﻿Wenn Braunkohle wichtiger ist als die Heimat

So wie jetzt Lützerath musste vor vielen Jahren Heuersdorf in der Leipziger Tieflandsbucht der Braunkohle weichen. Über einen jahrelangen Kampf, der immer noch nachwirkt.

Pfarrer Thomas Krieger in seinem Wohnzimmer. In der Hand hält er ein kleines Modell der Emmauskirche. Es erinnert ihn an den Kampf in Heuersdorf.

Lobstädt/Borna. Thomas Krieger ist einer, der die Konfrontation sucht: Zu DDR-Zeiten zeichnete er kritische Karikaturen. Als er bei der Armee schikaniert wurde, machte er gegenüber den Vorgesetzten noch Witze. Krieger war in der Umweltbewegung, wurde über Jahrzehnte von der Stasi bespitzelt, nahm in Leipzig an den Montagsdemonstrationen teil. Es scheint, als könnte den Mann kaum etwas schrecken. Doch dann fährt man mit dem 71-Jährigen zur Abbruchkante des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain und er sagt: „Ich will das eigentlich nicht sehen“. Und schaut doch hin. Vor ihm tut sich eine unendliche Weite auf, in der Ferne lassen sich die Umrisse eines riesigen Baggers erahnen. Alles ist mit einer dicken Schneedecke bedeckt. Darunter liegt aufgewühlte Erde, eine 2500 Hektar große Mondlandschaft, wie man sie in diesen Tagen auch häufiger in den Nachrichten gesehen hat.

Thoma Krieger an der Abbruchkante des Tagebaus Schleenhain. © Quelle: Stella Weiß

Mehr als 500 Kilometer von Schleenhain entfernt, im Rheinischen Revier demonstrieren Klimaschützer seit Wochen für den Erhalt des Ortes Lützerath. Sie sind auf Bäume geklettert, haben in Tunneln ausgeharrt, um zu verhindern, dass die Bagger des Braunkohletagebaus weiter vorrücken – auch wenn es im Herbst eine politische Entscheidung gegeben hat, dass die Kohle dort im Gebiet genutzt werden darf. Der Protest hat Diskussionen über einen früheren Braunkohleausstieg angestoßen. Auch in Sachsen.

Bei Thomas Krieger wecken die Bilder aus Lützerath vor allem Erinnerungen. Denn auch er hat gekämpft: gegen den Druck von Wirtschaft und Politik, für die Umwelt, vor allem aber für den Ort Heuersdorf und seine 308 Einwohner. Er hat verloren. Wenn man Thomas Krieger bittet zu zeigen, wo das Dorf gelegen hat, deutet er mit dem Finger auf die schneebedeckte Landschaft vor ihm: ins Nichts.

Thomas Krieger ist mit der Braunkohle groß geworden. Wenn er als kleiner Junge im Garten auf die Bäume kletterte, war er danach schwarz vom Ruß, der an der Rinde klebte. 1984 wurde Krieger Pfarrer. Als er fünf Jahre später die Gemeinde in Heuersdorf übernehmen musste, war ihm das nicht wirklich recht: Die weite Anfahrt von seinem Wohnort Lobstädt, und dann auch noch zwei Kirchen, in denen er abwechselnd Gottesdienste abhalten musste.

Doch Krieger schloss den Ort schnell ins Herz. Bis heute erinnert er sich noch an die Dorffeste. „Normalerweise läuft sowas immer ähnlich ab: Es gibt ’ne Hüpfburg und viel Alkohol“, sagt Krieger. Im landwirtschaftlich geprägten Heuersdorf organisierten die Bewohner kleine Umzüge, die Männer lenkten Pferdefuhrwerke und Traktoren, die Frauen trugen Blumengirlanden. Nach den Gottesdiensten bekam Krieger oft noch eine Einladung zum Kaffeetrinken. „Es war eine richtige Gemeinschaft.“

