Tourismus

Karls in Döbeln: Erstes Gebäude soll schon im Oktober stehen

Investor Robert Dahl scharrt schon mit den Füßen. Im Interview verrät er, was auf der Großbaustelle in den nächsten Wochen und Monaten passiert – und wann Karls Erlebnisdorf in Döbeln eröffnen soll.