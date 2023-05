﻿LVZ-Leser kommentieren das Deutschlandticket: „Für Menschen in Städten“

Leipzig. Die LVZ-Leserinnen und -Leser kommentieren den Nutzen des Deutschlandtickets für ländliche Regionen. Außerdem geht es um den Aufgalopp auf der Galopprennbahn Scheibenholz in Leipzig, um den Verkauf der Klimasparte des Heizungsherstellers Viessmann an einen US-amerikanische Investor – und die Regelungen für Heizkessel und Ölheizungen.

Zur Berichterstattung über den Besitzerwechsel bei Heizungshersteller Viessmann vom 27. April:

Ohne Investoren keine Zukunft

Viessmann wird mit dem Boom von Wärmepumpen, Photovoltaik und Co. seine Umsätze in naher Zukunft massiv steigern können. Logisch, dass das Investoren anzieht. Deutschland war vor 20 Jahren noch führend, was Technik für alternative Energien betraf. Der Industrie wurde 2013 dann von der CDU/CSU/FDP-Koalition der Garaus gemacht. Einer Milliarden-Branche ist innerhalb weniger Jahre die Luft abgeschnürt worden, Technologien sind nach China abgewandert und man hat sich dafür von Russlands Energien abhängig gemacht.Und heute muss die Branche in kürzester Zeit wieder Fuß fassen – dafür braucht es viel Geld, Know-How und Arbeitskräfte. Und das hat Deutschland anno 2023 eben nicht mehr. Ohne ausländische Geldgeber wird das nichts.

Richard Leihmann, über Facebook

Dem Kauf werden hohe Preise folgen

Es sollte klar sein, dass es um die Patente von Viessmann geht – die nun nach Amerika übersiedeln. Fortführend werden sich die Amerikaner ihre Investitionen durch höhere Preise von den Verbrauchern refinanzieren lassen. Sozusagen das Einmaleins der Betriebswirtschaft.

Tim Schmidt, über Facebook

Industrie wandert aus Deutschland ab

Nachdem während der Amtszeit Frau Merkels die Deindustrialisierung der Bundesrepublik eingeläutet wurde, befinden wir uns nun in der Phase der Vollendung. Die Entscheidung von Viessmann macht diesen Sachverhalt noch einmal deutlich. Das ist blanke Republikflucht der deutschen Industrie. Es ist ein klarer Indikator dafür, wie schlecht die wirtschaftlichen Voraussetzungen hier in Deutschland durch die jetzige Regierung geworden, und wie mangelhaft die klaren Perspektiven für die Zukunft der Wirtschaft in Deutschland sind.

Volkhard Richter, per E-Mail

Zum Beitrag im E-Paper „Umfrage: Grüne fallen hinter AfD zurück“ vom 26. April:

Ergebnis ist nachvollziehbar

Das Ergebnis der Umfrage kommt leider wenig überraschend. Schließlich besteht der entscheidende psychologische Denkfehler der Grünen nicht nur in kommunikativer Hinsicht vor allem darin, dass sie die Menschen beim Thema Klimaschutz gar nicht richtig mitnehmen, sondern diese stattdessen gehörig verunsichern, indem sie zum Beispiel technokratisch von oben herab eine große Wärmewende proklamieren, während die Hilfen für soziale Härtefälle eher auf sich warten lassen und dabei noch ganze Bevölkerungsgruppen, wie etwa Mieter, scheinbar komplett vergessen werden.Deshalb darf sich die Politik am Ende nicht wundern, wenn sich nicht nur im Osten, dem aus dem Westen immer gerne eine gewisse Rechtslastigkeit nachgesagt wird, sondern bundesweit die öffentliche Meinung zunehmend wendet und die Unterstützung für einen nachhaltigen Umbau des gesellschaftlichen Zusammenlebens deutlich sinkt, da reine Elitenprojekte häufig schon per se zum Scheitern verurteilt sind.

Rasmus Helt, 20539 Hamburg

Zur Berichterstattung über den Saisonstart an der Leipziger Galopprennbahn Scheibenholz ab dem 28. April:

Tierleid für soziales Event

Pferderennen sollten verboten werden. Tierleid für ein Schickimicki-Event à la „Sehen und gesehen werden“. Schrecklich.

carocampera, über Instagram

Veranstaltung nicht unterstützen

Eine Veranstaltung mit Tierqualpotenzial. Das machen auch ein paar billige Hüte nicht besser. Wer solche Veranstaltungen unterstützt, hat den Schuss nicht gehört. Erbärmlich, sie sollen ihre Chinahüte auf dem Flohmarkt ausführen.

ilkaich, über Instagram

Schade, dass es den Sport noch gibt

So viel Elend jedes Jahr aufs Neue. Schade, dass das immer noch ein populärer „Reitsport“ ist.

lilasonnenblumen, über Instagram

Zum Artikel „Was das Deutschlandticket im Leipziger Umland bringt – und wie gut der „Speckgürtel“ angebunden ist“ vom 29. April:

Nur für die städtische Bevölkerung

Das ist leider wieder größtenteils nur was für Menschen in den großen Städten mit gutem ÖPNV. Der Rest der Bevölkerung guckt in die Röhre. Warum wird die Hälfte der Bevölkerung ausgeschlossen? Nicht den Zweiten vor dem ersten Schritt machen: den ÖPNV erst flächendeckend ausbauen – dann kann man Steuergeschenke machen.

Friederike Braunlich, über Facebook

Ärgerlich aber ein Anfang

Dass die Menschen in kleineren Ortsteilen wenig vom Deutschlandticket haben, ist nicht unärgerlich – aber das Thema wurde hundertmal durchgekaut: Es ist gut, wenn zumindest Leute in dicht besiedelten Regionen schon mal abgeholt werden.

Rex Kramer über Facebook

Das Ende des Tarifdschungels

Endlich hört das mit diesen vielen Tarifzonen auf. Ohne auf diesen nervtötenden Tarifdschungel mehr achten zu müssen, kann ich überall in Deutschland den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Für Tages- und Wochenendausflüge oder im Urlaub einfach super.

Andreas Haage, über Facebook

Zur Berichterstattung über die Regelungen für Heizkessel und Ölheizungen im Gebäudeenergiegesetz:

Zu knappe Fristen für Heizungsaustausch

Es besteht bis zur Verabschiedung des Gesetzes noch ein großer Handlungsbedarf. Denn die Handwerkerkapazitäten dafür stehen überhaupt nicht zur Verfügung. Nach dem „Betriebsverbot für Heizkessel und Ölheizungen“ im Gebäudeenergiegesetz müssten jährlich etwa dreimal soviel Kessel herausgerissen werden, wie jährlich ehemals installiert wurden. Dazu kommt noch der dazu geforderte Einbau von erneuerbaren Energien. Damit muss rechnerisch dann das Sechsfache der ursprünglichen Bauvorhaben durch das Fachhandwerk realisiert werden, was völlig unrealistisch ist. Und was wird dann mit Reparaturen, etwa von Kesseln, aber auch mit Arbeiten im Sanitärbereich? Das Fachhandwerk kann ja nicht nur für das Gebäudeenergiegesetz arbeiten! Und die Lieferfähigkeit der Hersteller ist auch begrenzt.Damit sind auch Fristen des Gesetzes durch die Bürger einfach nicht einzuhalten, was das ganze Gesetz ad absurdum führt. Zaubern kann der Bürger nun mal nicht!

Klaus Wünschmann, 04229 Leipzig