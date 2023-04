﻿LVZ-Leser kommentieren: „Ist die Torgauer Bärenhaltung tiergerecht?“

Blick in das Bärengehege im Schloss Hartenfels in Torgau. Nach fast vier Monaten sind die drei Torgauer Bären wieder aus ihrer Winterruhe erwacht. Die Tiere sind fortan wieder täglich auf der Außenanlage zu sehen.

Leipzig. Die Zuschriften der LVZ-Leserinnen und -Leser haben diese Woche unter anderem Axel-Springer-Chef Mathias Döpfners Aussagen über Ostdeutschland zum Thema. Außerdem äußern sie sich zur Pflegereform, zu Emmanuel Macrons Taiwaninterview nach seinem Besuch in China sowie zum Bärengraben in Torgau.

Zum Beitrag „Bären in Torgau: Ist die Haltung auf Schloss Hartenfels noch zeitgemäß?“ vom 15. April:

Die Frage sollte sein: „Ist sie tiergerecht?“

Wie wäre es, wenn man Menschen einsperrt und zur Schau stellt? Ich glaube, schon der Gedanke daran lässt wütend werden.Warum gibt es für Tiere nicht solche Rechte – und warum werden sie nicht konsequent umgesetzt? Warum dürfen Menschen wahllos Tiere halten, die sie dann misshandeln oder die nicht artgerecht leben können? Wofür gibt es Tierschutz überhaupt, wenn er nicht umgesetzt wird?‍️Die Frage müsste also eigentlich lauten: „Ist die Haltung tiergerecht?“ (Severine Mahrle, Facebook)

Ein Konzept für die Zukunft

In Torgau werden schon lange keine Bären mehr gezüchtet. Jette ist die letzte dort geborene Bärin. Im Januar wurde sie 35 Jahre alt und damit doppelt so alt wie die meisten Braunbären in freier Wildbahn. So schlecht können die Haltungsbedingungen also nicht sein.Und dunkel ist es im Bärengraben gleich gar nicht. Der Landkreis Nordsachsen hat die Haltungsbedingungen in den letzten Jahren deutlich verbessert, ordentlich Geld in die Hand genommen. Top ausgebildete Pflegerinnen kümmern sich rund um die Uhr um die Tiere.Die beiden anderen Bären kamen im Alter von zwei Jahren nach Torgau: aus einem Tierpark, der mit ihnen nichts mehr anfangen konnte – und in freie Wildbahn hätte man die Tiere nicht aussetzen können. So ist Torgau quasi zur Auffangstation geworden. Das könnte ein Konzept für die Zukunft sein. Zumindest für den Fall, dass andere Stellen, wie etwa der Bärenwald Müritz, temporär über keine Kapazitäten verfügen. (Lutz Brose, Facebook)

Zum Beitrag „Interne Nachrichten von Mathias Döpfner enthüllt: ,Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten‘“ vom 13. April, sowie zu darauf folgenden Beiträgen zum Thema:

Künstliche Aufregung um den Konzernchef

Viel künstliche Aufregung hat Döpfner da ausgelöst, viel gespielte Kritik auf seine Aussagen zu den Ostdeutschen.Es wird so getan, als hätten „Bild“ und Co. nicht über Jahrzehnte hinweg genau die Vorurteile genährt, die heute den scheinheiligen Aufschrei auslösen. Döpfner hat nur mit aller Brutalität und Diffamierung das ausgesprochen, was das Meinungsbild zum Osten ausmacht und über viele Jahre gebildet wurde.Der Osten, die DDR durfte nie anders verstanden werden, als so, wie es Döpfner aussprach. Von Beginn an war die Lesart: Hier die Helden der friedlichen Revolution, dort die kommunistisch geprägten, staatsnahen SED-Anhänger. Was ist also plötzlich so aufregend?