Ministerpräsident Biedenkopf schaltete sich ein

Eine Gemeinschaft, die glaubte, eine Zukunft zu haben. Während der Braunkohleabbau zu DDR-Zeiten alternativlos war, schlossen nach der Wiedervereinigung mehrere Tagebaue, Dörfer blieben von den Baggern verschont. Bei einer offiziellen Befragung stimmten 90 Prozent der Heuersdorfer gegen eine Umsiedlung. Doch dann übernahm ein Konsortium aus englischen und amerikanischen Investoren Teile der von der Treuhand zerschlagenen Mibrag. In Lippendorf sollte ein neues Kraftwerk entstehen. Laufzeit: 40 Jahre. Und dafür wurde frische Kohle gebraucht, auch die Vorkommen, die unter Heuersdorf lagerten. 52 Millionen Tonnen. Die Gewerkschaften machten Druck, weil sie weitere Kündigungen fürchteten. Auch der damalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) schaltete sich ein. Es gehe um „den Erhalt bzw. die Schaffung Tausender von Arbeitsplätzen“, schrieb er in einem Statement. Es gehe um die „langfristige Zukunft der Region.“

Doch die Heuersdorfer wollten ihre Heimat und 700 Jahre Geschichte nicht einfach aufgeben. Thomas Krieger predigte bei Umweltgottesdiensten, die Kirche war proppenvoll. Die Menschen hängten Plakate an die Gartenzäune: „Was Gott schuf, soll der Mensch nicht zerstören.“ Während das Landratsamt über den Abriss der ersten Häuser entschied, pflanzten die Heuersdorfer neue Bäume. Das Dorf klagte gegen die Landesregierung. Und im Juli 2000 kassierten Richter ein Gesetz, mit dem die Auflösung der Gemeinde erzwungen werden sollte. Am selben Tag eröffnete Bundeskanzler Gerhard Schröder das neu gebaute Braunkohlekraftwerk in Lippendorf.

Heuersdorf war also keineswegs sicher. Die Proteste gingen weiter – und es gab Unterstützung von außen. Künstler widmeten den Heuersdorfern eine Holzskulptur mit dem Titel „David gegen Goliath“, es fand eine Klimakonferenz der Jugend statt, die Öko-Plattform der PDS traf sich in dem Ort, man organisierte einen Auto-Corso. Journalisten berichteten deutschlandweit.

Die Ersten zogen weg und galten als Verräter

Gleichzeitig begann die Spaltung im Dorf. Die ersten Heuersdorfer nahmen das Geld, das ihnen die Mibrag für ihre Grundstücke bot, Sie bauten neue Häuser in Regis-Breitingen. „Für viele im Dorf bedeutete das Verrat“, sagt Thomas Krieger. „Aber ich konnte das auch verstehen, manche der Leute hatten Dreiseithöfe, mit denen sie nichts mehr anfangen konnten.“ 2003 war die Hälfte der Bewohner weggezogen, ein Jahr später verabschiedete der sächsische Landtag ein neues Gesetz und es hielt auch vor Gericht stand. Heuersdorf war nicht mehr zu retten.

Wer mit Heuersdorfern über die Zeit reden will, trifft auf Schweigen, Bitterkeit und Trauer. „Ich möchte nicht darüber reden“, sagt eine ältere Frau am Telefon – und legt direkt auf. „Von uns sind nicht mehr viele übrig. Steht doch fast jede Woche einer von uns in der Zeitung“, sagt eine andere und meint die Traueranzeigen. Ronny Zimmermann war einer von denen, die bis zuletzt ausgeharrt haben. Erst 2009 zog der Fliesenleger von Heuersdorf nach Regis-Breitingen. Den Vorplatz des neuen Hauses hat er mit Steinen aus seinem Heimatdorf gepflastert, er ist Vorsitzender des SV Heuersdorf, einem Fußballverein mit 13 Mitgliedern. Letztes Jahr im September haben sie 100. Geburtstag gefeiert. Es gab ein Fußballturnier, Hüpfburg und Bierzelt. „Es war so schön, aber auch traurig“, sagt Ronny Zimmermann am Telefon. Der 45-Jährige ist einer der wenigen, der bereit ist zu reden, zumindest kurz. Auch über die aktuellen Entwicklungen.

