreichen der Klimaziele. Ohne Biokraftstoffe keine Unabhängigkeit vom russischen Öl und Gas! Die Transformation im Energiesektor gelingt nur mit heimischen erneuerbaren Energien aus heimischen Agrarroh- und Agrarreststoffen. Denn man darf nicht vergessen, dass in unseren Prozessen ergänzend zur Bioenergie auch hochwertige erneuerbare Komponenten für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie und grüne Rohstoffe für die chemische Industrie entstehen. In Ihrer Zahnpasta ist Glyzerin von Verbio und zukünftig werden wir auch dazu beitragen, dass aus Rapsöl beispielsweise Spezialkunststoff für Ihre Skischuhe hergestellt werden kann.

Die aktuelle Regierung redet viel über die Energiewende. Wo steht Deutschland aus Ihrer Sicht heute?

Deutschland war einmal ganz weit vorn bei Solar, Wind und Biomasse. Doch die ständig wechselnden politischen Rahmenbedingungen haben unsere Innovationen aus dem Land getrieben. Die Branche der erneuerbaren Energien ist ein Paradebeispiel vertaner Chancen. Der gegenwärtige Stand der Energiewende ist verheerend.

„Deutschland ist zum Tollhaus geworden“

Sie haben einmal im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus Atom, Kohle und Biokraftstoffen von einer anderen Politik, von Technologieoffenheit und von „Germany first“ gesprochen. Was ist damit gemeint?

Die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen haben Deutschland die Vorreiterrolle in den Bereichen Solar, Wind und Biomasse gekostet. Deutschland ist zum Tollhaus geworden. Wir haben keinen Plan. Und wenn wir einen haben, dann ändert er sich ständig.

Und wie sieht es anderenorts aus?

Die Chinesen haben einen Plan – einen Plan mit mindestens zehn Jahren Planungshorizont. Und die USA haben diese Strategie der Chinesen durchschaut und sofort reagiert. Wir brauchen auch einen Plan! Wir brauchen „Germany first“! Egal ob Amerikaner, Franzosen, Italiener – wo man hinschaut, jede Nation vertritt zuerst ihre eigenen Interessen. Wir müssen aufhören, aus Deutschland heraus die ganze Welt retten zu wollen.

Braucht Deutschland eine Art Inflation Reduction Act wie Amerika? Und wenn ja: Was versprechen Sie sich davon?

Der von Präsident Joe Biden im August 2022 unterzeichnete Inflation Reduction Act mit einem 369 Milliarden Dollar umfassenden Investitionspaket für den Klimaschutz ist ein Paradebeispiel für gelungene Förderpolitik. Wir müssen uns dem IRA stellen: mit einfachen Förderinstrumenten, einem Abbau bürokratischer Hürden und mit wirklicher Technologieoffenheit. Wir brauchen ein Transformationserleichterungsgesetz. Wir brauchen ein Gesetz, das Investitionen in bedeutsamen Größenordnungen ermöglicht. Es geht um Geschwindigkeit: Wir brauchen schnell und unbürokratisch bezahlbare, erneuerbare Energie. Konkret sollte so ein Gesetz umfassen: steuerliche Anreize für Investitionen in Erneuerbare Energien, niedrigschwellige Förderprogramme mit einem signifikanten Fördervolumen, schnelle Genehmigungsverfahren, Bürokratieabbau und Technologieoffenheit.