Roland Winkler, 08280 Aue, per E-Mail

Eine Menge Döpfners in Schlüsselpositionen

Ist der Wessi so? Vom Professor aus Hannover, der DDR-Bürgern die Fähigkeit für Leitungspositionen wegen des kollektiven Topfsitzens im Kindergarten absprach, bis zum Milliardär aus Hamburg, der aus dem Osten eine Zone mit niedrigem Einheitslohn machen will, vergiften westdeutsch geprägte Persönlichkeiten das geistige Klima in Deutschland.Es gibt natürlich auch im Westen viele nette und kluge Menschen. Leider aber sitzen eine Menge Pfeiffers und Döpfners in Schlüsselpositionen von Politik und Wirtschaft des geeinten Landes. Wenn es eine Rechtfertigung für das Buch des Leipziger Wissenschaftlers Dirk Oschmann über den sich weiter vertiefenden Ost-West-Konflikt bedurft hätte, Döpfner hat ihn nun geliefert.Was irritiert, ist dabei nicht nur der hirnlose Extremismus. Was schockiert, ist die Primitivität der Sprache. Und das von jemandem, der eines der größten Medienhäuser Europas leitet. Eine junge Regisseurin, die in den 90er Jahren nach ihrem Leipziger Studium in den Westen übergesiedelt war, fasste jüngst ihre damaligen Eindrücke in sarkastischen vier Worten zusammen: „Viel Geld, wenig Geist“. (Prof. Wolfgang Kleinwächter, 04158 Leipzig, per E-Mail)

Zum Beitrag „Die Pflegereform kommt“ vom 5. April:

Ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen

„Die Pflegereform kommt“ – und ist ein Schlag ins Gesicht aller Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen! Eine wirkliche Reform bedeutet das Papier nicht. Es löst in keinem Bereich der Pflege auch nur ein grundlegendes Problem.Eine stark steigende Zahl Pflegebedürftiger steht einer stark sinkenden Zahl von beruflich Pflegenden gegenüber. Trotzdem macht man denen, die ihre Angehörigen zu Hause versorgen und pflegen, das Leben immer schwerer.Die Nicht-Vereinbarkeit von Pflege und Beruf führt oft zur Aufgabe der Berufstätigkeit. Und anstatt diese Menschen zu unterstützen, belastet man sie jetzt noch mehr.Etwa 90 Milliarden Euro jährlich ersparen pflegende Angehörige dem Staat. Sie bekommen keinerlei finanziellen Ausgleich, wenn sie ihren Beruf aufgeben (müssen). Das Pflegegeld ist nicht, wie selbst vom Gesundheitsminister wieder gesagt, eine Leistung an die Pflegenden, sondern an die Pflegebedürftigen. Sie soll die häusliche Pflege sichern helfen. Diese „Hilfe“ wird bei explodierenden Kosten zum Januar 2024 um 5 Prozent erhöht. Erstmals seit 2017.Da kann man als Betroffene/r nur sagen: Danke für nichts. (Brigitte Braun, 04159 Leipzig, per E-Mail)

Zu den Beiträgen über Emmanuel Macrons Besuch in China uns seinen Aussagen im Taiwaninterview ab dem 10. April:

Nicht den nächsten Krieg unterstützen

Hat Macron nicht recht, wenn er warnt, dass Europa sich nicht zwischen die Fronten begeben sollte? Reicht nicht der Krieg in der Ukraine, um uns zu zeigen, dass wir wirtschaftlich nicht so aufgestellt sind, um uns das leisten zu können?Wir sollten nicht Mitläufer der USA sein und riskieren, den nächsten Krieg – dieses Mal vor den Toren Chinas – zu unterstützen.Natürlich ist China kein ur-demokratischer Staat. Aber an die europäische Demokratie glaube ich auch schon lange nicht mehr. (Claudia Rüger, 04277 Leipzig, per E-Mail)

Mehr europäische Selbstständigkeit

Momentan stellt es sich so dar, dass die Welt in den nächsten Jahren von einem Greis oder von Donald Trump regiert wird. Diese Vorstellung finde ich fürchterlich.Es ist doch deshalb legitim, dass Herr Macron stärker für eine europäische Selbstständigkeit plädiert. Anstatt mal in Ruhe darüber nachzudenken, fallen die meisten deutschen Politikerinnen und Politiker über Macron her.Wir sollten eigentlich dankbar sein, dass es Politikerinnen und Politiker mit eigenständiger Meinung, die sie dann auch vertreten, gibt. (Hans-Joachim Preußer, Leipzig, per E-Mail)