Deutschland steigt aus der Braunkohle aus, spätestens 2038. Der Tagebau Schleenhain wird 2035 still gelegt – ebenso das Kraftwerk Lippendorf. Sehr viel früher als ursprünglich geplant. Wegen niedrigem Strombedarf und gesunkener Preise wurde Lippendorf zuletzt für mehrere Tage abgeschaltet. "Das fand ich so krass", sagt Zimmermann. Er kann sich noch gut an die Argumente erinnern, die Vertreter der Mibrag und Politiker vor dem Abriss heruntergebetet hatten. Eines lautete: Ohne die Kohle von Heuersdorf lässt sich die Energieversorgung nicht absichern.

Eine Kirche wird versetzt

Ist das Dorf also umsonst gestorben? Bei der Mibrag kann man nicht sagen, wie viel Kohle tatsächlich unter Heuersdorf lag, ob sie im Rückblick für den Betrieb von Lippendorf wirklich nötig war. Das Gebiet sei „ausgekohlt“, wie es in der Bergbausprache heißt, jetzt laufe die Renaturierung: Bagger schütten Terrassen auf, Bäume werden gepflanzt. Dort wo Heuersdorf lag, soll eine Seenlandschaft entstehen. Ein Naherholungsgebiet, das aber auch ein Ort des Verlusts bleiben wird. „Ich kann meinem Sohn nicht Hand nehmen, ihm zeigen, wo ich aufgewachsen bin, Fußball gespielt habe“, sagt Ronny Zimmermann.

Doch nicht alles ist verloren. Die mehr als 800 Jahre alte Emmauskirche, in der Ronny Zimmermann viele Gottesdienste besucht hat, sie steht noch. Auf dem Martin-Luther-Platz in Borna. Pfarrer Thomas Krieger, hat bei den Verhandlungen mit der Mibrag darauf bestanden, dass eines der zwei Gotteshäuser erhalten bleibt. Am 23. Oktober 2007 wurde die 665 Tonnen schwere Emmauskirche auf ein Spezialfahrzeug geladen.

Die Emmauskirche auf dem mehrtägigen Weg nach Borna. © Quelle: Foto: Andreas Berkner

Acht Tage war sie unterwegs. Die „Emma“ wie Thomas Krieger die Kirche liebevoll nennt, schaffte es mit der spektakulären Aktion sogar in britische Zeitungen. Heute kommen jeden Monat Hunderte Besucher in das schlichte Gotteshaus. Das Gästebuch ist voll mit Beiträgen, in denen „die logistische Leistung“ gelobt wird.

„Mich haben damals alle für wahnsinnig gehalten“, sagt Krieger. Selbst aus der eigenen Kirche habe es zunächst kaum Rückendeckung gegeben. Krieger steht im dunklen Gewölbe der Kirche. Die Bänke sind aus schlichtem Holz. Die Kanzel ist grün bemalt, mit blauen Blättern verziert.

Die Emmauskirche, in der Pfarrer Krieger früher Gottestdienste abhielt, wurde in Borna umfassend restauriert. © Quelle: Stella Weiß

Bei der Wiedereröffnung der Emmauskirche am Reformationstag 2007 sollte dort eigentlich jemand aus Heuersdorf eine Rede halten. Doch keiner wollte. Also sprach Thomas Krieger. „Vergesst unser Leid nicht und helft dafür zu sorgen, dass es nie wieder verlassene Stätten gibt.“ Und tatsächlich wurden Orte wie Pödelwitz und Obertitz verschont. Weil sich die Zeiten geändert hatten – aber auch, weil sich Menschen wehrten. Wie in Heuersdorf.