﻿Beweisaufnahme im Fall Lina E. vor dem Ende: Gericht strebt Urteil vor Ostern an

Im Prozess im Fall Lina E. in Dresden sollen demnächst die Plädoyers gehalten werden. Das Gericht strebt ein Urteil vor Ostern an. Autonome haben zu diesem Anlass eine gewaltsame Reaktion angekündigt.

Dresden. Der Prozess im Fall Lina E. läuft seit Herbst 2021 – vor Ostern soll er nun zu Ende gehen. Jedenfalls ist das der Wunsch des Staatsschutzsenats am Oberlandesgericht (OLG) in Dresden, vor dem die Sache verhandelt wird. „Irgendwann ist auch alles getan“, sagte der Vorsitzende Richter dazu im Prozess am Mittwoch. Er regte an, mit den Plädoyers in der übernächsten Woche zu beginnen. Die Generalbundesanwaltschaft ließ allerdings durchblicken, dass sie das für einen engen Zeitplan hält.